RM, líder de BTS, pide al Army del Perú que no permanezcan frente al hotel: “No podemos descansar”

RM, líder de BTS, pide al Army del Perú que no permanezcan frente al hotel

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RM, líder de BTS, pidió al ARMY peruano que no permanezca en los exteriores del hotel donde se hospeda el grupo durante su estadía en Lima. El artista recurrió a su cuenta en la red social Weverse para explicar que tanto los integrantes como el equipo de trabajo enfrentan dificultades para descansar por el ruido generado frente al alojamiento.

Kim Namjoon, nombre real de RM, señaló que la visita a Perú representa un momento especial para los siete miembros de BTS. En su mensaje, expresó la emoción del grupo por llegar por primera vez al país, aunque también advirtió que la presencia constante de personas en los alrededores del hotel afecta el descanso necesario antes de los conciertos.

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El pedido del líder de BTS también incluyó a los próximos destinos de la gira. RM solicitó a los seguidores que eviten permanecer en los hoteles no solo en Lima, sino también en Chile, Brasil, Argentina y los países de Asia que el grupo visitará después de su paso por América Latina.

El mensaje de RM para los seguidores de BTS en Perú

A través de Weverse, RM se dirigió directamente a los fans de la agrupación surcoreana y agradeció el recibimiento que han tenido durante su recorrido por la región. Sin embargo, detalló que el entusiasmo de algunos seguidores frente a los hoteles provoca incomodidades para los artistas, su equipo y otros huéspedes del establecimiento.

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“Al igual que en Colombia, los miembros y el equipo están teniendo muchas dificultades debido a las personas que permanecen durante todo el día frente al hotel donde nos hospedamos. El ruido llega incluso hasta las habitaciones y todos tienen problemas para dormir. Además, esto también genera muchas molestias para los demás huéspedes del mismo hotel.

Agradecemos el cariño y el entusiasmo con los que nos reciben, pero si no podemos descansar y dormir lo suficiente, nuestro desempeño en los conciertos que compartiremos con ustedes puede verse afectado. Por favor, les pedimos que no permanezcan frente a los hoteles, no solo en Lima, sino también en los próximos destinos: Chile, Brasil, Argentina y los distintos países de Asia que visitaremos después.

Confiamos en que ARMY, los mejores fans del mundo, lo entenderán y no lo harán. Esperamos que podamos construir una relación más madura y de la que todos podamos sentirnos orgullosos. Daremos lo mejor de nosotros en el concierto de hoy. Gracias y los amamos siempre”, escribió.

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El mensaje de RM puso el foco en una situación que, según explicó, ya se había presentado durante la visita del grupo a Colombia. El líder de BTS indicó que las personas que se mantienen durante todo el día frente al hotel generan ruido que llega hasta las habitaciones, una situación que dificulta el descanso de los miembros antes de sus presentaciones.

Además, remarcó que la presencia de seguidores en los exteriores no solo afecta a BTS y a su equipo. De acuerdo con sus palabras, también ocasiona molestias a otros huéspedes que se encuentran en el mismo hotel. Por ello, el artista planteó el pedido como una muestra de consideración hacia todas las personas que comparten el lugar de hospedaje.

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RM, líder de BTS, publicó un mensaje en Weverse para pedir privacidad y descanso durante la estadía del grupo en Lima. Latina Noticias

El descanso de BTS antes de sus conciertos en Lima

RM vinculó de manera directa el descanso del grupo con el desempeño que podrán ofrecer sobre el escenario. El cantante explicó que, si los integrantes no pueden dormir lo suficiente, sus presentaciones ante el público pueden verse afectadas. “Nuestro desempeño en los conciertos” fue uno de los puntos centrales de su mensaje dirigido a los seguidores.

La solicitud llega en medio de la expectativa por los conciertos de BTS en Lima. El grupo se encuentra en Perú para presentarse ante el ARMY, que ha seguido de cerca la llegada de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. El propio RM aseguró que los integrantes están “muy emocionados y felices” por visitar el país por primera vez.

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El artista apeló a la comprensión de los fans y destacó el vínculo que BTS mantiene con el ARMY. “Confiamos en que ARMY, los mejores fans del mundo, lo entenderán y no lo harán”, escribió. También expresó su deseo de construir una relación “más madura” entre el grupo y sus seguidores en cada uno de los destinos de la gira.

El pedido no implica un rechazo al cariño del público peruano. Por el contrario, RM agradeció el entusiasmo con el que BTS ha sido recibido en América Latina, pero pidió que ese afecto se exprese sin afectar el descanso de los miembros y del equipo. La publicación plantea la necesidad de que los seguidores respeten la privacidad del grupo durante su estadía.

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BTS en Lima: ARMY toma los alrededores del hotel y espera con emoción la salida del grupo. Captura: ATV Noticias.

RM extiende el pedido a Chile, Brasil, Argentina y Asia

La recomendación de RM no quedó limitada a Lima. El líder de BTS pidió a los seguidores de los próximos países que visitarán que tampoco permanezcan frente a los hoteles. En su mensaje mencionó de forma expresa a Chile, Brasil, Argentina y los distintos países de Asia incluidos en el recorrido posterior del grupo.

De esta manera, el cantante trasladó una experiencia ocurrida durante la gira por América Latina a los siguientes destinos. RM mencionó que en Colombia los integrantes y el equipo atravesaron dificultades similares debido a las personas que se congregaron durante todo el día frente al hotel donde estaban alojados.

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El llamado del artista busca que los miembros de BTS puedan descansar antes de cada presentación. Tras expresar su preocupación, RM cerró el mensaje con una promesa para el público peruano: “Daremos lo mejor de nosotros en el concierto de hoy”. Finalmente, agradeció el cariño de los fans y añadió: “Gracias y los amamos siempre”.

RM, cuyo nombre real es Kim Namjoon, es el líder de BTS y uno de los raperos del grupo.