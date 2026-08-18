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Campaña de salud gratis para este sábado 22 de agosto: conoce el punto de atención y los servicios disponibles

La actividad permitirá realizar controles preventivos y recibir orientación profesional en un solo lugar con el objetivo de promover la detección oportuna de posibles problemas de salud

Esta campaña es importante porque permite a los vecinos acceder gratuitamente a controles médicos, vacunación, pruebas de laboratorio y orientación de especialistas - Créditos: Magnific.
Esta campaña es importante porque permite a los vecinos acceder gratuitamente a controles médicos, vacunación, pruebas de laboratorio y orientación de especialistas - Créditos: Magnific.
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La Municipalidad de San Isidro anunció que este sábado 22 de agosto realizará una campaña gratuita de salud, con el propósito de acercar distintos servicios médicos y preventivos a los vecinos. La jornada incluirá consultas con profesionales de varias especialidades, controles básicos, vacunación y orientación sobre enfermedades que requieren medidas de prevención.

La actividad se desarrollará desde las 8:30 a. m. hasta las 12:30 p. m. Durante ese periodo, los asistentes podrán acceder a evaluaciones y recibir recomendaciones de especialistas. La iniciativa contempla además pruebas de laboratorio, aunque este servicio tendrá un número limitado de atenciones y condiciones específicas para quienes deseen acceder a él.

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El área de laboratorio dispondrá de 50 pruebas. Las personas interesadas deberán acudir en ayunas y podrán realizarse el procedimiento hasta las 11:00 a. m. Esta indicación resulta importante para garantizar condiciones adecuadas al momento de efectuar los análisis correspondientes.

La campaña también incorporará vacunación. Para acceder a este servicio, los asistentes deberán presentar su documento nacional de identidad (DNI) y el carné de vacunación. Ambos documentos permitirán verificar la información necesaria antes de recibir la dosis correspondiente.

Además, los vecinos tendrán la posibilidad de consultar con profesionales de diferentes áreas. Entre las alternativas disponibles se encuentran medicina general, geriatría, psicología, nutrición, oftalmología y odontología. También habrá atención en obstetricia y consejería de enfermería, con orientación según las necesidades de cada persona.

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Los vecinos recibirán orientación para prevenir enfermedades como dengue, tuberculosis y VIH-SIDA, además de recomendaciones de educación sanitaria y autocuidado - Créditos: Municipalidad de San Isidro.
Los vecinos recibirán orientación para prevenir enfermedades como dengue, tuberculosis y VIH-SIDA, además de recomendaciones de educación sanitaria y autocuidado - Créditos: Municipalidad de San Isidro.

Servicios disponibles

  • Laboratorio: Se realizarán 50 pruebas. Los interesados deben acudir en ayunas y podrán ser atendidos hasta las 11:00 a. m.
  • Vacunación: Permitirá acceder a las dosis disponibles. Es necesario presentar el DNI y el carné de vacunación.
  • Medicina general: Brindará una evaluación inicial para identificar molestias o posibles problemas que requieran seguimiento.
  • Geriatría: Ofrecerá orientación especializada para el cuidado y atención de las personas adultas mayores.
  • Psicología: Proporcionará orientación vinculada con el bienestar emocional y la salud mental.
  • Nutrición: Permitirá recibir recomendaciones sobre alimentación equilibrada y hábitos saludables.
  • Oftalmología: Contemplará evaluaciones relacionadas con la salud visual y posibles dificultades de la vista.
  • Odontología: Ofrecerá orientación y evaluación básica para el cuidado de la salud bucal.
  • Obstetricia: Brindará atención y consejería relacionada con la salud sexual y reproductiva.
  • Consejería de enfermería: Permitirá resolver dudas y recibir recomendaciones sobre cuidados preventivos.
  • Educación sanitaria: Proporcionará información para fortalecer prácticas de prevención y autocuidado.
  • Prevención de dengue, TBC y VIH-SIDA: Incluirá orientación sobre medidas preventivas, factores de riesgo y la importancia de una detección oportuna.

La Municipalidad de San Isidro informó que las personas que requieran mayores detalles pueden comunicarse con los números habilitados para esta actividad. Los interesados podrán llamar al (01) 513-9000, anexos 4013 y 4016, o al (01) 513-9008, seleccionando la opción 1 y luego la opción 8.

La jornada representa una alternativa para acceder a diferentes prestaciones en un solo espacio y reforzar el cuidado preventivo. Se recomienda a los asistentes acudir dentro del horario establecido y llevar los documentos requeridos, especialmente quienes tengan previsto participar en la vacunación o realizarse alguna de las pruebas de laboratorio.

La actividad permitirá a los vecinos acceder a diversos servicios de salud en un mismo lugar y fortalecer las acciones orientadas a la prevención - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.
La actividad permitirá a los vecinos acceder a diversos servicios de salud en un mismo lugar y fortalecer las acciones orientadas a la prevención - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

Importancia del chequeo médico gratis

  • Permite acceder a evaluaciones preventivas sin asumir gastos, una alternativa importante para las personas que postergan sus controles por motivos económicos.
  • Facilita la detección temprana de posibles enfermedades o alteraciones mediante pruebas de laboratorio, controles médicos y consultas con especialistas.
  • La jornada ofrece servicios de medicina general, geriatría, psicología, nutrición, oftalmología, odontología y obstetricia, lo que permite una revisión de diferentes aspectos del bienestar.
  • Los análisis de laboratorio pueden brindar información relevante sobre el estado general del organismo y ayudar a identificar valores que requieran seguimiento profesional.
  • La vacunación contribuye a prevenir enfermedades y fortalecer la protección de la comunidad, especialmente entre grupos vulnerables.

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