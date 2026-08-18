Rafael López Aliaga se compromete a asumir como regidor si no gana la alcaldía: “Para que no se roben la plata”

El video presenta al político Rafael López Aliaga, candidato por Renovación Popular a primer regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), en un estudio de televisión. El señor López Aliaga, vestido con una gorra azul y saco oscuro, comenta sobre su eventual asunción como regidor si no obtiene la alcaldía. También aborda críticas al JNE, la Constitución y su plan de gobierno para Lima. Las imágenes corresponden a una entrevista en vivo.

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El candidato a teniente alcalde de Lima por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aseguró este lunes 17 de agosto que asumirá el cargo de regidor del Concejo Metropolitano si su lista no gana las elecciones municipales del 4 de octubre. “Me interesa para verificar que no se robe la plata”, declaró.

En entrevista con Canal N, se le preguntó directamente a López Aliaga qué ocurriría si la lista que encabeza pierde frente a candidatos como Carlos Bruce o Francis Ali., a lo que respondió que “totalmente” asumiría el cargo de regidor. “Porque mira, como yo he estado dentro. Primero fue con Lucho Castañeda, regidor, y ahora he estado hasta hace poco (como alcalde). Entonces, sería la tercera vez. Conozco perfectamente el rol de un regidor y todo lo que puede hacer en favor de lo que es el presupuesto metropolitano”, dijo.

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El líder de Renovación Popular también explicó por qué rechazó asumir el cargo de senador para el que fue elegido. “A mí me votaron tres millones de peruanos para ser presidente del Perú. Y con la ONPE, que está en proceso penales, de juicios penales, con peritajes internacionales, voy a demostrar que me robaron el pase a la segunda vuelta”, afirmó. Sobre las consecuencias legales de asumir el cargo legislativo, indicó: “Si yo asumo de senador, el juez archiva mi denuncia penal. Tengo veinte. Y me ha costado mi platita también”.

Ante la pregunta de si su candidatura como teniente alcalde constituye una reelección encubierta, López Aliaga optó por evadirla. “Hay que ser brujo, pues, si salgo alcalde o no salgo alcalde. Discutamos de eso cuando salga alcalde o no salga”, sostuvo. Ante la insistencia sobre qué pasaría si su lista gana, reconoció que asumiría la alcaldía por la mecánica electoral vigente, pero sostuvo que en ese momento recién correspondería debatir el fondo del asunto.

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Rafael López Aliaga, con gorra azul y polo del mismo color, y el exfuncionario Luis Rubio, con saco blanco y corbata celeste, participan en el corte de una cinta roja durante un evento rodeados de personas.

El escenario que abre esta posibilidad se produjo el 4 de agosto, cuando el médico Luis Rubio, candidato titular a la alcaldía por Renovación Popular, renunció a su postulación en el penúltimo día del plazo habilitado. Al no existir candidato a la alcaldía, si la lista obtiene la primera mayoría en los comicios del 4 de octubre, López Aliaga —inscrito como primer regidor— asumiría automáticamente el cargo, pese a que la Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes.

Lidera preferencias

Una encuesta de Datum publicada por El Comercio sitúa a Rafael López Aliaga al frente de las preferencias electorales en Lima Metropolitana con el 16% de intención de voto, tres puntos por encima de Carlos Bruce, que obtiene el 13%. Detrás de los dos líderes aparecen Daniel Urresti y Francis Allison, con 9,5% y 9,3% respectivamente.

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El sondeo, recogido entre el 3 y el 6 de julio, registra que el 13,5% de los votantes declaró no saber por quién votará y el 11,8% se inclinó por el voto en blanco o viciado. Candidatos como Samuel Daza, Rubén Ramírez, Rubén Bonilla y Edgardo de Pomar no superan el 2% de respaldo.

El candidato ultraderechista a la presidencia de Perú y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue captado, este 8 de mayo, durante una rueda de prensa, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Al desagregar por zonas, el sector moderno de Lima es el más disputado: López Aliaga alcanza allí el 22,9%, mientras que Bruce llega a su techo en esa misma área con el 25%. Ricardo Belmont, Susel Paredes y Alberto Tejada se mueven en un rango de entre el 4% y el 8,3%.

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El estudio de Datum también midió la percepción ciudadana sobre la renuncia de Luis Rubio a la candidatura de Renovación Popular a la alcaldía. El 60% de los encuestados considera que Rubio se retiró para dejar paso a López Aliaga al frente de la lista municipal, y no por razones personales como él mismo argumentó. Solo el 19% le atribuyó esa versión, y el 21% no se pronunció.