Perú

Senamhi reporta récords de temperatura en la costa peruana durante setiembre: Tumbes alcanzó 37.4 °C

Las mayores anomalías promedio de temperatura máxima se presentaron en el sector centro del litoral, con +6,2 °C, según el boletín n.° 36 del Senamhi

Catedral amarilla con dos torres, una gran cruz en la pared exterior, rejas de hierro, escalones con personas y automóviles en la calle.
La Catedral de Santa María en Chiclayo presenta su fachada de estilo neoclásico junto a transeúntes y tránsito vehicular en sus alrededores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La costa peruana registró durante setiembre nuevos récords históricos de temperatura diurna, con valores que en varios casos no se observaban desde los eventos de El Niño de 1997 y 2023. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que Tumbes y Lambayeque encabezaron los registros más altos del mes, según consta en el boletín n.° 36 de la entidad, citado por la agencia Andina.

De acuerdo con el “Monitoreo de las temperaturas del aire en la costa peruana”, la estación El Salto, en Tumbes, alcanzó 37,4 °C el 24 de setiembre, cifra que superó el récord anterior de 35,1 °C, registrado el 25 de setiembre de 2023. Este valor se convirtió en el punto más alto detectado en la costa norte durante el mes.

PUBLICIDAD

Vista panorámica de edificaciones en un terreno desértico junto a cerros áridos y el océano Pacífico bajo un cielo azul despejado.
Un paisaje urbano y árido en el litoral peruano refleja el ambiente caluroso registrado en la zona costera durante septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevos máximos en la costa norte y centro

El Senamhi detalló otros registros que superaron marcas previas en distintas estaciones del litoral norte y centro del país. Entre los casos más relevantes figuran:

  • La Cruz (Tumbes): 32,8 °C el 18 de setiembre, por encima de los 30,6 °C del 22 de setiembre de 2015.
  • Jayanca/La Viña (Lambayeque): 35,8 °C el 3 de setiembre, frente a los 34,2 °C del 24 de setiembre de 1997.
  • Huarmey (Áncash): 29,2 °C el 23 de setiembre, superior a los 26,2 °C del 19 de setiembre de 2023.
  • Campo de Marte (Lima): 27,3 °C el 28 de setiembre, por encima de los 27 °C registrados el 8 de setiembre de 2026.

En cuanto a la temperatura mínima, los registros más destacados se concentraron en el litoral norte. El Salto (Tumbes) alcanzó 26,2 °C el 21 de setiembre, superior a los 25,4 °C de 1997; mientras que La Esperanza (Piura) llegó a 24,7 °C el 8 de setiembre, por encima de los 23 °C registrados en la misma fecha de 1997.

Tabla con datos numéricos de temperaturas y anomalías térmicas en estaciones meteorológicas de la costa norte, centro y sur de Perú.
Una tabla con datos climáticos detalla las temperaturas máximas, mínimas y sus anomalías registradas en las estaciones de la costa de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anomalías por sector del litoral

Durante setiembre de 2026, las mayores anomalías promedio de temperatura máxima se presentaron en el sector centro del litoral, con +6,2 °C, seguido del sector norte (+4,9 °C) y el sector sur (+2,3 °C). Entre las estaciones próximas al litoral, destacaron Campo de Marte (Lima), con +7 °C, y Huarmey (Áncash), con +6,8 °C, en el sector centro.

PUBLICIDAD

En el sector norte, las mayores anomalías se registraron en Trujillo (La Libertad), con +6,1 °C, y en La Cruz (Tumbes) y Lambayeque (Lambayeque), ambas con +5,9 °C. A nivel diario, el Senamhi precisó que El Salto (Tumbes) presentó la anomalía más alta del mes, de +10,4 °C, al registrar 37,4 °C el 24 de setiembre, seguido por Chusis (Piura), con +7,7 °C, en la misma fecha.

Infografía con un mapa de Perú que indica valores de temperatura máxima en varias localidades de la costa junto al logotipo del Senamhi.
Una infografía del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú detalla los nuevos récords de temperatura máxima registrados en la región costera en septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Variaciones diarias en el litoral y mínimas en el sur

En el litoral centro, Campo de Marte (Lima) registró una anomalía de +8,9 °C el 28 de setiembre, mientras que Huarmey (Áncash) presentó +8,6 °C el 23 de setiembre. Las mayores anomalías promedio por sector se ubicaron en el litoral norte (+5,4 °C), seguido del litoral centro (+4,6 °C) y el litoral sur (+3,3 °C).

