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Los dos jugadores que Universitario extenderá sus contratos tras renovación de Alex Valera: ¿Hasta el 2029?

La ‘U’ empezó a consolidar su plantel aprovechando el buen presente en el Torneo Clausura. Dos de sus figuras se encuentran próximos a renovar su vínculo con el club

La 'U' busca mantener su base para las próximas temporadas. Créditos: Modo Fútbol.
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En las últimas horas trascendió que Universitario de Deportes le propuso un contrato largo a Alex Valera, actual delantero y goleador del equipo en las recientes temporadas, con la intención de que permanezca en el club hasta 2029. La extensión del acuerdo generó diversas reacciones.

Valera no sería el único en ampliar su vínculo con la ‘U’. Según información de Gustavo Peralta en Modo Fútbol, otros dos jugadores están próximos a renovar su contrato con la institución de Ate y mantendrían una duración similar a la del atacante chiclayano.

Se trata de Andy Polo y Jairo Concha. De acuerdo con el periodista, el carrilero derecho firmaría por dos temporadas más, hasta 2028, mientras que el mediocampista lo haría por tres años adicionales, hasta 2029, igual que Valera.

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Actualmente, Polo está más cerca de concretar su renovación que Concha. El motivo principal es que el representante del mediocampista espera una posible oferta del extranjero para que ‘Jairoco’ pueda emigrar por primera vez.

Si no recibe propuestas de clubes de otros países, el volante firmará la extensión, ya que las negociaciones con Universitario han sido favorables.

“Creo que la ‘U’ está esperando que Concha y su agente confirmen que ya no hay opciones en otras ligas para así firmar la renovación. Eso es lo que pienso que ocurrirá con Jairo Concha. Todavía hay algunas ligas que no han cerrado, pero por ahora no hay ninguna propuesta ni novedad sobre el tema. Por eso considero que el caso de Andy Polo está más avanzado y en estos días terminará firmando su renovación”, afirmó.

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Universitario renovará el contrato a dos jugadores más tras extender el vínculo de Alex Valera hasta el 2029.
Universitario renovará el contrato a dos jugadores más tras extender el vínculo de Alex Valera hasta el 2029.

El presente de Universitario

Universitario de Deportes recuperó la tranquilidad tras dos encuentros sin triunfos, luego de caer ante Cienciano y empatar con Sporting Cristal. El equipo dirigido por Héctor Cúper superó 3-2 a FC Cajamarca como visitante, con goles de Gianluca Lapadula, Alex Valera y César Inga.

Con este triunfo, Universitario escaló posiciones en la tabla del Torneo Clausura y se ubica en el quinto lugar con 10 puntos, acortando la diferencia con Alianza Lima, líder y clásico rival, que suma 11 unidades tras cinco fechas disputadas.

El equipo muestra un buen presente ofensivo con Valera y Lapadula, quienes volvieron a anotar y mantienen regularidad. Además, el regreso al sistema 3-5-2, que fue clave para lograr el tricampeonato nacional, refuerza la identidad de juego de la ‘U’.

El cuadro 'crema' se impuso 3-2 en Cajamarca por la jornada 5 del segundo torneo del año - Crédito: L1MAX.

Próximo partido de Universitario

Universitario de Deportes recibirá a Los Chankas por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un encuentro que puede resultar clave para la tabla de posiciones. El partido tendrá lugar el domingo 23 de agosto a las 18:30 (hora de Perú) en el estadio Monumental de Ate.

El inicio del partido está programado para las 17:30 en México; 18:30 en Colombia y Ecuador; 19:30 en Estados Unidos, Bolivia, Chile y Venezuela; y 20:30 en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

La transmisión estará a cargo de L1 MAX, canal que cuenta con los derechos exclusivos de la Liga 1, y también podrá verse a través de L1 Play, la plataforma de streaming disponible con suscripción para teléfonos móviles, tabletas y computadoras.

Infobae Perú realizará una cobertura completa desde su sitio web, con el minuto a minuto, incidencias, goles, resultado y todos los detalles del partido entre Universitario y Los Chankas.

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