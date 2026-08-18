Golazo de Felipe Chávez, de tiro libre, con Bayern Múnich: el peruano la clavó al ángulo en último amistoso

El jugador peruano marcó el 1-1 ante FC Heidenheim. Créditos: X.

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El martes 18 de agosto, Felipe Chávez destacó nuevamente en la pretemporada del Bayern Múnich. El futbolista peruano convirtió un gol de tiro libre que significó el empate 1-1 ante FC Heidenheim en el último amistoso de preparación.

La acción ocurrió a los 24 minutos. Bayern se encontraba en desventaja 1-0 tras el gol tempranero de Yannik Wagner, convertido a los cinco minutos. En ese momento, el equipo dirigido por Vincent Kompany dispuso de un tiro libre cerca del área.

Felipe Chávez tomó la responsabilidad, se acomodó y ejecutó el remate con su pierna izquierda. El balón ganó altura y trayectoria hacia el ángulo, pegado al primer palo.

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El arquero de FC Heidenheim intentó desviar el disparo, pero no logró evitar el empate. El gol desató la celebración de Chávez y sus compañeros en el campo.

Felipe Chávez anotó golazo de tiro libre con Bayern Múnich en amistoso ante FC Heidenheim.

Bayern Múnich destacó el gol de ‘Pippo’ Chávez en sus redes sociales. “Un golazo de tiro libre precioso”, publicó el club en X, generando una ola de reacciones entre aficionados alemanes y peruanos atentos al desempeño del futbolista.

Poco después, el Bayern compartió nuevamente el tanto en su cuenta oficial. “Porque fue tan bonito: aquí una vez más el golazo de ensueño para disfrutar”, escribió la institución, resaltando la calidad de la anotación de Chávez.

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Bayern Múnich destacó el golazo de Felipe Chávez con un disparo de tiro libre.

Pretemporada de ensueño de Felipe Chávez con Bayern Múnich

Felipe Chávez ha sabido aprovechar cada oportunidad que le brindó Vincent Kompany durante la pretemporada del Bayern Múnich. Tras regresar de su préstamo en Colonia, el peruano se integró con fuerza al plantel bávaro con el objetivo de ganarse un lugar en el equipo.

En su primer encuentro, Chávez anotó un doblete frente a FC Rottach-Egern y aportó una asistencia de taco en la goleada por 15-0, demostrando su capacidad en apenas 45 minutos en cancha.

El peruano se lució con dos goles en el partido de pretemporada de los 'bávaros'. Créditos: X.

Luego, ‘Pippo’ volvió a convertir en la victoria 2-1 ante Jeju United de Corea del Sur, con un remate de zurda que superó al arquero rival y aseguró el triunfo para su equipo en un duelo parejo.

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Por último, marcó un gol de tiro libre frente a FC Heidenheim, alcanzando así cuatro goles y una asistencia en solo cuatro partidos de pretemporada.

El peruano sumó su tercer gol en partidos amistosos del club alemán. Créditos: Deporte Libre.

¿Se queda en Bayern Múnich?

En el Bayern Múnich no se han modificado los planes respecto a Felipe Chávez. Pese a su buen desempeño en la pretemporada y los goles convertidos, la directiva mantiene la idea de cederlo a préstamo por una temporada más.

La decisión responde a la alta competencia en el mediocampo, donde la presencia de futbolistas de mayor experiencia limita las posibilidades de minutos para el jugador peruano bajo la conducción de Vincent Kompany.

Ante este panorama, el club ya evalúa opciones para el futuro inmediato de Chávez. Según Sky Sport, equipos como Wolfsburg, Paderborn, Deportivo La Coruña y una institución de la primera división portuguesa han mostrado interés en contar con el mediocampista ofensivo de 19 años. Las negociaciones se encuentran en curso.

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Felipe Chávez es seguido por clubes de Europa y podría marcharse a préstamo de Bayern Múnich.

El préstamo se mantendría como la fórmula principal, dado que Chávez tiene contrato vigente con el Bayern hasta 2028. Sin embargo, no se descarta que en el futuro se analicen alternativas de venta, con la posibilidad de que el club alemán retenga un porcentaje de los derechos económicos del jugador.