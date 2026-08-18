Jorge Célico lamentó el caso de Kevin Quevedo en Alianza Lima, pero resaltó su profesionalidad: “Necesita apoyo emocional”

El DT argentino habló sobre el extremo peruano y cómo se comportó cuando lo dirigió en otros clubes. (Video: Fútbol Satélite)

Guardar

La reciente decisión de Pablo Guede de apartar a Kevin Quevedo del primer equipo de Alianza Lima ha dejado al atacante peruano sin un rumbo claro para la segunda mitad de la temporada. Esta medida ha generado debate en el entorno futbolístico local. Entre las voces que han salido a respaldar la figura profesional del jugador se encuentra Jorge Célico, quien lo dirigió en Deportivo Garcilaso y en Universidad Católica de Ecuador.

El entrenador argentino fue contundente al definir a Quevedo para el programa Fútbol Satélite: “Como persona, excelente, un chico absolutamente querible, muy buen pibe. Como jugador, el hecho de haberlo traído a Ecuador a un jugador como él te habla claramente de cuál es mi concepto sobre él, un jugador desequilibrante, trabaja muy bien”.

PUBLICIDAD

El técnico detalló que, tanto en los dos clubes que lo tuvo, el delantero cumplió a cabalidad todas las normas profesionales, incluyendo la puntualidad y el compromiso en los entrenamientos.

El entrenador subrayó que la decisión de Guede en el club ‘blanquiazul’ le resulta inesperada, sobre todo por el historial de Quevedo en definir partidos y marcar diferencias en la cancha. “Claro que me sorprende porque es un jugador desequilibrante, un jugador que ha definido partidos por él solo”, afirmó, aunque aclaró que respeta la autonomía de cada entrenador para tomar decisiones técnicas según sus propios criterios.

PUBLICIDAD

Imágenes del extremo peruano trotando alrededor de la cancha de Matute luego del triunfo ante el 'gavilán del norte'. (Video: Inka Deportes 1)

Jorge Célico puntualizó: “Son las opiniones de los técnicos, ahí no me puedo meter. No sé si habrá pasado algo o no, pero me parece que es una pena prescindir de un jugador de esa característica”.

Para el DT de 61 años, la profesionalidad de Kevin Quevedo nunca estuvo en duda durante su paso por Ecuador. Incluso recurrió a una anécdota para ilustrar el comportamiento del futbolista fuera del campo. “Acá en Quito se alojó en un departamento, increíblemente al lado de un familiar de mi esposa. Increíblemente, mirá cómo son las cosas de la vida. Obviamente, a raíz de eso, nosotros teníamos información de los movimientos de Kevin, sin querer meternos en la vida de él. Fue una cosa rarísima. ¿Y por qué te cuento esto? Porque tanto dentro del campo de juego como fuera del campo de juego, su comportamiento fue impecable. Acá dejó una muy buena imagen”.

PUBLICIDAD

Kevin Quevedo disputó 21 partidos en Universidad Católica de Ecuador, en donde anotó 2 goles y dio 2 asistencias. - créditos: Conmebol Sudamericana

Jorge Célico sobre los problemas de Kevin Quevedo con otros técnicos

Al ser consultado sobre las dificultades que ha enfrentado Kevin Quevedo con otros entrenadores, Jorge Célico fue enfático en limitarse a su experiencia personal, evitando generalizaciones. “La verdad que yo te puedo hablar por mí, qué sé yo. Con Gorosito veía que jugaba. Si en algún momento tuvo algún problema, no lo sé”.

Ante preguntas sobre declaraciones del entrenador Néstor Gorosito, quien insinuó problemas del extremo en los entrenamientos, Célico expresó sorpresa. “Me llama la atención, increíblemente. Lo que te puedo decir es que es un chico que necesita un apoyo también emocional, que se necesita sentir respaldado; no cuestionado, no observado, no vigilado, etc.”.

PUBLICIDAD

El técnico argentino aclaró polémica en la interna de Alianza Lima. (Modo Fútbol)

El entrenador argentino también hizo una reflexión sobre el manejo público de los conflictos con jugadores, mostrando una postura crítica hacia los entrenadores que optan por exponer a sus futbolistas ante los medios. “Este tipo de exposiciones que a veces los entrenadores hacemos, yo no estoy de acuerdo. En mi carrera he tenido una cantidad enorme de discusiones o de afrentas con algún futbolista y siempre pasa lo mismo. Jugadores que no juegan o que no tienen tanto ritmo, que no entrenan correcto. Pero de ahí a salir a exponerlo públicamente, yo no lo he hecho jamás. No estoy de acuerdo con los entrenadores que exponen a los jugadores”.

Desde la perspectiva de Jorge Célico, la gestión de los conflictos internos debe mantenerse en el ámbito privado del vestuario, evitando que trascienda y afecte el entorno del futbolista. La visión del técnico argentino apunta a la necesidad de crear un espacio de confianza y respaldo para que jugadores como Kevin Quevedo puedan recuperar su mejor versión.

PUBLICIDAD