Senamhi reporta récords de temperatura en la costa peruana durante setiembre: Tumbes alcanzó 37.4 °C

La Catedral de Santa María en Chiclayo presenta su fachada de estilo neoclásico junto a transeúntes y tránsito vehicular en sus alrededores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La costa peruana registró durante setiembre nuevos récords históricos de temperatura diurna, con valores que en varios casos no se observaban desde los eventos de El Niño de 1997 y 2023. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que Tumbes y Lambayeque encabezaron los registros más altos del mes, según consta en el boletín n.° 36 de la entidad, citado por la agencia Andina.

De acuerdo con el “Monitoreo de las temperaturas del aire en la costa peruana”, la estación El Salto, en Tumbes, alcanzó 37,4 °C el 24 de setiembre, cifra que superó el récord anterior de 35,1 °C, registrado el 25 de setiembre de 2023. Este valor se convirtió en el punto más alto detectado en la costa norte durante el mes.

PUBLICIDAD

Un paisaje urbano y árido en el litoral peruano refleja el ambiente caluroso registrado en la zona costera durante septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevos máximos en la costa norte y centro

El Senamhi detalló otros registros que superaron marcas previas en distintas estaciones del litoral norte y centro del país. Entre los casos más relevantes figuran:

La Cruz (Tumbes): 32,8 °C el 18 de setiembre, por encima de los 30,6 °C del 22 de setiembre de 2015.

Jayanca/La Viña (Lambayeque): 35,8 °C el 3 de setiembre, frente a los 34,2 °C del 24 de setiembre de 1997.

Huarmey (Áncash): 29,2 °C el 23 de setiembre, superior a los 26,2 °C del 19 de setiembre de 2023.

Campo de Marte (Lima): 27,3 °C el 28 de setiembre, por encima de los 27 °C registrados el 8 de setiembre de 2026.

En cuanto a la temperatura mínima, los registros más destacados se concentraron en el litoral norte. El Salto (Tumbes) alcanzó 26,2 °C el 21 de setiembre, superior a los 25,4 °C de 1997; mientras que La Esperanza (Piura) llegó a 24,7 °C el 8 de setiembre, por encima de los 23 °C registrados en la misma fecha de 1997.

Una tabla con datos climáticos detalla las temperaturas máximas, mínimas y sus anomalías registradas en las estaciones de la costa de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anomalías por sector del litoral

Durante setiembre de 2026, las mayores anomalías promedio de temperatura máxima se presentaron en el sector centro del litoral, con +6,2 °C, seguido del sector norte (+4,9 °C) y el sector sur (+2,3 °C). Entre las estaciones próximas al litoral, destacaron Campo de Marte (Lima), con +7 °C, y Huarmey (Áncash), con +6,8 °C, en el sector centro.

PUBLICIDAD

En el sector norte, las mayores anomalías se registraron en Trujillo (La Libertad), con +6,1 °C, y en La Cruz (Tumbes) y Lambayeque (Lambayeque), ambas con +5,9 °C. A nivel diario, el Senamhi precisó que El Salto (Tumbes) presentó la anomalía más alta del mes, de +10,4 °C, al registrar 37,4 °C el 24 de setiembre, seguido por Chusis (Piura), con +7,7 °C, en la misma fecha.

Una infografía del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú detalla los nuevos récords de temperatura máxima registrados en la región costera en septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Variaciones diarias en el litoral y mínimas en el sur

En el litoral centro, Campo de Marte (Lima) registró una anomalía de +8,9 °C el 28 de setiembre, mientras que Huarmey (Áncash) presentó +8,6 °C el 23 de setiembre. Las mayores anomalías promedio por sector se ubicaron en el litoral norte (+5,4 °C), seguido del litoral centro (+4,6 °C) y el litoral sur (+3,3 °C).

PUBLICIDAD

Entre las estaciones con mayores anomalías destacaron Talla Guadalupe (La Libertad), con +6 °C; Jayanca (Lambayeque), con +5,9 °C; La Esperanza (Piura), con +5,7 °C; y Huarmey (Áncash), con +5,1 °C.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología detalla los nuevos récords de temperatura mínima registrados en diversas localidades de la costa peruana durante septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Registros en el litoral

Los valores más altos de temperatura mínima diaria se concentraron principalmente en el litoral norte, con La Esperanza (Piura) a la cabeza con 24,7 °C el 8 de setiembre, seguida de Jayanca (Lambayeque), con 23,8 °C, y Talla Guadalupe (La Libertad), con 23,4 °C.

En el litoral sur, Ite (Tacna) alcanzó 21,1 °C el 18 de setiembre, mientras que Punta Ático (Arequipa) registró 19,4 °C el 9 de setiembre, según el detalle publicado por el Senamhi y recogido por Andina.

PUBLICIDAD