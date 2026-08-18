Eclipse lunar del 27 de agosto se verá desde el Perú: a qué hora, cuánto durará y cómo presenciarlo

El eclipse lunar parcial del 27 de agosto de 2026 será visible en todo Perú desde la noche del jueves hasta la madrugada del viernes. (EFE)

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Un eclipse lunar parcial iluminará el cielo peruano la noche del jueves 27 de agosto de 2026, permitiendo que miles de personas sean testigos de un fenómeno astronómico visible sin equipos especiales desde cualquier punto del país. Según la Agencia Espacial del Perú (Conida), el evento podrá apreciarse en todo el territorio nacional desde las primeras horas de la noche y hasta la madrugada siguiente.

Horario y fases del eclipse lunar en Perú

El eclipse comenzará a las 8:23 p. m., cuando la Luna ingrese en la penumbra proyectada por la Tierra. De acuerdo con la Agencia Espacial del Perú (Conida), la fase parcial se hará más evidente conforme transcurran los minutos, hasta alcanzar su punto máximo cerca de las 11:13 p. m. La Luna permanecerá parcialmente oculta hasta las 2:01 a. m. del viernes 28 de agosto.

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En Lima, la máxima ocultación coincidirá con la Luna en una posición elevada sobre el horizonte, lo que facilitará su observación. Para quienes deseen presenciar el espectáculo completo, los especialistas sugieren ubicarse en un espacio abierto desde antes de las 9:30 p. m., para seguir el avance de la sombra sobre la superficie lunar.

Cómo observar el eclipse sin equipos especiales

A diferencia de un eclipse solar, este fenómeno puede observarse directamente a simple vista, sin necesidad de filtros ni protección ocular. La Agencia Espacial del Perú (Conida) ha destacado que la experiencia resulta accesible para el público general, aunque el uso de binoculares puede aportar mayor detalle y nitidez a la observación de los cráteres y relieves lunares.

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El uso de un telescopio pequeño también puede mejorar la experiencia, sobre todo para quienes deseen captar imágenes del evento. Para la fotografía, se recomienda utilizar un trípode o soporte estable, ya que la calidad de las imágenes dependerá tanto del equipo como de las condiciones de iluminación. En zonas alejadas de la contaminación lumínica, el contraste entre la parte iluminada y la zona oscurecida de la Luna será mucho más marcado.

Según la NASA, el fenómeno podrá apreciarse además en regiones del Pacífico Oriental, América, Europa y África. De este modo, millones de personas alrededor del mundo tendrán la oportunidad de observar el avance de la sombra terrestre sobre el satélite natural.

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Detalles técnicos del eclipse lunar parcial

Un eclipse lunar parcial ocurre cuando la Luna atraviesa solo una parte de la sombra más oscura de la Tierra, conocida como umbra. La NASA explica que este fenómeno se produce durante la fase de luna llena, cuando hay una alineación específica entre el Sol, la Tierra y la Luna. La sombra de la Tierra cubre progresivamente el disco lunar, aunque no llega a ocultarlo por completo.

La órbita de la Luna está inclinada respecto a la de la Tierra, por lo que este tipo de eclipses no sucede cada mes, sino en ocasiones específicas del año. De acuerdo con los cálculos astronómicos, los eclipses lunares pueden ocurrir entre cuatro y siete veces anualmente, dependiendo de la alineación de los cuerpos celestes.

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Mario Zegarra Valles, asistente de investigación de la Agencia Espacial del Perú (Conida), subrayó la importancia de utilizar binoculares o un telescopio de bajo aumento para obtener una mejor visión del fenómeno. “En este caso estamos observando a la Luna, pero para tener una mejor vista del fenómeno es recomendable usar binoculares o en todo caso un telescopio de bajo aumento que capture todo el disco lunar en el campo visual del instrumento”, precisó Zegarra Valles.

Relevancia científica del eclipse lunar

Los eclipses lunares también ofrecen oportunidades valiosas para la investigación científica. Tras el eclipse lunar de marzo de 2025, los científicos analizaron cómo reacciona la superficie lunar ante los cambios abruptos de temperatura. En declaraciones recogidas por la Agencia Andina, la doctora Yasmina Martos, científica planetaria del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, afirmó que los datos obtenidos permiten identificar mejor la topografía y la composición de los cráteres de la Luna. Esta información resulta esencial para futuras misiones espaciales como Artemis, que busca regresar personas a la superficie lunar.

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La misión Artemis de la NASA precisa datos detallados sobre la geografía lunar para planificar con precisión los lugares de aterrizaje y diseñar los equipos que se utilizarán en próximas exploraciones.

Recomendaciones para observar el eclipse

La Agencia Espacial del Perú (Conida) recomienda buscar un lugar con cielo despejado y mínima contaminación lumínica para disfrutar plenamente del eclipse. La paciencia será clave, ya que el espectáculo se extenderá durante varias horas. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, la Luna ofrecerá uno de los mayores eventos astronómicos accesibles en el mes de agosto.

El eclipse lunar parcial del 27 de agosto de 2026 representa una oportunidad para que la población de Perú y de otras regiones observe un fenómeno astronómico sin necesidad de equipos sofisticados, sumando a la vez datos de interés para la ciencia espacial internacional.

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