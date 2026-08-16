Christian Cueva defendió a Paolo Guerrero de las críticas y lanzó mensaje a Reimond Manco: “Me está llegando, ojalá se lo digas en su cara”

Christian Cueva defendió a Paolo Guerrero de las críticas y lanzó mensaje a Reimond Manco.

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En la última semana, el papel de Paolo Guerrero en Alianza Lima se ha convertido en uno de los ejes del debate futbolístico nacional. La ausencia de goles del delantero durante el Torneo Clausura 2026 ha abierto la puerta a todo tipo de cuestionamientos. Uno de los más resonantes provino de Reimond Manco, quien sugirió que el ‘Depredador’ debería alternar partidos y no ser titular de forma inamovible.

Entre los futbolistas que han estado en el centro de la polémica, Christian Cueva se mostró especialmente reflexivo respecto al rol de la prensa y el impacto de las críticas. “¿Le afecta lo que diga la prensa? No es que no le tome importancia porque hay críticas que son buenas”, sostuvo en La Parrilla del Loco, dejando en claro que reconoce la existencia de observaciones útiles.

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Para ‘Aladino’, no se trata de ignorar todo lo que se dice, sino de saber filtrar: “No es que me afecta la prensa, no, porque a veces hay que escuchar, hay una crítica constructiva que te puede ayudar, pero que me haya afectado, nunca”.

Cueva admitió que en el entorno del fútbol las críticas son inevitables, pero puso énfasis en el límite entre lo constructivo y lo destructivo. “Nosotros somos paradores. Hoy que venga uno..., pero hay familia atrás, que tienes tus hijos que te escuchan y tus padres. Si es una crítica constructiva, nosotros lo escuchamos, pero que cualquier hue... te venga a decir ‘sabes qué...’”, expresó. En sus palabras, existe una diferencia clara entre el análisis serio y los comentarios al azar que pueden afectar a quienes rodean a los jugadores.

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Los descargos de Paolo Guerrero sobre las críticas acerca de su actualidad en Alianza Lima. - capturas: Instagram Paolo Guerrero

Defensa de Christian Cueva y Juan Manuel Vargas a Paolo Guerrero, y ataque a Reimond Manco

El foco de las declaraciones de Christian Cueva y de Juan Manuel Vargas fue la defensa cerrada a Paolo Guerrero y una crítica directa al proceder de Reimond Manco. “Voy a ser directo porque ya me está llegando al recontra... Pasó algo con Paolo hace poco. Quizás no fue un buen partido de él contra nosotros, pero antes del partido no dijeron ‘estos partidos no son para él’. Tuvo que pasar el partido para decir...”, lanzó Cueva, apuntando al oportunismo en los comentarios.

El ‘Loco’ intervino con tono irónico: “Sí vi. Manco”. Cueva recogió la referencia y enfatizó que intentó confrontar a Manco: “Ya, tú lo dices, yo lo tengo... está de más compadre. Él sabe que yo le he llamado mil veces. Pero ojo, no tengo nada contra él, pero ya, hermano, escúchame”. El volante añadió que buscó a Manco en repetidas ocasiones sin obtener respuesta, incluso relatando una anécdota en la que el ‘Rei’ evitó el encuentro cubriéndose con una capucha mientras viajaba a Huánuco.

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Vargas no dudó en señalar la necesidad de argumentos sólidos detrás de las críticas: “Así como hablan debe tener un argumento”. Cueva, por su parte, cuestionó la lógica de hacer comentarios negativos una vez que el resultado es adverso: “A lo que voy es que si tú en el partido dices ‘Paolo no está para estos partidos’, ¿por qué no lo dices antes? Porque Paolo viene bien, el tipo se cuida, es un profesional”.

El periodista César Vivar contó la charla que tuvo con el entorno del 'Depredador' acerca de las publicaciones por su nivel en Alianza Lima. (Video: Doble Punta)

Juan Manuel Vargas ponderó el profesionalismo de Paolo Guerrero: “Yo lo admiro por la edad que tiene, 42, está flaquito. Es un loco de mie... Yo lo admiro porque es aficionado al fútbol, le gusta, es un tipo metido. Y a mí me da gusto. Pero cómo van a venir estos payasos a hablar y esa huev...”.

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La molestia por el oportunismo en las críticas fue un punto en común. “Esperan que pase un mal partido o un buen partido para decir ‘no, estos partidos no son para él’. Si piensas así, háblalo antes. Di ‘no creo que en estos partidos debe ser que juegue con un punta solamente’. Es una opinión, pero pasa el partido, no fue bueno y dicen ‘¿pa qué ch... lo ponen a Paolo Guerrero?’”, remarcó Christian Cueva.

El exfutbolista agregó: “Es que tienen que tener vistas. Ese huev... (Guerrero) puede estar parado en el área, pero le meten un centro y gol. Es el goleador de nuestra selección, hay que tener un poquito más de respeto. Critíquenlo, pero antes y después, no lo critiquen después del partido”.

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La conclusión de Cueva fue un mensaje directo a Manco: “Exactamente. Porque un mal partido o buen partido lo tenemos todos. Ojalá que cuando lo veas ‘face to face’ se lo digas en su cara”.

'Aladino' y Juan Manuel Vargas cuestionaron al 'Rei' por ácida opinión sobre el delantero de Alianza Lima. (Video: La Parrilla del Loco)