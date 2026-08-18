Niña peruana iba a ser esposa de un hombre de 50 años: el caso que expone el drama del matrimonio infantil en América Latina

Las autoridades ecuatorianas investigan el caso como una posible situación de trata de personas con fines de matrimonio servil. John Reimberg

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El rescate de una niña peruana de 10 años en la provincia amazónica de Pastaza, en Ecuador, no solo destapó una presunta red de trata con fines de matrimonio servil. También volvió a evidenciar una realidad que continúa afectando a miles de menores en América Latina: las uniones tempranas y los matrimonios infantiles.

La menor fue localizada en la comunidad de Espejo, en el río Tigre, durante un operativo conjunto de las autoridades ecuatorianas. Según la Fiscalía de ese país, un hombre de 50 años fue detenido acusado de tráfico de personas para matrimonio servil, aunque posteriormente recuperó su libertad mientras continúan las investigaciones.

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El caso se originó tras una pesquisa de dos meses que permitió seguir la pista de otros episodios de tráfico de menores en la frontera entre Perú y Ecuador, donde las autoridades investigan incluso el presunto intercambio de niñas entre comunidades indígenas.

América Latina, la única región sin avances significativos

Más allá del impacto del rescate, un informe de la BBC, basado en testimonios de especialistas, advierte que el caso evidencia un problema estructural que persiste en la región. De acuerdo con Unicef, una de cada cuatro niñas en América Latina y el Caribe ha contraído matrimonio o iniciado una unión antes de cumplir los 18 años.

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La cifra preocupa especialmente porque la región es la única del mundo donde esta práctica no ha disminuido de forma significativa en las últimas décadas. Mientras África subsahariana —la zona con mayor prevalencia— ha logrado reducir progresivamente los matrimonios infantiles mediante políticas públicas, América Latina mantiene niveles prácticamente estancados.

Pobreza, violencia y falta de oportunidades

Dos escenas contrastantes muestran a una niña junto a adultos, uno de ellos militar, y a otra niña vestida de novia, reflejando la problemática del matrimonio infantil en Perú. (Infobae Perú)

Para organizaciones como Girls Not Brides, las uniones tempranas rara vez responden a una decisión libre de las niñas. La pobreza, el abandono escolar, la violencia y la falta de oportunidades económicas empujan a muchas menores a relaciones marcadas por profundas desigualdades de poder.

Las consecuencias son múltiples: interrupción de la educación, embarazos adolescentes, mayor exposición a la violencia de género y una reducción de las posibilidades de desarrollo personal y económico.

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Además, los estudios muestran otro patrón preocupante: una de cada cinco niñas que entra en una unión temprana lo hace con un hombre al menos diez años mayor.

Tradición y derechos de la niñez

Promulgar la ley que declara ilegal la unión con menores impedirá que los violadores se escuden en el matrimonio con niñas para buscar impunidad.

Expertos también advierten que algunas prácticas culturales presentes en territorios indígenas continúan siendo utilizadas para justificar matrimonios o convivencias con menores de edad. Sin embargo, subrayan que el respeto por las tradiciones no puede prevalecer sobre los derechos de niñas y adolescentes.

En los últimos años, varios países latinoamericanos han endurecido su legislación. Nicaragua prohibió los matrimonios con menores en 2014, El Salvador en 2017, México eliminó las excepciones en 2019 y Perú prohibió el matrimonio infantil en 2023. Colombia y Bolivia adoptaron medidas similares en 2025.

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No obstante, las especialistas coinciden en que la prohibición legal, por sí sola, no basta para erradicar una práctica profundamente vinculada a la desigualdad social y de género.

¿Qué sigue en el caso de la niña peruana?

Las autoridades de Perú y Ecuador anunciaron que reforzarán la vigilancia en la frontera para prevenir el tráfico de menores con fines de matrimonio. Paralelamente, la niña permanece bajo protección estatal mientras recibe atención médica y psicológica.

Para Unicef y Girls Not Brides, la respuesta debe ir más allá del rescate: mantener a las niñas en la escuela, ampliar sus oportunidades económicas y brindar apoyo a quienes ya viven en uniones tempranas son medidas esenciales para romper un ciclo que sigue afectando a generaciones enteras.

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¿Dónde denunciar en Perú?

Línea 1818 del Ministerio del Interior: es la principal vía para reportar casos o sospechas de trata de personas . Es gratuita y funciona las 24 horas. También se puede denunciar mediante la plataforma de la Central Única de Denuncias, el aplicativo CUD 1818 o el correo denuncias@mininter.gob.pe . La información puede ser presentada de manera anónima. Central Única de Denuncias del Mininter

Línea 100: permite reportar y recibir orientación frente a situaciones de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres , incluida la violencia sexual. El servicio es gratuito.

Línea 1810: está destinada a reportar situaciones de riesgo o desprotección familiar de niñas, niños y adolescentes .

Comisaría, Fiscalía o Demuna: cualquier persona que conozca una situación que vulnere los derechos de una niña, niño o adolescente puede acudir a la comisaría más cercana, a una Demuna o directamente a la Fiscalía. La Demuna también recibe denuncias de manera anónima.

Centros Emergencia Mujer (CEM): brindan atención especializada a víctimas de violencia y pueden ofrecer orientación legal, psicológica y social.