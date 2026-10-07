Lago Titicaca pierde 55 centímetros de nivel: descenso continuaría hasta diciembre, pero el turismo ya enfrenta sus efectos

FOTO DE ARCHIVO: Alex Flores camina por una zona seca del lago Titicaca, la mayor cuenca de agua dulce de América Latina, mientras se acerca a niveles mínimos históricos, en la isla Cojata, Bolivia 26 de octubre de 2023. REUTERS/Claudia Morales/Archivo

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El lago Titicaca registra un descenso de 55 centímetros en su nivel desde el punto más alto que alcanzó este año, el pasado 24 de abril. Según el Senamhi, actualmente se encuentra a 3.808,42 metros sobre el nivel del mar y las condiciones de estiaje podrían mantener la tendencia a la baja durante los próximos meses.

La disminución responde principalmente a la menor presencia de lluvias y al descenso del aporte de agua de los ríos que alimentan al lago. A ello se suman las temperaturas elevadas, que favorecen la evaporación y hacen que parte del agua pase a la atmósfera en forma de vapor, explicó el organismo meteorológico.

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El panorama también genera preocupación entre quienes desarrollan actividades vinculadas al turismo en Puno. Un reporte de ATV Noticias mostró el retroceso de la masa de agua en sectores cercanos al malecón turístico y recogió testimonios de lancheros que deben realizar ajustes para permitir el ingreso de embarcaciones hacia zonas donde se encuentran los visitantes.

Video informativo del Senamhi sobre la situación hídrica del lago Titicaca. El reporte explica que el nivel del agua presenta un descenso debido a la temporada de estiaje, la escasez de lluvias y la evaporación. En las imágenes se observan tomas aéreas del lago, embarcaciones tradicionales de totora navegando y vistas de la ribera.

¿Por qué está bajando el nivel del lago Titicaca?

El principal factor señalado por el Senamhi es la temporada de estiaje, periodo caracterizado por una menor cantidad de precipitaciones. Durante estos meses, los ríos que desembocan en el lago transportan menos agua, por lo que el ingreso del recurso hídrico disminuye.

A este escenario se suma la presencia de temperaturas elevadas. El calor favorece la evaporación del agua superficial y provoca que una parte del recurso pase al aire en forma de vapor. Así, el Titicaca recibe menos agua mientras pierde parte de la que ya contiene.

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El descenso se mide desde el 24 de abril, cuando el lago alcanzó su mayor nivel del año. Desde aquella fecha, pasó de 3.808,97 metros a 3.808,42 metros sobre el nivel del mar, una diferencia de 55 centímetros reportada por el Senamhi.

En el límite entre Perú y Bolivia, el Lago Titicaca no solo impresiona por su altura sino también por su importante papel en la historia y las tradiciones de las culturas andinas, mientras se ve afectado por la disminución de lluvias y altas temperaturas. Foto: Traveler

En Puno, este retroceso también puede observarse en zonas cercanas a la ribera. ATV Noticias informó que algunos sectores próximos al malecón turístico presentan una menor cobertura de agua y que los lancheros afrontan dificultades para acceder con sus embarcaciones a determinados puntos.

Nivel del lago Titicaca podría seguir descendiendo hasta diciembre

El Senamhi prevé que el nivel del lago continúe descendiendo hasta finales de diciembre de 2026. La tendencia responde a las condiciones propias del periodo de estiaje y a la menor disponibilidad de agua que llega desde los ríos que alimentan al Titicaca.

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A partir de ese momento, el nivel podría comenzar a recuperarse de manera progresiva con la llegada de las lluvias de temporada. Sin embargo, el comportamiento dependerá de la cantidad e intensidad de las precipitaciones que se registren en los siguientes meses.

Un hombre caminando sobre un área seca que muestra la caída en el nivel del lago Titicaca, la cuenca de agua dulce más grande de América Latina, a medida que se acerca a niveles récord, en la isla Cojata, Bolivia. 26 de octubre de 2023. REUTERS/Claudia Morales

El organismo también advierte que existe la probabilidad de que entre enero y marzo de 2027 las lluvias sean inferiores a lo habitual para esa época. Esta condición podría limitar la recuperación del nivel del lago durante el inicio del próximo año.

Además, las proyecciones indican que entre noviembre de 2026 y enero de 2027 los ríos Ramis, Huancané, Coata e Ilave podrían transportar menos agua de lo habitual hacia el Titicaca. Por ello, la evolución de estos cursos de agua será clave para conocer cómo se comportará el nivel del lago.

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Descenso del lago Titicaca preocupa al sector turístico en Puno

El retroceso de la masa de agua también tiene efectos sobre las actividades que dependen del acceso al lago. En un reporte desde Puno, ATV Noticias mostró sectores donde el agua se alejó de áreas que anteriormente permanecían cubiertas.

Los lancheros consultados por el medio señalaron que el descenso obliga a realizar modificaciones en los puntos de embarque. Según el reporte, algunos trabajadores colocan estructuras para facilitar el ingreso de las embarcaciones hacia zonas con mayor profundidad y permitir el traslado de turistas.

El nivel del lago Titicaca, en la región de Puno, continúa descendiendo debido a la sequía y las condiciones meteorológicas. El retroceso de la masa de agua se observa en zonas cercanas al malecón turístico, donde las embarcaciones enfrentan dificultades para acceder al lago y los trabajadores locales advierten efectos en sus actividades. Fuente: ATV Noticias

La situación también genera preocupación por la afluencia de visitantes. ATV Noticias recogió testimonios que vinculan el retroceso del agua con dificultades para el desarrollo de las actividades turísticas en determinados puntos de la ribera.

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Mientras tanto, el Senamhi mantiene el seguimiento de las lluvias y de los principales ríos que aportan agua al lago. Estos factores permitirán determinar si la recuperación esperada durante la temporada de precipitaciones logra compensar parte del descenso registrado desde abril.