Entre las estaciones con mayores anomalías destacaron Talla Guadalupe (La Libertad), con +6 °C; Jayanca (Lambayeque), con +5,9 °C; La Esperanza (Piura), con +5,7 °C; y Huarmey (Áncash), con +5,1 °C.

Mapa de Perú que muestra registros de temperatura mínima por localidad costera junto con los logotipos del Ministerio del Ambiente y Senamhi.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología detalla los nuevos récords de temperatura mínima registrados en diversas localidades de la costa peruana durante septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Registros en el litoral

Los valores más altos de temperatura mínima diaria se concentraron principalmente en el litoral norte, con La Esperanza (Piura) a la cabeza con 24,7 °C el 8 de setiembre, seguida de Jayanca (Lambayeque), con 23,8 °C, y Talla Guadalupe (La Libertad), con 23,4 °C.

En el litoral sur, Ite (Tacna) alcanzó 21,1 °C el 18 de setiembre, mientras que Punta Ático (Arequipa) registró 19,4 °C el 9 de setiembre, según el detalle publicado por el Senamhi y recogido por Andina.

Temas Relacionados

TemperaturaSenamhiOlar de calorTumbesperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú 0-0 Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La ‘blanquirroja’ intentará dar el primer golpe en Maracaibo contra el elenco ‘sureño’ en el torneo internacional. Sigue las incidencias del compromiso

Perú 0-0 Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Souvenirs peruanos ganan espacio entre compradores locales, que ya representan hasta el 35% de los pagos

El sector comercio representó el 44,1% de los ingresos generados por las micro y pequeñas empresas. Pero las reseñas en plataformas digitales están orientando las decisiones de compra

Souvenirs peruanos ganan espacio entre compradores locales, que ya representan hasta el 35% de los pagos

Lago Titicaca pierde 55 centímetros de nivel: descenso continuaría hasta diciembre, pero el turismo ya enfrenta sus efectos

El Senamhi explicó las causas detrás del descenso del nivel del lago y detalló las condiciones que marcarán su evolución durante los próximos meses

Lago Titicaca pierde 55 centímetros de nivel: descenso continuaría hasta diciembre, pero el turismo ya enfrenta sus efectos

BTS realizó soundcheck de su primer show en Lima: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook saludaron en español al ARMY

Seguidores con acceso especial, así como estudiantes y residentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siguieron parte de la presentación.

BTS realizó soundcheck de su primer show en Lima: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook saludaron en español al ARMY

Eligieron los mejores bares del mundo: dos son peruanos y entraron al ranking de los 50 mejores bares del mundo

Los locales de Barranco y Miraflores fueron reconocidos en la edición 2026 de The World’s 50 Best Bars por sus propuestas de coctelería

Eligieron los mejores bares del mundo: dos son peruanos y entraron al ranking de los 50 mejores bares del mundo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori: “Vamos a expulsar en tiempo récord a extranjeros que llegaron para romper la ley y atacar a peruanos”

Keiko Fujimori: “Vamos a expulsar en tiempo récord a extranjeros que llegaron para romper la ley y atacar a peruanos”

Keiko Fujimori crea comando unificado de FF. AA. y Policía: “Ha llegado la hora de una ofensiva total” contra el crimen

PPK tiene “varias enfermedades crónicas”, pero “está bien”, informa su entorno y desmiente bulo sobre su muerte

Rafael Vela, Víctor Zúñiga y Marita Barreto en mira de la JNJ: Magistrados son convocados a ratificación

Resultados ONPE en Comas: dos candidatos se disputan la alcaldía voto a voto

ENTRETENIMIENTO

RM, líder de BTS, pide al Army del Perú que no permanezcan frente al hotel: “No podemos descansar”

RM, líder de BTS, pide al Army del Perú que no permanezcan frente al hotel: “No podemos descansar”

BTS en Lima EN VIVO: últimas noticias, setlist y todo lo que debes saber del concierto de hoy miércoles 7 de octubre en el Estadio San Marcos

BTS realizó su soundcheck de su primer show en Lima: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook saludaron en español al ARMY

Army llegó vestida de novia al Estadio San Marcos para una boda simbólica con BTS: “Me estoy casando con los 7″

BTS en Lima: maquillaje, merchandising, colas kilométricas y reventa marcaron la espera de las ARMY en San Marcos

DEPORTES

Perú 0-0 Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Perú 0-0 Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú antes de jugar con Chile por fecha 1

Resultados del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial

La dura autocrítica de Piero Magallanes tras su debut con la selección peruana: “No estoy conforme con mi rendimiento, puedo dar más”

Adrián Ugarriza lamenta el desastroso rendimiento de Perú en última ventana de selecciones: “No queríamos terminar así, nos duele los resultados”