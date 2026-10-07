Senamhi reporta récords de temperatura en la costa peruana durante setiembre: Tumbes alcanzó 37.4 °C

La costa peruana registró durante setiembre nuevos récords históricos de temperatura diurna, con valores que en varios casos no se observaban desde los eventos de El Niño de 1997 y 2023. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que Tumbes y Lambayeque encabezaron los registros más altos del mes, según consta en el boletín n.° 36 de la entidad, citado por la agencia Andina.
De acuerdo con el “Monitoreo de las temperaturas del aire en la costa peruana”, la estación El Salto, en Tumbes, alcanzó 37,4 °C el 24 de setiembre, cifra que superó el récord anterior de 35,1 °C, registrado el 25 de setiembre de 2023. Este valor se convirtió en el punto más alto detectado en la costa norte durante el mes.
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Nuevos máximos en la costa norte y centro
El Senamhi detalló otros registros que superaron marcas previas en distintas estaciones del litoral norte y centro del país. Entre los casos más relevantes figuran:
- La Cruz (Tumbes): 32,8 °C el 18 de setiembre, por encima de los 30,6 °C del 22 de setiembre de 2015.
- Jayanca/La Viña (Lambayeque): 35,8 °C el 3 de setiembre, frente a los 34,2 °C del 24 de setiembre de 1997.
- Huarmey (Áncash): 29,2 °C el 23 de setiembre, superior a los 26,2 °C del 19 de setiembre de 2023.
- Campo de Marte (Lima): 27,3 °C el 28 de setiembre, por encima de los 27 °C registrados el 8 de setiembre de 2026.
En cuanto a la temperatura mínima, los registros más destacados se concentraron en el litoral norte. El Salto (Tumbes) alcanzó 26,2 °C el 21 de setiembre, superior a los 25,4 °C de 1997; mientras que La Esperanza (Piura) llegó a 24,7 °C el 8 de setiembre, por encima de los 23 °C registrados en la misma fecha de 1997.
Anomalías por sector del litoral
Durante setiembre de 2026, las mayores anomalías promedio de temperatura máxima se presentaron en el sector centro del litoral, con +6,2 °C, seguido del sector norte (+4,9 °C) y el sector sur (+2,3 °C). Entre las estaciones próximas al litoral, destacaron Campo de Marte (Lima), con +7 °C, y Huarmey (Áncash), con +6,8 °C, en el sector centro.
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En el sector norte, las mayores anomalías se registraron en Trujillo (La Libertad), con +6,1 °C, y en La Cruz (Tumbes) y Lambayeque (Lambayeque), ambas con +5,9 °C. A nivel diario, el Senamhi precisó que El Salto (Tumbes) presentó la anomalía más alta del mes, de +10,4 °C, al registrar 37,4 °C el 24 de setiembre, seguido por Chusis (Piura), con +7,7 °C, en la misma fecha.
Variaciones diarias en el litoral y mínimas en el sur
En el litoral centro, Campo de Marte (Lima) registró una anomalía de +8,9 °C el 28 de setiembre, mientras que Huarmey (Áncash) presentó +8,6 °C el 23 de setiembre. Las mayores anomalías promedio por sector se ubicaron en el litoral norte (+5,4 °C), seguido del litoral centro (+4,6 °C) y el litoral sur (+3,3 °C).
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Entre las estaciones con mayores anomalías destacaron Talla Guadalupe (La Libertad), con +6 °C; Jayanca (Lambayeque), con +5,9 °C; La Esperanza (Piura), con +5,7 °C; y Huarmey (Áncash), con +5,1 °C.
Registros en el litoral
Los valores más altos de temperatura mínima diaria se concentraron principalmente en el litoral norte, con La Esperanza (Piura) a la cabeza con 24,7 °C el 8 de setiembre, seguida de Jayanca (Lambayeque), con 23,8 °C, y Talla Guadalupe (La Libertad), con 23,4 °C.
En el litoral sur, Ite (Tacna) alcanzó 21,1 °C el 18 de setiembre, mientras que Punta Ático (Arequipa) registró 19,4 °C el 9 de setiembre, según el detalle publicado por el Senamhi y recogido por Andina.
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