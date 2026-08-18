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Óscar Fernández, exministro de Jerí y Balcázar, es designado presidente del IPD

La presidenta Keiko Fujimori y el ministro José Chang suscribieron el nombramiento del funcionario para conducir el organismo deportivo nacional, en reemplazo de Sergio Ludeña, cuya salida se produjo tras la polémica por la fumigación en la Videna con atletas dentro

Fernández vuelve a ocupar un cargo público.
Fernández vuelve a ocupar un cargo público.
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El Gobierno designó a Óscar Fausto Fernández Cáceres como nuevo presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), tras aceptar la renuncia de Sergio Luis Ludeña Visalot al frente de la institución. Ambas resoluciones supremas fueron publicadas hoy martes 18 de agosto en el diario oficial El Peruano.

Fernández Cáceres fue ministro de Trabajo durante los gobiernos de José Jerí y José María Balcázar, y ya había presidido el IPD entre 2016 y 2018. Su designación fue dispuesta mediante la Resolución Suprema N° 021-2026-MINEDU, suscrita por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo.

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Documento con texto impreso en blanco y negro que designa a Óscar Fernández Cáceres como presidente del Instituto Peruano del Deporte. Contiene firmas
Una resolución suprema firmada por Keiko Fujimori y José Antonio Chang designa a Óscar Fernández Cáceres como presidente del Instituto Peruano del Deporte.

La salida de Ludeña Visalot, designado en el cargo mediante la Resolución Suprema N° 014-2025-MINEDU, se produce tras el escándalo por la fumigación realizada en la Videna mientras había atletas dentro del recinto. El entonces presidente del IPD dispuso la separación de los funcionarios vinculados a la autorización, administración y supervisión del servicio de saneamiento ambiental en ese local, presentó una denuncia penal ante la Comisaría de San Luis e inició una investigación administrativa interna para determinar responsabilidades.

La resolución que acepta su renuncia le da “las gracias por los servicios prestados”. Fernández Cáceres asume de cara a los Juegos Panamericanos Lima 2027 en el horizonte y a la investigación por la fumigación en la Videna.

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Fumigación en Videna

El albergue de deportistas de la Villa Deportiva Nacional (Videna) fue fumigado el domingo 16 de agosto mientras atletas permanecían dentro de las instalaciones, sin que recibieran una orden de evacuación previa. El incidente ocurrió entre las 6:00 y 7:00 p. m. y afectó principalmente a integrantes de la Federación Peruana de Judo, que se encontraban concentrados en el recinto a dos días del Open Lima 2026.

Imágenes de angustia muestran el momento en que deportistas de la Federación Peruana de Judo intentan evacuar el albergue de la Videna. Una fumigación realizada por el IPD mientras se encontraban dentro llenó los pasillos de humo, provocando síntomas de asfixia y una caótica evacuación.

Según testimonios y videos difundidos tras el episodio, la presencia de humo en los ambientes del albergue obligó a varios atletas a abandonar sus habitaciones. Entre los afectados había menores de edad. La medallista panamericana Yuliana Bolívar, quien acudió al lugar tras recibir un mensaje de auxilio de uno de los deportistas, relató que el humo le impidió ingresar al recinto. “Intentamos entrar y la cantidad de humo nos obligó a salir porque estaba perdiendo el aire y la oxigenación”, declaró. Bolívar también cuestionó la falta de aviso previo: “Nunca recibí comunicación de que iban a hacer esto. Me parece una estupidez y una tontería que tomen este tipo de decisiones sin considerar que hay atletas dentro”, afirmó.

Carlos Felipa, administrador de sedes del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y paradeportista nacional, ofreció una versión distinta en declaraciones a Latina. Según Felipa, la fumigación sí estaba programada y comunicada a las federaciones con anticipación, pero la empresa contratada ejecutó los trabajos antes de la hora prevista. “Esa hora de programación fue adelantada”, señaló el funcionario.

Felipa también precisó que la fumigación estaba autorizada únicamente para el primer piso y el sótano del estadio atlético, y rechazó que el tercer piso haya sido fumigado directamente. “Si bien es cierto, llegó el humo al tercer piso, pero fue por una mala intervención quizá de la empresa responsable”, explicó. El IPD ya envió una carta formal a la empresa encargada de los trabajos y anunció que habrá responsables.

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