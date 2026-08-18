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Tonino, amigo de Curwen, se pronuncia tras ‘ampay’ de Carla Campos Salazar: “No me corresponde hablarlo”

La transmisión en vivo de Tonino reunió a cientos de seguidores que aprovecharon el espacio para comentar sobre múltiples temas de actualidad y buscar respuestas sobre la situación viral que involucra a su amigo Curwen

El creador de contenido reconoció al hombre que aparece junto a su pareja en el video y aseguró que se trata de un amigo de ella. ATV/ Magaly TV La Firme.
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El reciente ‘ampay’ que involucra a Carla Campos Salazar, prometida de Víctor Caballero —conocido en redes como Curwen—, continúa generando reacciones en el entorno digital. Uno de los pronunciamientos más esperados fue el de Anthony Alencastre Díaz, conocido como Tonino, amigo cercano del streamer y figura activa en plataformas como TikTok. La transmisión en vivo realizada por Tonino, poco después de la difusión de las imágenes, dejó clara su postura: evitar juicios y respetar la privacidad de los involucrados.

Durante la emisión, Tonino enfrentó una avalancha de preguntas por parte de sus seguidores, quienes buscaban conocer su opinión sobre la situación de Curwen y el video viral de Carla Campos Salazar. De manera tajante, el creador de contenido se negó a especular y enfatizó la importancia de no alimentar rumores. “No nos corresponde a nosotros hablarlo... A mí no me gustaría que las conclusiones las saque un tercero. Las conclusiones las saco yo si es que a mí me pasa, yo saco las conclusiones, hablo del tema, pero no otro...”, afirmó, marcando distancia de la controversia.

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Las consultas en la transmisión también incluyeron preguntas sobre la orientación sexual de Alonso Grimaldo, el hombre que aparece junto a Carla en el video. Ante esto, Tonino volvió a recalcar que no le corresponde pronunciarse sobre la vida privada de terceros. “Gente, si el otro patita es tal o cual cosa, no me corresponde a mí decirlo... no me corresponde dar explicaciones porque no es un tema mío”, declaró, estableciendo límites claros en su interacción con el público.

Tonino es consultao sobre la situación que enfrenta Curwen con su pareja. YouTube
Tonino es consultao sobre la situación que enfrenta Curwen con su pareja. YouTube

La respuesta de Curwen

Antes de que las imágenes fueran emitidas en Magaly TV La Firme, el streamer Curwen se pronunció respecto a las críticas y rumores que han circulado en torno a su relación. Víctor Caballero explicó que la controversia en redes no es nueva para él y que, en el pasado, ya ha enfrentado campañas de desprestigio. “Yo entiendo que a mucha gente le llega al pinch... mi contenido, mi postura... Antes eran puntualmente dos chongos, el de la camioneta que quedó en nada, y la segunda fue de Julio Guzmán, que trabajé con él”, señaló.

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Curwen también aclaró que desde hace tiempo circulan rumores sobre supuestas infidelidades de Carla Campos Salazar, y que su pareja no suele responder porque prefiere evitar la polémica. “Desde hace tiempo se han inventado otra, que es que Carla me es infiel, que me engaña, que está con todo el mundo. Se meten con ella, es fácil porque ella no tiene una plataforma donde responder, también es muy tímida, no le gustan este tipo de polémicas, a ella le afectan, a mí me llega al huev...”, dijo, en referencia a la presión mediática y el acoso digital.

Curwen defendió a Carla Campos Salazar de supuesta infidelidad.
Curwen defendió a Carla Campos Salazar de supuesta infidelidad.

El streamer contó que él ya había recibido los videos de la fiesta antes de que salieran a la luz y tomó la decisión de no reaccionar públicamente para no alimentar el ciclo de especulaciones. “Todo el fin de semana me han estado etiquetando, me mandan un video porque Carla va a una fiesta el sábado, yo me quedé en mi casa con mi vieja y mi perro... desde hace tiempo vienen atacando a Carla de una manera hasta las huev... pero yo entiendo cómo funciona este juego, yo sé que los creadores de contenido en YouTube lo que quieren es que yo responda, para que tengan vistas, por eso es que mi respuesta todo este tiempo ha sido el silencio”, argumentó.

Curwen también anunció que ha tomado medidas legales para proteger su imagen y la de las personas cercanas a él. “Mis abogados ya están tomando cartas en el asunto... Yo vivo así mi vida, tranquilo, no le respondo a nadie, no me meto en controversias”, afirmó, dejando en claro que su estrategia es la cautela jurídica y el distanciamiento de la polémica pública.

Curwen le pidió matrimonio a Carla Campos-Salazar en Punta Cana.
Curwen le pidió matrimonio a Carla Campos-Salazar en Punta Cana.

Defiende a su novia

El creador de contenido narró cómo fue abordado por el reportero de Magaly TV La Firme, quien le enseñó los videos que ya había visto con anterioridad. “Me dijo que han captado a Carla en una fiesta, pues sí, pero no ha besado a un amigo en la boca. Me mostró un video que ya me habían mandado todo el fin de semana, de todos los ángulos, hasta me mandaron un video de Carla subiendo a un taxi”, relató.

Finalmente, Curwen se refirió al interés mediático y social que rodea el caso, y criticó el deseo de algunos de verlo afectado. “Yo sé que la gente quiere que Carla me engañe, que terminemos la relación y que yo sufra... pero eso no es así... Carla no puede salir sola, no puede saludar a un huev.. porque yo soy un cornudo. Métanse conmigo, yo entiendo cuál es el negocio de Magaly, invítame a tu programa, yo quiero ir, por qué no me invitan. A mí no me mueven un pelo, yo acudo a mis abogados... ya suéltenla, déjenla tranquila a ella”, concluyó Víctor Caballero.

La historia de amor de Curwen y Carla Campos-Salazar manchada por supuestas infidelidades
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