Perú

Ministro Rafael Belaúnde arremete contra el Congreso: “Necesitamos que responda y deje de ser parte del problema”

Tras la aprobación de facultades legislativas para el Ejecutivo, el titular de Defensa pidió al Parlamento “estar a la altura del desafío nacional” y contribuir a enfrentar la inseguridad

Ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, afirma que inseguridad fue “heredada” y que no se puede solucionar en 18 días. (Foto: Mindef)
Belaúnde cuestiona al Congreso: El ministro de Defensa acusó a la Cámara de Diputados de no responder ante los desafíos del país y pidió que deje de ser “parte del problema”
Guardar

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, cuestionó este miércoles a la Cámara de Diputados por la aprobación de facultades legislativas para que la presidenta Keiko Fujimori pueda legislar durante 90 días en materia de seguridad ciudadana y medidas frente al impacto del fenómeno climático de El Niño, y pidió al Parlamento que esté “a la altura del desafío nacional”.

“El Ejecutivo está respondiendo. Uno ve las labores para la prevención de El Niño, este esfuerzo militar policial. El Ejecutivo responde, las regiones responden. El Congreso no responde”, señaló durante una actividad oficial.

PUBLICIDAD

“Necesitamos que el Congreso responda y esté a la altura del desafío nacional. Hay una guerra por recuperar la paz y la tranquilidad y necesitamos que el Congreso, lejos de ser parte del problema, se convierta también en parte de la solución”, agregó.

La Cámara baja aprobó en la víspera la delegación de facultades con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, después de reconsiderar una primera votación en la que había rechazado el texto aprobado por la Comisión de Constitución.

La iniciativa contó con el respaldo de las bancadas de Ahora Nación, Buen Gobierno, Obras y Renovación Popular y será remitida ahora al Senado.

Keiko Fujimori
La Cámara de Diputados aprobó otorgar facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori para actuar en seguridad ciudadana y frente al impacto de El Niño

Consultado sobre si esperaba que la Cámara alta aprobara las facultades, Belaúnde evitó pronunciarse sobre la decisión de ese órgano legislativo. “Yo no me voy a inmiscuir en las decisiones del Senado. Espero que estén a la altura del desafío histórico”, respondió.

PUBLICIDAD

A lo largo de un debate que se prolongó por más de 12 horas, con varias interrupciones para intentar alcanzar consensos, la negativa a aprobar el dictamen inicial llevó al debate de otra propuesta en minoría sustentada por el congresista fujimorista Arturo Alegría.

Sin embargo, el pleno también rechazó este planteamiento porque incorporaba temas adicionales, como el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, la promoción del empleo, el desarrollo productivo, el régimen tributario y otros aspectos relacionados con la seguridad ciudadana.

En medio del intenso debate, Alegría presentó un nuevo texto que planteó integrar los 20 puntos del dictamen inicial aprobado en comisiones con otros 9, lo que generó nuevos reclamos de Juntos por el Perú, que se opuso a debatir un texto cuyo contenido formal desconocía.

Keiko Fujimori se presentó en Chincha para la inauguración de una obra clave contra los desastres naturales. Aprovecha la ocasión para hablar sobre los dos grandes problemas del país: el Fenómeno El Niño y la inseguridad, prometiendo un "golpe contra la criminalidad" con o sin el apoyo del Congreso.

Ante la falta de acuerdos en la interpretación del reglamento de la cámara, los parlamentarios suspendieron la sesión para convocar a la Junta de Portavoces, que posteriormente rechazó también el dictamen fujimorista en minoría.

De inmediato, los diputados aprobaron un pedido para reconsiderar la votación sobre el proyecto inicial aprobado en comisiones. Finalmente, 66 diputados apoyaron mayoritariamente la iniciativa, que ahora deberán enviar al Senado para su debate y eventual aprobación.

Un mes después de que su Gobierno presentara el pedido de facultades legislativas, Fujimori aseguró el 29 de septiembre pasado que los diputados estaban “poniendo a prueba su paciencia”, lo que generó críticas de diversos sectores políticos que interpretaron esas palabras como una amenaza al Legislativo.

