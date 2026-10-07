Eligieron los mejores bares del mundo: dos son peruanos y entraron al ranking de los 50 mejores bares del mundo

Una ilustración en acuarela presenta dos cócteles elaborados junto a la bandera de Perú y un emblema con el número 50. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos bares peruanos ingresaron a la lista de los 50 mejores bares del mundo de 2026. Lady Bee, ubicado en Barranco, alcanzó el puesto 9, mientras que Sastrería Martínez, de Miraflores, ocupó la posición 37, según la clasificación publicada por The World’s 50 Best Bars.

El resultado coloca a Lima entre las ciudades con establecimientos reconocidos en la edición 2026 del listado internacional. Los dos locales presentan propuestas distintas, pero comparten una característica: incorporan productos, referencias y elementos vinculados con el Perú dentro de sus conceptos de coctelería.

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Lady Bee llegó al noveno lugar tras una trayectoria marcada por una propuesta centrada en ingredientes peruanos. El bar nació en Lima en 2021 por iniciativa de Alonso Palomino y Gabriela León, y luego trasladó sus operaciones a un espacio más amplio en Barranco durante 2025.

Sastrería Martínez, por su parte, ocupa el puesto 37 con un concepto que combina coctelería y sastrería. El establecimiento funciona en Miraflores y presenta su propuesta detrás de una sastrería, desde donde los clientes acceden al bar mediante una contraseña.

Lady Bee alcanza el puesto 9 del ranking mundial

The World’s 50 Best Bars describe a Lady Bee como un bar que desarrolla su propuesta alrededor de la diversidad de productos del Perú. Su carta utiliza frutas, licores y verduras locales como parte de una experiencia centrada en la gastronomía y los ingredientes del país.

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El establecimiento fue creado por Alonso Palomino y Gabriela León, un dúo conformado por un bartender y una chef. Desde su apertura en 2021, el local obtuvo reconocimiento internacional por una propuesta basada en productos peruanos.

Entre sus distinciones figura el premio Campari One to Watch de 2023. En 2025, Lady Bee recibió además el premio Michter’s Art of Hospitality.

La propuesta continuó con un cambio de espacio. En 2025, el bar se trasladó a Barranco, donde incorporó un ambiente de mayor tamaño. The World’s 50 Best Bars destaca su diseño con líneas futuristas, iluminación roja y una barra ubicada en la zona central del establecimiento.

Los cócteles de Lady Bee incorporan productos peruanos

La carta de Lady Bee utiliza ingredientes vinculados con distintas regiones del país. Uno de sus ejemplos es el cóctel Oca Mashua, creado por Alonso Palomino, que utiliza un destilado andino de oca roja y mashua.

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La propuesta también incorpora referencias a la diversidad de papas peruanas. El Oca Mashua toma como referencia las cerca de 4000 variedades de papa existentes en el país.

Otro elemento distintivo aparece en el Martini Three Sips. Gabriela León diseñó una cuchara de madera con tres cuencos para acompañar la presentación de la bebida.

El concepto del local también incluye referencias al género Bombus. Entre los recursos utilizados figuran la miel de abeja sin aguijón, el polen en el daiquiri de hinojo y el cóctel Bee’s Knees.

Lady Bee se ubicó en el noveno lugar del ranking.

Sastrería Martínez ocupa el puesto 37

Sastrería Martínez ingresó al puesto 37 de The World’s 50 Best Bars 2026 con una propuesta que combina bebidas, gastronomía, música y sastrería.

El local está situado en la avenida Mariscal La Mar 1263, en Miraflores. El ingreso se realiza a través de una sastrería, una característica central del concepto del establecimiento.

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Antes de acceder al bar, los clientes pueden solicitar la confección de un traje a medida. Para ello, el establecimiento trabaja con Atelier Firenze, uno de los talleres de Lima mencionados en la descripción oficial del ranking.

La misma sastrería funciona como acceso al espacio de coctelería. El establecimiento cuenta con mesas, una barra y un escenario destinado a presentaciones de música latina.

Una carta inspirada en ingredientes y textiles del Perú

The World’s 50 Best Bars señala que la carta de Sastrería Martínez toma referencias de los diferentes ecosistemas del territorio peruano. La propuesta considera seis biomas, desde zonas desérticas hasta praderas y selvas tropicales.

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Los textiles peruanos también forman parte de la inspiración para las bebidas. La descripción oficial del ranking destaca el uso de sabores, colores y texturas vinculados con esta referencia cultural.

Entre los cócteles mencionados figura el Mr. Martínez, una reinterpretación de la bebida insignia de la casa. La preparación incluye whisky de 18 años, vermut, sirope de arándanos, café, papaya fermentada y canela.

La propuesta gastronómica del establecimiento también forma parte de la experiencia que The World’s 50 Best Bars asocia con el local.

Sastrería Martínez alcanzó la posición 37.

La clasificación reúne establecimientos de distintas ciudades

La edición 2026 de The World’s 50 Best Bars reúne bares de 34 ciudades y registra 13 nuevas incorporaciones. La clasificación es elaborada a partir de los votos de The World’s 50 Best Bars Academy, integrada por más de 800 bartenders independientes, especialistas en bebidas, educadores y profesionales del sector.

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La lista principal fue presentada el 7 de octubre en Milán, Italia, ciudad sede de la ceremonia correspondiente a la edición número 18 del ranking.

The World’s 50 Best Bars reconoció a ambos establecimientos limeños en su edición 2026, presentada este 7 de octubre en Milán.

Con los puestos 9 y 37, Lady Bee y Sastrería Martínez forman parte de los establecimientos seleccionados entre los 50 mejores bares del mundo en la edición 2026.