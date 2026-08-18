Alcaldes de Villa El Salvador y Chorrillos critican a Sedapal luego de colapso de desagües durante las lluvias

Villa El Salvador: declaran emergencia por inundaciones y anuncian obras para solucionar colapso del colector. Captura: Facebook.

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Los alcaldes de Villa El Salvador y Chorrillos responsabilizaron a Sedapal por el colapso de desagües en ambos distritos, que dejó 74 viviendas con pérdidas totales, más de 350 personas damnificadas y afectó a más de 400 comerciantes tras las lloviznas en Lima.

La acusación apunta a una omisión que, según los alcaldes, se repite desde hace años. El alcalde de Villa El Salvador, Guido Íñigo, indicó a RPP que el municipio viene notificando a Sedapal desde hace seis años por el riesgo en la zona donde ocurrió el desborde, en el sector 1, grupo 1, sin que se ejecuten soluciones.

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Íñigo aseguró que “Yo responsabilizo, así como el día de ayer también la presidenta de la República dijo que es responsabilidad total de Sedapal. Nosotros hemos notificado a Sedapal, no este año, no el año pasado... lo venimos haciendo hace seis años, seis años que Sedapal no hace nada”.

Colapso es producto de fallas reiteradas

En su intervención, el alcalde de Villa El Salvador ubicó el episodio del último domingo dentro de una secuencia de colapsos previos. “Es la tercera vez que ocurre este tipo de situación. Si la competencia fuera del alcalde de ejecutar obras para poder mejorar el alcantarillado en toda esa zona, pues yo lo haría”, dijo.

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El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, llegó a Villa El Salvador para supervisar las zonas afectadas por un aniego masivo. Anunció que el área será declarada en emergencia debido al colapso de un colector de 50 años de antigüedad y que los damnificados recibirán apoyo, incluyendo alojamiento en hoteles. Exitosa.

El burgomaestre señaló que su municipio ya tiene firmado desde el año pasado un proyecto de inversión para pistas y veredas en los sectores uno, grupos uno, dos y tres, pero no puede iniciar los trabajos porque requiere la conformidad de Sedapal para definir antes el cambio de redes de agua y desagüe.

Richard Cortez Melgarejo, alcalde de Chorrillos, describió una cadena parecida: lluvias previsibles, colapsos reiterados y ausencia de prevención. Según explicó, Sedapal tampoco cuenta con un protocolo claro de respuesta para este tipo de emergencias.

En ese marco, precisó que la empresa tarda “por lo menos tres a cuatro horas para recién enviar bombas de inyección”. Luego añadió: “Esto no es un desborde simple, lo acaba de decir Íñigo, que felizmente no ha habido problemas eléctricos, que todo el mundo estaba inundado con agua de desagüe”.

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Demora en la respuesta y la falta de prevención

Cortez relató que, ante la tardanza, la atención inicial recayó en el trabajo municipal y vecinal. “Entonces, hemos tenido que trabajar casi toda la noche, baldeando con algunas bombas y con la colaboración de muchos de los vecinos. Y esto es porque Sedapal no tiene un trabajo preventivo”, sostuvo.

Un trabajador retira mobiliario de un aula inundada por lluvias y aguas residuales en la Institución Educativa N.° 7092 Juan Pablo II en Villa El Salvador, Lima.

El alcalde de Chorrillos ubicó la zona más afectada entre la avenida El Sol y la avenida Guardia Civil. También informó que la inundación alcanzó tres grandes centros de abasto y el mercado Sarita Colonia, donde los comerciantes perdieron toda su mercadería.

La crítica no se limitó al episodio de esta semana. En referencia a un antecedente reciente, Cortez dijo: “En el año 2023 hubo un hecho casi similar con menos carga, pero aún así (Sedapal) no asumió sus responsabilidades y no indemnizó a ninguno de los comerciantes”.

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Municipios piden apoyo del gobierno central

Los alcaldes coincidieron en que la declaratoria de emergencia puede quedar reducida a un gesto administrativo si no se traduce en intervención concreta sobre la infraestructura. La objeción no fue al instrumento en sí, sino a su eficacia sin recursos ni decisiones para corregir deficiencias técnicas que, según remarcaron, aparecen cada año.

El anuncio se da después de que la presidenta anunciara la reestructuración de Sedapal tras el desborde de aguas servidas registrado en Villa El Salvador por el evento climatológico. En esa misma línea, las autoridades locales alinearon su reclamo con la idea de que la responsabilidad del colapso recae en la empresa de saneamiento.

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En Villa El Salvador, Íñigo informó además que el distrito será declarado en emergencia a través de una sesión de consejo municipal.