La jefa de Estado consideró también “lamentable” y “decepcionante” la demora en otorgar una respuesta sobre su pedido, pero apeló «a la buena voluntad y actitud positiva de los grupos políticos».

Agregó, en ese sentido, que si el Congreso rechazaba el pedido de facultades, el Ejecutivo “abrirá todos los caminos necesarios para enfrentar la criminalidad” en el país.

Temas Relacionados

Rafael BelaúndeKeiko Fujimoriperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú 0-0 Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La ‘blanquirroja’ intentará dar el primer golpe en Maracaibo contra el elenco ‘sureño’ en el torneo internacional. Sigue las incidencias del compromiso

Perú 0-0 Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Souvenirs peruanos ganan espacio entre compradores locales, que ya representan hasta el 35% de los pagos

El sector comercio representó el 44,1% de los ingresos generados por las micro y pequeñas empresas. Pero las reseñas en plataformas digitales están orientando las decisiones de compra

Souvenirs peruanos ganan espacio entre compradores locales, que ya representan hasta el 35% de los pagos

Lago Titicaca pierde 55 centímetros de nivel: descenso continuaría hasta diciembre, pero el turismo ya enfrenta sus efectos

El Senamhi explicó las causas detrás del descenso del nivel del lago y detalló las condiciones que marcarán su evolución durante los próximos meses

Lago Titicaca pierde 55 centímetros de nivel: descenso continuaría hasta diciembre, pero el turismo ya enfrenta sus efectos

BTS realizó soundcheck de su primer show en Lima: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook saludaron en español al ARMY

Seguidores con acceso especial, así como estudiantes y residentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siguieron parte de la presentación.

BTS realizó soundcheck de su primer show en Lima: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook saludaron en español al ARMY

Eligieron los mejores bares del mundo: dos son peruanos y entraron al ranking de los 50 mejores bares del mundo

Los locales de Barranco y Miraflores fueron reconocidos en la edición 2026 de The World’s 50 Best Bars por sus propuestas de coctelería

Eligieron los mejores bares del mundo: dos son peruanos y entraron al ranking de los 50 mejores bares del mundo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori: “Vamos a expulsar en tiempo récord a extranjeros que llegaron para romper la ley y atacar a peruanos”

Keiko Fujimori: “Vamos a expulsar en tiempo récord a extranjeros que llegaron para romper la ley y atacar a peruanos”

Keiko Fujimori crea comando unificado de FF. AA. y Policía: “Ha llegado la hora de una ofensiva total” contra el crimen

PPK tiene “varias enfermedades crónicas”, pero “está bien”, informa su entorno y desmiente bulo sobre su muerte

Rafael Vela, Víctor Zúñiga y Marita Barreto en mira de la JNJ: Magistrados son convocados a ratificación

Resultados ONPE en Comas: dos candidatos se disputan la alcaldía voto a voto

ENTRETENIMIENTO

BTS en Lima EN VIVO: últimas noticias, setlist y todo lo que debes saber del concierto de hoy miércoles 7 de octubre en el Estadio San Marcos

BTS en Lima EN VIVO: últimas noticias, setlist y todo lo que debes saber del concierto de hoy miércoles 7 de octubre en el Estadio San Marcos

BTS realizó soundcheck de su primer show en Lima: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook saludaron en español al ARMY

RM, líder de BTS, pide al Army del Perú que no permanezcan frente al hotel: “No podemos descansar”

Army llegó vestida de novia al Estadio San Marcos para una boda simbólica con BTS: “Me estoy casando con los 7″

BTS en Lima: maquillaje, merchandising, colas kilométricas y reventa marcaron la espera de las ARMY en San Marcos

DEPORTES

Perú 0-0 Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Perú 0-0 Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú antes de jugar con Chile por fecha 1

Resultados del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial

La dura autocrítica de Piero Magallanes tras su debut con la selección peruana: “No estoy conforme con mi rendimiento, puedo dar más”

Adrián Ugarriza lamenta el desastroso rendimiento de Perú en última ventana de selecciones: “No queríamos terminar así, nos duele los resultados”