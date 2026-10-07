Ministro Rafael Belaúnde arremete contra el Congreso: “Necesitamos que responda y deje de ser parte del problema”

Belaúnde cuestiona al Congreso: El ministro de Defensa acusó a la Cámara de Diputados de no responder ante los desafíos del país y pidió que deje de ser “parte del problema”

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El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, cuestionó este miércoles a la Cámara de Diputados por la aprobación de facultades legislativas para que la presidenta Keiko Fujimori pueda legislar durante 90 días en materia de seguridad ciudadana y medidas frente al impacto del fenómeno climático de El Niño, y pidió al Parlamento que esté “a la altura del desafío nacional”.

“El Ejecutivo está respondiendo. Uno ve las labores para la prevención de El Niño, este esfuerzo militar policial. El Ejecutivo responde, las regiones responden. El Congreso no responde”, señaló durante una actividad oficial.

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“Necesitamos que el Congreso responda y esté a la altura del desafío nacional. Hay una guerra por recuperar la paz y la tranquilidad y necesitamos que el Congreso, lejos de ser parte del problema, se convierta también en parte de la solución”, agregó.

La Cámara baja aprobó en la víspera la delegación de facultades con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, después de reconsiderar una primera votación en la que había rechazado el texto aprobado por la Comisión de Constitución.

La iniciativa contó con el respaldo de las bancadas de Ahora Nación, Buen Gobierno, Obras y Renovación Popular y será remitida ahora al Senado.

La Cámara de Diputados aprobó otorgar facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori para actuar en seguridad ciudadana y frente al impacto de El Niño

Consultado sobre si esperaba que la Cámara alta aprobara las facultades, Belaúnde evitó pronunciarse sobre la decisión de ese órgano legislativo. “Yo no me voy a inmiscuir en las decisiones del Senado. Espero que estén a la altura del desafío histórico”, respondió.

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A lo largo de un debate que se prolongó por más de 12 horas, con varias interrupciones para intentar alcanzar consensos, la negativa a aprobar el dictamen inicial llevó al debate de otra propuesta en minoría sustentada por el congresista fujimorista Arturo Alegría.

Sin embargo, el pleno también rechazó este planteamiento porque incorporaba temas adicionales, como el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, la promoción del empleo, el desarrollo productivo, el régimen tributario y otros aspectos relacionados con la seguridad ciudadana.

En medio del intenso debate, Alegría presentó un nuevo texto que planteó integrar los 20 puntos del dictamen inicial aprobado en comisiones con otros 9, lo que generó nuevos reclamos de Juntos por el Perú, que se opuso a debatir un texto cuyo contenido formal desconocía.

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Keiko Fujimori se presentó en Chincha para la inauguración de una obra clave contra los desastres naturales. Aprovecha la ocasión para hablar sobre los dos grandes problemas del país: el Fenómeno El Niño y la inseguridad, prometiendo un "golpe contra la criminalidad" con o sin el apoyo del Congreso.

Ante la falta de acuerdos en la interpretación del reglamento de la cámara, los parlamentarios suspendieron la sesión para convocar a la Junta de Portavoces, que posteriormente rechazó también el dictamen fujimorista en minoría.

De inmediato, los diputados aprobaron un pedido para reconsiderar la votación sobre el proyecto inicial aprobado en comisiones. Finalmente, 66 diputados apoyaron mayoritariamente la iniciativa, que ahora deberán enviar al Senado para su debate y eventual aprobación.

Un mes después de que su Gobierno presentara el pedido de facultades legislativas, Fujimori aseguró el 29 de septiembre pasado que los diputados estaban “poniendo a prueba su paciencia”, lo que generó críticas de diversos sectores políticos que interpretaron esas palabras como una amenaza al Legislativo.

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La jefa de Estado consideró también “lamentable” y “decepcionante” la demora en otorgar una respuesta sobre su pedido, pero apeló «a la buena voluntad y actitud positiva de los grupos políticos».

Agregó, en ese sentido, que si el Congreso rechazaba el pedido de facultades, el Ejecutivo “abrirá todos los caminos necesarios para enfrentar la criminalidad” en el país.