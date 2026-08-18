Diego Rebagliati se disculpó con Leao Butrón por irónico comentario: “No le falté el respeto a su hija”

El comentarista deportivo aclaró sobre su comentario sobre el exarquero de Alianza Lima. (Fútbol Satélite)

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Leao Butrón y Diego Rebagliati mantienen un cruce de opiniones que se trasladó de las redes sociales a los programas digitales. El conflicto se originó cuando el exarquero de Alianza Lima, publicó un mensaje crítico sobre la transmisión del partido entre Universitario de Deportes y FC Cajamarca, insinuando parcialidad en los comentarios de Liga 1 Max: “¿Está transmitiendo la Liga 1 Max o es uno de los podcast del equipo que está jugando? ¡Disimulen muchachos!”.

La reacción de Rebagliati no se hizo esperar y, desde su espacio en YouTube ‘Fútbol Satélite’, respondió irónicamente aludiendo a la relación familiar de Butrón con Jairo Concha, jugador de la ‘U’ y pareja de su hija: “Yo pensé que Leao quería que gane la ‘U’, ¿por la familia, no?”. El tono, entre humor y provocación, generó risas en el panel y añadió un nuevo capítulo a la polémica, que continuó con mensajes picantes en redes.

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Las disculpas de Diego Rebagliati con Leao Butrón

Diego Rebagliati se pronunció sobre la polémica con Leao Butrón y explicó que su irónico comentario nunca fue con mala intención. Y reveló que lanzó ese comentario como consecuencia de la dura crítica del exarquero de Alianza Lima sobre la transmisión del duelo con la ‘U’.

“La verdad, no lo tenía planificado. Cuando sale el tema, porque alguien lo menciona en el chat, yo digo algo que es público; son dos personas adultas. Yo en ningún momento hablé mal de la hija de Leao ni de la familia de Leao, nada. Simplemente, hice un comentario que pretendí que fuera gracioso. Las bromas, yo lo entiendo desde este lugar, dependen de quién las recibe también. Si yo te hago una broma y a ti no te gustó y la tomas mal, en mi caso corresponde pedir disculpas, porque evidentemente no la tomaron bien”, apuntó el comentarista deportivo.

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El panelista lee el tuit del exguardameta por la señal y suelta bromas sobre vínculos con el club crema; minutos después, el exfutbolista replica sin nombres y advierte que “las cosas irán saliendo” (YouTube / Fútbol Satélite)

Rebagliati dejó zanjado el tema y recalcó que no se metió con su hijo. Y señaló que la broma se agrandó debido a los comentarios malintencionados de los hinchas.

“Pero en ningún momento le falté el respeto a la hija de Leao, ni le falté el respeto a la familia de Leao, ni nada por el estilo, porque además no es que toqué un tema que no fuera público. Es público, son pareja y están en todo su derecho y está perfecto. Yo no tengo ningún problema en pedir disculpas si cayó mal el comentario, si no les gustó. Después, la cantidad de trolls que se han sumado a mis redes diciendo que he ofendido a la familia. Bueno, miren el reel, miren lo que pasó. Yo estoy superorgulloso de las enamoradas de mis hijos. O sea, no me molestaría que hicieran una broma”, añadió.

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La respuesta del exguardameta no aclaró nada, pero lo insinuó todo: habló de lo que "va por debajo de la mesa" en el fútbol peruano y prometió que las cosas "irán saliendo despacio".