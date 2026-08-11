Christian Cueva, en contra del traslado de la localía de Perú a Puno para Eliminatorias 2030: “No le quiten la identidad al fútbol peruano”

Christian Cueva exhorta a las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol a no alterar el orden de la sede de la selección nacional. - Crédito: AFP

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Hay un fuerte debate instalado en el país por el cambio de la localía de la selección peruana para afrontar las Eliminatorias CONMEBOL 2030. La medida impulsada por la FPF, con Jean Ferrari como actor principal junto al entrenador Mano Menezes, llevará a la ‘bicolor’ a recibir a sus oponentes más connotados a ciudades de altura.

Las localidades de Cusco y Puno, por primera vez en la historia, verán al combinado nacional participar en el circuito mundialista. La maniobra, con la que se busca sacar una ventaja de la condición geográfica para así empequeñecer al contrario, no ha sentado nada bien en algunos referentes como Christian Cueva.

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Christian Cueva brilló por su ausencia en las Eliminatorias 2026. - Crédito: Difusión

En una reciente intervención con el espacio ‘Nada Que No Sepa’, el centrocampista del Sport Boys analizó el cambio de sede: “Jugar en la altura puede ser una opción, pero no porque quieras sacar ventaja. No hay seguridad de que ganarás los partidos. La idea es que los jugadores crezcan naturalmente”.

En esa misma frecuencia, el ‘Cholito’ hizo una observación puntillosa relacionada a la adaptación. Aunque la variante deja la sensación de ser ventajosa, puede considerarse como un arma de doble filo, sobre todo porque el grueso de seleccionados es ajeno a las condiciones de la altitud.

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“La gran mayoría de jugadores que están afuera o que jugamos en Lima no son nacidos en la sierra. Yo me crié en la sierra y viví ahí mucho tiempo. Por ejemplo, la mayor cantidad de jugadores nacidos en Bolivia nacieron en La Paz y tienen memoria para recuperarse”, detalló.

Por último, Cueva exhortó a los directivos replantearse la postura, dado que esa disposición repercute en la historia del elenco patrio: “No le quiten la identidad al fútbol peruano. Déjenlo en el Nacional, donde les regalamos ‘chocolate’ y lo seguiremos haciendo”.

Christian Cueva siempre halló su mejor versión de la mano de Ricardo Gareca. - Crédito: Difusión

A un año de las Eliminatorias 2030

Las próximas Clasificatorias Sudamericanas, de manera oficial, no cuenta con una fecha de inicio fijada, pero se prevé que el pistoletazo será en septiembre del 2027. El formato, entretanto, se mantendría inalterable; lo que quiere decir que seguirán dándose los enfrentamientos tradicionales.

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Aunque el cambio más sustancial se daría en el apartado de los cupos de clasificación para la gran cita del 2030. Desde la APF (Asociación Paraguaya de Fútbol) se ha sostenido que los organizadores sudamericanos (Argentina, Uruguay y Paraguay) clasificarán de manera directa, pero aun así disputarán las Eliminatorias CONMEBOL y luego se repartirán tres cupos y medio para los mejores clasificados en el recorrido.

No obstante, otros reportes apuntan que cerca del 95% de las selecciones participantes clasificarán directamente a la próxima Copa del Mundo, dado que el certamen se ampliará a 64 miembros. De tal manera que solo un equipo de la región quedaría eliminado y el otro afrontaría la repesca intercontinental.

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En cualquier caso, la selección peruana se encuentra enfocada en lo suyo: preparándose bajo las órdenes de Mano Menezes contra rivales de fuste que exijan al máximo. De hecho, para el cierre del actual año se han planificado lances destacados, entre ellos contra México, Estados Unidos y Canadá.

Perú modifica su estructura incorporando jóvenes sostenidos en veteranos. - Crédito: FPF

Perú concatena dos procesos mundialistas fallidos tras la épica clasificación a Rusia 2018. En el circuito posterior de Qatar 2022 se quedó a puertas de repetir la gesta pasada. Australia apagó el sueño en una repesca definida en una fatídica tanda de penales, que tuvo a Alex Valera como el antihéroe.

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El siguiente recorrido mundialista, ya sin Ricardo Gareca en el banquillo, fue esperpéntico de inicio a final. Durante la travesía, la selección peruana, que acabó en el sótano tan solo por encima de Chile, contó con tres entrenadores, siendo el último un interino.