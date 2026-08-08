Yoshimar Yotún contó qué pasó en fuerte cruce con Jairo Concha en Universitario vs Sporting Cristal: “Cada uno defiende sus colores”

El capitán de Sporting Cristal reveló qué desató el fuerte cruce con el jugador de Universitario. (Jax Latin Media)

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El enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal en el Estadio Monumental, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026, se vivió con alta tensión y episodios de juego físico intenso. Uno de los momentos más comentados ocurrió a los 29 minutos, cuando Yoshimar Yotún cometió una falta sobre Jairo Concha, quien cayó al suelo evidenciando dolor.

La reacción posterior elevó la temperatura en el campo. Yotún, capitán de Sporting Cristal, se acercó al volante de Universitario y lo sujetó del cuello durante unos segundos, acción que fue observada de cerca por el árbitro Sebastián Lozano. La intervención del juez se resolvió con una tarjeta amarilla para el jugador de Cristal, lo que generó opiniones divididas entre hinchas y analistas sobre la sanción.

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Este episodio resaltó el clima de rivalidad que marcó el desarrollo del partido, donde la disputa por cada pelota fue constante y la intensidad no decayó en ningún momento. Las jugadas fuertes y el carácter de los protagonistas formaron parte del relato de un duelo que mantuvo la atención del público hasta el final.

Ambos jugadores protagonizaron un tenso momento en el duelo entre Universitario y Sporting Cristal (L1 Max)

¿Qué pasó entre Yoshimar Yotún y Jairo Concha?

Luego del partido en el Estadio Monumental, Yoshimar Yotún minimizó el altercado con Jairo Concha y enfatizó ante los medios que la relación entre ambos va más allá de cualquier disputa en la cancha. “Jairo es mi hermano, hemos compartido mucho en la selección. Obviamente cada uno defiende sus colores, pero nada, a Jairo yo lo quiero un montón, no pasa nada”, expresó el capitán de Sporting Cristal, dejando en claro que el cruce fue consecuencia de la intensidad y la adrenalina propias del partido.

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‘Yoshi’ explicó que el momento tenso fue pasajero y que no afecta el vínculo personal que mantiene con Concha. La declaración del mediocampista buscó cerrar cualquier especulación sobre un posible conflicto entre ambos futbolistas, subrayando que la competencia y el compañerismo pueden convivir en el fútbol profesional.

Por otra parte, el líder de los ‘celestes’ destacó el rendimiento colectivo de su equipo en un escenario exigente como el Monumental. “Jugamos tranquilos, obviamente vinimos a ganar. Creo que hicimos un partido bastante bueno, pero no es fácil venir a jugar aquí a estadio lleno”, afirmó Yotún, valorando el punto conseguido en condición de visitante tras un encuentro reñido y de alta exigencia.

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Yoshimar Yotún perdió los papeles tras cruce con Jairo Concha. (Liga 1)

Próximo partido de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026

Luego del empate conseguido ante Universitario de Deportes, Sporting Cristal ya tiene la mira puesta en su siguiente compromiso. El equipo dirigido por Roberto Mosquera recibirá a Sport Huancayo el domingo 16 de agosto a las 11:00 a.m. (hora peruana) en el Estadio Alberto Gallardo, en el marco de la quinta jornada del Torneo Clausura 2026.

El conjunto celeste llega a este partido con la intención de mantener su invicto, tras haber sumado cuatro puntos en los dos encuentros más recientes. La oportunidad de jugar como local se presenta como una ventaja para continuar con la racha positiva y mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones.

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