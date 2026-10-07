Susana Saldaña devolverá parque Cánepa cuando asuma la alcaldía de La Victoria

Parque Cánepa de Gamarra reabrirá sus puertas tras disputa entre comerciantes y municipalidad: ¿Desde cuándo atenderán?| Andina

Guardar

Susana Saldaña afirmó que recuperará el parque Cánepa para la Municipalidad de La Victoria cuando asuma el cargo, tras cuestionar las condiciones de la concesión y los ingresos que, según dijo, el espacio podría generar para el distrito.

De acuerdo al conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 94%, Saldaña, de Renovación Popular, ocupa el primer lugar de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 para La Victoria con el 25.3% de votos. Le siguen Alberto Moreno (Somos Perú) con un 22.8% y Joe Zanabria (Avanza País) con 22.1%.

PUBLICIDAD

En una entrevista con Exitosa Noticias, la virtual alcaldesa sostuvo que la devolución del predio será una de sus prioridades. “El parque Cánepa regresa a La Victoria sí o sí. No hay posibilidad de negociación”, declaró.

Saldaña señaló que el espacio genera cerca de 28 millones de soles al año, recursos que, de acuerdo con su versión, deberían destinarse a obras y servicios para los vecinos del distrito.

Andina.

Saldaña cuestionó los términos de la concesión

La futura autoridad municipal afirmó que la empresa a cargo del parque Cánepa ya habría recuperado su inversión y cuestionó que mantenga el control del predio. “Ya han recogido más de 200 millones de dólares a cambio de ni siquiera el 1%”, aseguró.

PUBLICIDAD

También sostuvo que la concesión terminó el 18 de julio, aunque esa afirmación deberá ser corroborada con la documentación contractual y las autoridades competentes.

“La empresa que se niega a devolver una concesión que ya terminó el 18 de julio debería ser decente”, manifestó Saldaña, quien pidió la restitución del parque para la comuna de La Victoria.

Futura alcaldesa prometió recuperar otros espacios públicos

El parque Cánepa se encuentra en el emporio comercial de Gamarra, una de las zonas comerciales más concurridas de Lima. Saldaña indicó que buscará establecer mecanismos para evitar que futuras gestiones municipales entreguen el espacio bajo condiciones que considere desfavorables para el distrito.

PUBLICIDAD

“Me aseguraré de poner todos los candados necesarios para que después que yo me vaya, ningún sinvergüenza venga a regalar los bienes que no son suyos”, afirmó.

La dirigente también adelantó que su gestión revisará otras concesiones. “Yo me voy a encargar de recuperar todos los espacios públicos mal concesionados”, señaló.

Saldaña planteó exigir una mayor devolución de recursos para el distrito

Durante la entrevista, Saldaña sostuvo que La Victoria genera 6.300 millones de soles en tributos para el fisco y que el Gobierno central devuelve 14 millones de soles al distrito. Propuso exigir una transferencia equivalente al 10% de lo que, según sus cálculos, aporta la jurisdicción.

“Lo mínimo que deberían regresarnos son 630 millones solamente de lo que nosotros generamos”, expresó.

La virtual alcaldesa afirmó que asumirá una municipalidad con deudas acumuladas y una población flotante que, según indicó, alcanza el millón de personas por día debido a los cinco polos comerciales ubicados en el distrito. También mencionó como ejes de su gestión la seguridad ciudadana, la mejora de pistas y veredas, y la reducción de brechas en sectores como El Pino y San Cosme.

PUBLICIDAD