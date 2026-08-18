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Estos son los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Senado

El grupo de trabajo, presidido por el exmagistrado Carlos Mesía, aprobó por unanimidad la nómina de 28 juristas especializados en derecho constitucional, electoral e internacional, con posibilidad de incorporar nuevos nombres

Ernesto Blume, Víctor García, Julissa Mantilla, Miguel Ángel Rodríguez, Arsenio Oré, César Landa, Francisco Tudela, Javier Gonzáles-Olaechea y José Luis Sardón son algunos de los miembros.
Ernesto Blume, Víctor García, Julissa Mantilla, Miguel Ángel Rodríguez, Arsenio Oré, César Landa, Francisco Tudela, Javier Gonzáles-Olaechea y José Luis Sardón son algunos de los miembros.
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La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado aprobó hoy martes 18 de agosto la conformación de su Consejo Consultivo, órgano de apoyo técnico y jurídico integrado por juristas con trayectoria en derecho constitucional, parlamentario, electoral e internacional. La decisión se adoptó por unanimidad en sesión, bajo la presidencia del senador fujimorista Carlos Mesía Ramírez.

El Consejo Consultivo tendrá a su cargo brindar soporte especializado en el análisis de propuestas legislativas, contribuir a la construcción de consensos en materias de debate constitucional y orientar las decisiones de la comisión con solvencia jurídica. Su labor es ad honorem. La comisión dejó abierta la posibilidad de incorporar nuevos nombres a la nómina ya aprobada.

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El cuerpo consultivo reúne a 25 especialistas con amplia experiencia en las más altas instancias del Estado peruano, entre ellos expresidentes del Tribunal Constitucional (TC), excancilleres, exlegisladores y decanos de facultades de derecho.

  • Domingo García Belaunde: Constitucionalista y catedrático de la PUCP, considerado el decano del derecho constitucional peruano. Gestor de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo y del primer Código Procesal Constitucional latinoamericano.
  • Gerardo Eto Cruz: Abogado y magistrado del TC entre 2007 y 2014, con doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela. Docente en diversas universidades peruanas y exdirector del Centro de Estudios Constitucionales del TC.
  • Enrique Ghersi: Abogado constitucionalista, exdiputado por Lima y coautor de El otro sendero junto a Hernando de Soto. Académico asociado del Cato Institute y especialista en análisis económico del derecho.
  • José Luis Sardón de Taboada: Magistrado del TC entre 2014 y 2022, con estudios en The American University de Washington y doctorado en economía en Buenos Aires. Fue decano de la Facultad de Derecho de la UPC.
  • Natale Amprimo: Abogado constitucionalista, excongresista y expresidente de la Comisión de Constitución del Congreso (2001-2006). Catedrático de la Universidad de Lima y árbitro.
  • Jorge Luis Cáceres Arce: Doctor en Derecho y rector de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y exdecano del Colegio de Abogados de Arequipa.
  • Víctor García Toma: Exmagistrado y expresidente del TC, exministro de Justicia y exjuez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue representante permanente del Perú ante las Naciones Unidas.
  • Dante Martín Paiva Goicochea: Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde ejerce la docencia.
  • Oscar Urviola: Exmagistrado y expresidente del TC, con doctorado en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Colegio de Abogados de Arequipa.
  • José Palomino Manchego: Constitucionalista y decano de la Facultad de Derecho de la UNMSM. Miembro fundador de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional.
  • Elizabeth Zea Marquina: Abogada constitucionalista egresada de la Universidad de San Martín de Porres, con más de 15 años de docencia en Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Exadjunta en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo y directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la USMP.
  • Luis Roel Alva: Excongresista y exvicepresidente del Congreso (2020-2021), magíster en Derecho Constitucional por la PUCP y la Universidad de Castilla-La Mancha. Impulsor del nuevo Código Procesal Constitucional y catedrático universitario.
  • Carlos Pareja Ríos: Diplomático de carrera y exministro de Relaciones Exteriores desde abril de 2026. Fue embajador en España, Chile y Estados Unidos, con participación en los procesos de paz con Ecuador y Chile.
  • Alfonso Rivero: Abogado constitucionalista.
  • Luis Gonzáles Posada: Abogado y expresidente del Congreso de la República (2007-2008), exministro de Justicia y de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno de Alan García. Congresista por Ica en dos periodos consecutivos.
  • Javier González-Olaechea: Politólogo y exministro de Relaciones Exteriores del Perú entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024, durante el gobierno de Dina Boluarte.
  • Eduardo Ferrero Costa: Doctor en Derecho por la PUCP, exministro de Relaciones Exteriores y embajador del Perú en Estados Unidos y ante la OEA. Integró el equipo jurídico peruano en la controversia de delimitación marítima con Chile ante la Corte Internacional de Justicia.
  • Francisco Tudela: Abogado y exministro de Relaciones Exteriores entre 1995 y 1997. Fue primer vicepresidente de la República en el gobierno de Fujimori y representante permanente del Perú ante la ONU.
  • Miguel Ángel Rodríguez Mackay: Abogado internacionalista egresado de la UNMSM y exministro de Relaciones Exteriores en 2022.
  • José Manuel Villalobos Campana: Abogado con maestría en derecho constitucional en España y doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en derecho electoral.
  • Virgilio Hurtado Cruz: Abogado por la UNMSM, con maestría en derecho constitucional por la PUCP y máster en gobernabilidad y procesos electorales en España. Docente universitario y consultor en materia electoral y constitucional.
  • Arsenio Oré Guardia: Abogado y magíster por la UNMSM, exvicepresidente de la Academia de la Magistratura. Fundador y presidente del Instituto de Ciencias Procesal Penal y docente en la PUCP y San Marcos.
  • César Landa: Expresidente del TC (2006-2008) y exministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Pedro Castillo. Profesor principal de Derecho Constitucional en la PUCP y exdecano de su Facultad de Derecho.
  • Julissa Mantilla: Abogada especializada en derechos humanos, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2022. Docente de la PUCP y de la American University de Washington, con experiencia en la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú.
  • Juan Carlos Molleda: Abogado constitucionalista vinculado al litigio constitucional y a la defensa de derechos fundamentales ante el Poder Judicial y el TC.
  • Carlos Hakansson Nieto: Abogado por la Universidad de Lima y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España. Profesor ordinario principal de Derecho Constitucional en la Universidad de Piura y titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho Constitucional Europeo.
  • Delia Muñoz: Abogada constitucionalista y exministra de Justicia y Derechos Humanos durante el gobierno de Manuel Merino en 2020. Exprocuradora anticorrupción y voz frecuente en el debate constitucional peruano.
  • Ernesto Blume Fortini: Exmagistrado y expresidente del Tribunal Constitucional entre 2018 y 2020, elegido con 111 votos a favor en el Congreso. Abogado por la PUCP y actual defensor legal de la presidenta Dina Boluarte en materia constitucional.

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