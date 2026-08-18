Dengue aumenta 41% en Perú y supera los 42 mil casos: falta de medicamentos preocupa en regiones por El Niño Costero

Un mapa estilizado de Perú muestra zonas verdes afectadas por el dengue, con mosquitos sobrevolando y lluvias intensas relacionadas con el fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El dengue sigue en aumento y genera preocupación en distintas regiones del Perú. Hasta el 8 de agosto de 2026, el Ministerio de Salud (Minsa) reportó 42.420 casos, cifra que representa un incremento de 41% respecto al mismo periodo de 2025. El aumento ocurre mientras el país permanece atento a la evolución del fenómeno El Niño Costero, que podría favorecer condiciones para una mayor transmisión de la enfermedad.

Piura concentra la mayor cantidad de contagios registrados este año, con más de 7.600 casos. La situación preocupa a las autoridades y especialistas de la región debido a que la curva epidemiológica continúa en ascenso.

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Piura registra más de 7.600 casos de dengue

Julio Barrena, asesor del Colegio Médico de Piura, señaló a RPP que el incremento de casos se ha mantenido durante las últimas semanas y que la región pasó de registrar menos de diez contagios semanales al inicio del año a superar los 600 casos por semana recientemente.

Causa preocupación un incremento en las cifras de dengue por las continuas lluvias torrenciales en regiones del Perú | Foto composición: Inofbae Perú

“La curva de casos viene en ascenso, no ha ido bajando”, sostuvo el especialista, quien expresó preocupación por la disponibilidad de medicamentos, insumos y personal sanitario.

Barrena recordó que durante las epidemias de dengue registradas en 2017 y 2023, Piura enfrentó dificultades para contar con paracetamol, personal y otros recursos necesarios para atender a los pacientes.

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La preocupación aumenta ante la posibilidad de que la demanda sanitaria siga creciendo durante los próximos meses.

La Libertad reporta desabastecimiento en hospitales

La Libertad es la tercera región con mayor número de casos de dengue en 2026, con 5.677 contagios reportados hasta el 8 de agosto.

Gerardo Florián, gerente regional de Salud, alertó sobre la falta de algunos insumos necesarios para atender a pacientes con dengue, principalmente en hospitales de mayor complejidad.

El dengue en el Perú continúa avanzando. Tres regiones presentan números alarmantes | Foto composición: Infobae Perú

“Tenemos desabastecimiento de catéteres, de equipos de venoclisis, que son tan necesarios para poder canalizar una vía y hidratar al paciente con dengue”, señaló.

Según explicó, los establecimientos del primer y segundo nivel de atención cuentan con medicamentos, en algunos casos, hasta octubre. Sin embargo, la situación es distinta en hospitales de nivel III, como el Hospital Belén y el Hospital Regional, donde ya se registra escasez de algunos medicamentos.

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El funcionario atribuyó el retraso en la entrega de estos insumos al CENARES, entidad encargada del abastecimiento nacional.

Lambayeque realiza compras directas

Lambayeque ocupa el quinto lugar entre las regiones con más casos de dengue en lo que va del año, con 3.667 contagios.

Ante las dificultades de abastecimiento, la Gerencia Regional de Salud ha optado por realizar compras directas de medicamentos e insumos con el objetivo de garantizar la atención de los pacientes durante los próximos meses.

Manuel Mestanza, director ejecutivo de Medicamentos de la Gerencia Regional de Salud, explicó que esta modalidad implica un mayor costo para la región, debido a que las adquisiciones centralizadas permiten obtener precios más bajos al comprar grandes cantidades para distintos departamentos.

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“Nosotros tenemos esas compras directas que de alguna manera ya salen un poco más caro”, explicó.

El funcionario precisó que estas adquisiciones buscan servir como una medida preventiva ante un eventual incremento de casos, aunque reconoció que el abastecimiento podría no ser suficiente si se registra un brote de mayor magnitud.

“No sabemos cómo se va a comportar el escenario”, señaló.

Presupuesto de CENARES aumentó, pero ejecución sigue baja

La disponibilidad de medicamentos e insumos también genera cuestionamientos sobre la capacidad de compra del sistema nacional de abastecimiento.

Según una revisión de RPP Data, CENARES había ejecutado hasta agosto S/136.000, equivalente al 3,6% de su presupuesto destinado a la adquisición de medicamentos e insumos para enfermedades como el dengue y la malaria.

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Los recursos asignados para estas compras aumentaron de S/1,5 millones a S/3,7 millones, más del doble respecto al presupuesto anterior.

El Niño Costero podría complicar el escenario

El zika, chikungunya, fiebre amarilla o el dengue, son algunas enfermedades asociadas con las picaduras de mosquitos que aparecerían luego de las lluvias a causa de el fenómeno de El Niño | Foto: Agencia Andina.

El incremento de los casos de dengue ocurre en un contexto en el que el Perú permanece en alerta por la evolución del El Niño Costero. Las condiciones asociadas a este fenómeno pueden favorecer la presencia del mosquito Aedes aegypti, vector responsable de transmitir el dengue, especialmente en zonas donde existen temperaturas elevadas y acumulación de agua.

Por ello, especialistas y autoridades sanitarias mantienen la preocupación ante la posibilidad de que el número de contagios continúe aumentando.

El desafío no solo está en controlar la transmisión del virus, sino también en garantizar que los establecimientos de salud dispongan oportunamente de medicamentos, insumos y personal para atender un eventual incremento de pacientes.

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Con los casos ya en ascenso en varias regiones, la capacidad de respuesta del sistema sanitario será determinante para evitar que el país vuelva a enfrentar una situación similar a las epidemias registradas en años anteriores.