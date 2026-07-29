Eddie Fleischman lapidó a Agustín Lozano tras revelar la dura situación económica de la FPF: “Sequía de las arcas”

La directiva de la Federación Peruana de Fútbol aseguró seis amistosos contra rivales mundialistas para la ‘bicolor’ en lo que resta del año. El equipo dirigido por Mano Menezes busca consolidar su funcionamiento y probar variantes antes de encarar las próximas Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, detrás de este calendario ambicioso se esconde un escenario financiero crítico que ha generado polémica y preocupación en el entorno del fútbol peruano.
El periodista Eddie Fleischman reveló que la FPF atraviesa una de sus etapas más delicadas en términos económicos. “Mi dron se ha paseado por la Videna antes del inicio del Torneo Clausura y me ha mandado algunos mensajitos. Sequía de las arcas, peor que en el Sahara, no hay ‘money’ (dinero); obras detenidas, renuncia de un supervisor de la constructora de obras, no han pagado gratificaciones hasta hace dos días, la CTS no la han pagado. Están todos con retrasos. La AFP todavía nada”, detalló en el programa Full Deporte.
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Según el comunicador, la crisis financiera es tan aguda que los dirigentes de la Federación se han visto forzados a buscar alternativas desesperadas para generar ingresos. “Están tratando desesperadamente, me dice mi dron, de vender los amistosos de setiembre y octubre contra algún equipo de Concacaf o Conmebol; fuera del país, ni en Lima, ni en Cuzco, ni en Juliaca. Y para noviembre están buscando algunos rivales de Asia o de África”, precisó.
Esta realidad ha derivado en una estrategia inédita para la selección peruana. Según Eddie Fleischman, la venta de partidos amistosos fuera del país responde a la necesidad de obtener divisas frescas, ante la imposibilidad de cubrir obligaciones internas y continuar con proyectos de infraestructura que, hasta hace poco, eran presentados como muestra de gestión.
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Para el periodista, la responsabilidad recae directamente en el presidente de la FPF, Agustín Lozano. “Sigue hablando este sujeto (Agustín Lozano) de salud financiera en una Federación que está famélica económicamente hablando y también en términos de honestidad y transparencia”.
En este contexto, la ‘blanquirroja’ enfrenta el desafío de prepararse para las Eliminatorias Sudamericanas de cara a a una Copa del Mundo que se desarrollará en seis países: Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos. Eso sí, los seis cupos y medio para esta parte del continente se mantiene, aunque al mismo tiempo exige al combinado patrio una preparación rigurosa y un entorno institucional estable, algo que hoy parece lejos de alcanzarse según lo expuesto por Fleischman. De hecho, Eddie siempre ha mostrado una postura crítica con la gestión realizada por el mandamás chongoyapano en Videna en los últimos procesos clasificatorios.
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Los amistosos confirmados de la selección peruana en 2026
Pese a las dificultades, la FPF confirmó que la selección peruana disputará seis amistosos internacionales en la segunda mitad del año, todos frente a contrincantes que participaron en el reciente Mundial de Norteamérica. Según la programación oficial, en setiembre la ‘bicolor’ enfrentará a Estados Unidos y México. En octubre, los rivales serán Canadá y Colombia. Por último, en noviembre, la selección se medirá con Australia y Japón.
El primer amistoso anunciado fue el de Canadá, que se realizará el 3 de octubre en el estadio Saputo de Montreal. Este encuentro, como los demás, será transmitido en señal abierta para el público peruano, con cobertura garantizada por América TV y su plataforma digital. Los partidos contra australianos y japoneses, previstos para noviembre, completan una serie de compromisos diseñados para exigir al máximo al equipo de Mano Menezes y dejarlo listo para el inicio de las Eliminatorias 2030.
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