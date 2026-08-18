Estos son los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Senado

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado aprobó hoy martes 18 de agosto la conformación de su Consejo Consultivo, órgano de apoyo técnico y jurídico integrado por juristas con trayectoria en derecho constitucional, parlamentario, electoral e internacional. La decisión se adoptó por unanimidad en sesión, bajo la presidencia del senador fujimorista Carlos Mesía Ramírez.

El Consejo Consultivo tendrá a su cargo brindar soporte especializado en el análisis de propuestas legislativas, contribuir a la construcción de consensos en materias de debate constitucional y orientar las decisiones de la comisión con solvencia jurídica. Su labor es ad honorem. La comisión dejó abierta la posibilidad de incorporar nuevos nombres a la nómina ya aprobada.

El cuerpo consultivo reúne a 25 especialistas con amplia experiencia en las más altas instancias del Estado peruano, entre ellos expresidentes del Tribunal Constitucional (TC), excancilleres, exlegisladores y decanos de facultades de derecho.

Domingo García Belaunde: Constitucionalista y catedrático de la PUCP, considerado el decano del derecho constitucional peruano. Gestor de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo y del primer Código Procesal Constitucional latinoamericano.

Gerardo Eto Cruz: Abogado y magistrado del TC entre 2007 y 2014, con doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela. Docente en diversas universidades peruanas y exdirector del Centro de Estudios Constitucionales del TC.

Enrique Ghersi: Abogado constitucionalista, exdiputado por Lima y coautor de El otro sendero junto a Hernando de Soto. Académico asociado del Cato Institute y especialista en análisis económico del derecho.

José Luis Sardón de Taboada: Magistrado del TC entre 2014 y 2022, con estudios en The American University de Washington y doctorado en economía en Buenos Aires. Fue decano de la Facultad de Derecho de la UPC.

Natale Amprimo: Abogado constitucionalista, excongresista y expresidente de la Comisión de Constitución del Congreso (2001-2006). Catedrático de la Universidad de Lima y árbitro.

Jorge Luis Cáceres Arce: Doctor en Derecho y rector de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y exdecano del Colegio de Abogados de Arequipa.

Víctor García Toma: Exmagistrado y expresidente del TC, exministro de Justicia y exjuez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue representante permanente del Perú ante las Naciones Unidas.

Dante Martín Paiva Goicochea: Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde ejerce la docencia.

Oscar Urviola: Exmagistrado y expresidente del TC, con doctorado en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Colegio de Abogados de Arequipa.

José Palomino Manchego: Constitucionalista y decano de la Facultad de Derecho de la UNMSM. Miembro fundador de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional.

Elizabeth Zea Marquina: Abogada constitucionalista egresada de la Universidad de San Martín de Porres, con más de 15 años de docencia en Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Exadjunta en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo y directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la USMP.

Luis Roel Alva: Excongresista y exvicepresidente del Congreso (2020-2021), magíster en Derecho Constitucional por la PUCP y la Universidad de Castilla-La Mancha. Impulsor del nuevo Código Procesal Constitucional y catedrático universitario.

Carlos Pareja Ríos: Diplomático de carrera y exministro de Relaciones Exteriores desde abril de 2026. Fue embajador en España, Chile y Estados Unidos, con participación en los procesos de paz con Ecuador y Chile.

Alfonso Rivero: Abogado constitucionalista.

Luis Gonzáles Posada: Abogado y expresidente del Congreso de la República (2007-2008), exministro de Justicia y de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno de Alan García. Congresista por Ica en dos periodos consecutivos.

Javier González-Olaechea: Politólogo y exministro de Relaciones Exteriores del Perú entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024, durante el gobierno de Dina Boluarte.

Eduardo Ferrero Costa: Doctor en Derecho por la PUCP, exministro de Relaciones Exteriores y embajador del Perú en Estados Unidos y ante la OEA. Integró el equipo jurídico peruano en la controversia de delimitación marítima con Chile ante la Corte Internacional de Justicia.

Francisco Tudela: Abogado y exministro de Relaciones Exteriores entre 1995 y 1997. Fue primer vicepresidente de la República en el gobierno de Fujimori y representante permanente del Perú ante la ONU.

Miguel Ángel Rodríguez Mackay: Abogado internacionalista egresado de la UNMSM y exministro de Relaciones Exteriores en 2022.

José Manuel Villalobos Campana: Abogado con maestría en derecho constitucional en España y doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en derecho electoral.

Virgilio Hurtado Cruz: Abogado por la UNMSM, con maestría en derecho constitucional por la PUCP y máster en gobernabilidad y procesos electorales en España. Docente universitario y consultor en materia electoral y constitucional.

Arsenio Oré Guardia: Abogado y magíster por la UNMSM, exvicepresidente de la Academia de la Magistratura. Fundador y presidente del Instituto de Ciencias Procesal Penal y docente en la PUCP y San Marcos.

César Landa: Expresidente del TC (2006-2008) y exministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Pedro Castillo. Profesor principal de Derecho Constitucional en la PUCP y exdecano de su Facultad de Derecho.

Julissa Mantilla: Abogada especializada en derechos humanos, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2022. Docente de la PUCP y de la American University de Washington, con experiencia en la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú.

Juan Carlos Molleda: Abogado constitucionalista vinculado al litigio constitucional y a la defensa de derechos fundamentales ante el Poder Judicial y el TC.

Carlos Hakansson Nieto: Abogado por la Universidad de Lima y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España. Profesor ordinario principal de Derecho Constitucional en la Universidad de Piura y titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho Constitucional Europeo.

Delia Muñoz: Abogada constitucionalista y exministra de Justicia y Derechos Humanos durante el gobierno de Manuel Merino en 2020. Exprocuradora anticorrupción y voz frecuente en el debate constitucional peruano.