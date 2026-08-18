La reacción de Carla Campos Salazar, pareja de Curwen, tras ampay en discoteca de Miraflores con desconocido joven

El creador de contenido reconoció al hombre que aparece junto a su pareja en el video y aseguró que se trata de un amigo de ella. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Las redes sociales han sido el principal escenario de la respuesta de Carla Campos Salazar después de aparecer en un video junto a un amigo en una discoteca de Miraflores. El contenido, emitido por Magaly TV: La Firme, mostró a la influencer bailando de manera cercana con Alonso Grimaldo durante la madrugada del 15 de agosto, lo que desató una ola de especulaciones sobre su relación sentimental.

La exposición mediática del caso llevó a Carla Campos Salazar a realizar ajustes drásticos en sus plataformas digitales. La influencer desactivó la herramienta de comentarios en Instagram, limitando la interacción en sus publicaciones a “me gusta” y compartidos. De este modo, sus seguidores no pueden dejar opiniones ni leer los mensajes de otros usuarios en su perfil, lo que ha sido interpretado como un intento de reducir la presión y el escrutinio en medio del escándalo.

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En TikTok, la creadora de contenido optó por restringir los comentarios, aunque en un video específico los usuarios alcanzaron a dejar mensajes antes de la limitación. Un clip, donde Campos aparece con otro influencer en una parodia sobre infidelidad, algunos seguidores escribieron la palabra “spoiler”, en alusión a la controversia.

Carla Capos Salazar limitó sus comentarios en redes sociales.

Curwen también limitó comentarios

En paralelo, Curwen también adoptó medidas en sus propias redes sociales. El creador de contenido, conductor del espacio Brutalidad Política, limitó los comentarios en sus publicaciones luego de que el informe televisivo se viralizara. Esta decisión coincidió con el aumento de mensajes y cuestionamientos sobre el futuro de la pareja, que recientemente había anunciado su compromiso.

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La reacción pública del entorno de Carla Campos Salazar se mantuvo en el plano digital. Hasta el momento, la influencer no ha realizado declaraciones sobre lo ocurrido ni ha respondido a las preguntas de sus seguidores. Por su parte, Víctor Caballero decidió enfrentar la polémica y descartó rotundamente que las imágenes constituyan una infidelidad. Durante un diálogo con un reportero del programa conducido por Magaly Medina, el creador de contenido reafirmó su vínculo con Carla y minimizó el alcance de las imágenes. “Sí, claro”, respondió al ser consultado sobre si seguía con la influencer.

Carla Campos Salazar fue captada en discoteca con amigo. Curwen niega infidelidad. IG

El ‘ampay’ de Carla Campos Salazar

El reportero mostró a Curwen el video en el que se observa a Carla Campos Salazar bailando y compartiendo con Alonso Grimaldo en la discoteca de Miraflores. El periodista sugirió que podría haberse producido un beso, pero Curwen rechazó esa interpretación de forma enfática: “No, no es un beso en la boca”. Además, aclaró que conocía al joven que aparece en las imágenes y lo identificó como amigo de su pareja. “El tipo es su amigo, no tiene ningún problema”, manifestó durante la conversación difundida por Magaly TV: La Firme.

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Las tomas presentadas mostraron a la influencer bailando de forma afectuosa, lo que alimentó los debates en redes sociales y motivó que numerosos usuarios etiquetaran a Curwen. El propio creador de contenido confirmó haber recibido el video antes de la difusión pública: “Ya me lo mandaron el video”, aseguró.

La postura de Curwen se mantuvo firme incluso ante la posibilidad de que el material audiovisual pudiera ser interpretado de otra manera. De acuerdo con el reporte de Magaly TV: La Firme, el conductor de Brutalidad Política descartó cualquier tipo de traición en la relación: “Sería una tremenda pepa, sería una tremenda bomba. Pero no, desafortunadamente no, pues no, no es una infidelidad”, declaró.

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El periodista Curwen y la diseñadora Carla Campos-Salazar posan en dos fotografías que muestran su cercanía.

La reacción oficial de Magaly Medina, conductora de Magaly TV: La Firme, puso en tela de juicio la respuesta de Curwen. Durante la emisión del 17 de agosto, la periodista planteó preguntas sobre los límites de respeto dentro de una relación y cuestionó que el creador de contenido defendiera la situación como un malentendido entre amigos. “El hombre dice: ‘No, completamente descartado, eso no es infidelidad’”, comentó la conductora.

Por ahora, tanto Carla Campos Salazar como Víctor Caballero han optado por el silencio en cuanto a posibles cambios en su relación, más allá de las medidas adoptadas en sus redes sociales. Mientras la polémica continúa en plataformas digitales, el conductor de Brutalidad Política dejó abierta la posibilidad de acudir al set de Magaly TV La Firme para abordar el tema en persona. “Que me invite Magaly a su set, más bien”, expresó entre risas.

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