Curwen se ausenta de su programa radial y anuncia cuando reaparecerá públicamente tras imágenes de Carla Campos-Salazar

Curwen anuncia su regreso a la vida pública después de su ausencia del programa radial.

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Víctor Caballero, conocido públicamente como Curwen, enfrenta un momento complejo tras la difusión de imágenes de su prometida, Carla Campos-Salazar, en una discoteca de Miraflores. La grabación, emitida durante la madrugada, muestra a Campos-Salazar con el joven Alonso Grimaldo, apodado “Grimy”, en una actitud cercana. Esta situación desató un intenso seguimiento en redes sociales, donde miles de usuarios esperan un pronunciamiento del comunicador.

En medio de la controversia, Curwen optó inicialmente por desactivar los comentarios en su cuenta de Instagram, aunque luego restableció esa función. La reacción de sus seguidores quedó dividida entre muestras de apoyo y cuestionamientos directos a su actitud ante la exposición mediática del episodio.

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A la presión en redes se sumó la expectativa por su presencia en los espacios laborales habituales. El periodista y escritor mantiene participación en Radio La Karibeña, donde comparte mesa con Miguel Moreno, y en espacios de streaming.

La agrupación musical Los Hermanos Yaipén está en el estudio de radio del programa El Super Show de Karibeña.

Para muchos oyentes resultó notoria su ausencia en la edición matutina del 18 de agosto, cuando Moreno condujo solo el programa y evitó referirse a la situación de su compañero.

Diversos seguidores aguardaban también la aparición de Caballero en el espacio “Habla Good”, que se emite a las 2:00 p.m., pero se desconoce su presencia. En redes sociales, el propio comunicador adelantó que su reaparición será a las 6:00 p.m. en “Brutalidad Política”, su ciclo personal transmitido por YouTube. La expectativa por esa transmisión creció, pues muchos buscan conocer su versión sobre el video y el futuro del compromiso con Campos-Salazar.

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La cuenta regresiva en el perfil de diariodecurwen en redes sociales señala la fecha de su reaparición pública tras su ausencia del programa radial.

Las imágenes de Carla Campos-Salazar y Alonso Grimaldo

El programa Magaly TV La Firme difundió el material grabado en la discoteca. Las imágenes revelaron a Carla Campos-Salazar bailando, abrazando y cantando junto a un hombre identificado como “Grimy”. Durante varios fragmentos del video, la diseñadora aparece tomada del cuello de su acompañante, mientras ambos corean la canción “Haces que yo pierda la cabeza por ti”. En otras tomas, Grimaldo coloca la mano en la cintura de Campos-Salazar, lo que incrementó la atención sobre la naturaleza de su vínculo.

La circulación del video en redes sociales avivó la especulación. Algunos usuarios interpretaron que el acercamiento sugería cierta intimidad, aunque las imágenes no muestran un beso ni una prueba concluyente de infidelidad. Aun así, la polémica creció y el debate se centró en la continuidad del compromiso entre Curwen y Campos-Salazar.

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El programa 'Magaly TV, la firme' presenta imágenes exclusivas de la novia del youtuber Curwen, Carla, en situaciones muy cariñosas con otro hombre en una discoteca de Miraflores, a pesar de estar comprometida. ATV/ Magaly TV La Firme.

Consultado sobre la situación, Caballero reconoció ante la prensa que conoce a Grimaldo y especificó que es amigo de su prometida, descartando cualquier indicio de traición. “Sé perfectamente quién es, no hay nada que ocultar”, afirmó el comunicador en declaraciones recogidas por medios locales.

El episodio mantiene en vilo a la audiencia de “Brutalidad Política”, donde se espera que Víctor Caballero brinde su perspectiva sobre lo difundido por Magaly TV La Firme y despeje las dudas respecto al futuro de su relación y los preparativos de boda. La atención pública se concentra ahora en el espacio de YouTube, transformado en el escenario para el esperado pronunciamiento del periodista.

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