Nolberto Solano cuestionó la ausencia de Renato Tapia y evidenció el ambiente negativo en la selección peruana: “Se perdió la armonía”

Nolberto Solano, actual entrenador de Pakistán y exasistente de Ricardo Gareca, compartió su análisis sobre el presente de la Selección Peruana tras los recientes amistosos ante Haití y España. El técnico expresó su sorpresa por la ausencia de Renato Tapia en las listas de Mano Menezes, considerando la experiencia del mediocampista en el equipo nacional.
Solano reconoció que el combinado peruano atraviesa una etapa complicada, aunque destacó la aparición de nuevos talentos en el plantel. No obstante, advirtió que los resultados siguen sin respaldar el proceso liderado por el técnico brasileño.
El extécnico asistente también abordó la relación entre algunos jugadores y la dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol. En ese sentido, mencionó el caso de Tapia, quien ha manifestado en varias ocasiones su desacuerdo con decisiones tomadas por la FPF.
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“Es algo muy evidente que si yo como entrenador, como seleccionador, tengo un jugador que tiene más de 100, 90 partidos con la selección, la experiencia de Renato llama mucho la atención. Un ejemplo, siempre Ricardo lo mencionaba y gracias a Dios nos fue todo bien. Si no trabajas en un ambiente de selección, ¿qué fue parte del éxito que logró Ricardo?. Es que toda una comitiva que lo rodeaba a Édwin Oviedo, era gente de fútbol, que había estado antes en el fútbol, pero era como una comisión que lo dejaban trabajar tranquilamente”, afirmó en entrevista con el programa ‘Nada que no sepa’.
“Parece que la armonía se rompió”
Nolberto Solano subrayó la relevancia del entorno en el que se desenvuelve una selección nacional. Según relató, la armonía interna fue determinante en la etapa más exitosa de la Selección Peruana bajo la conducción de Ricardo Gareca.
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Solano recordó que “Ricardo siempre dijo, es bueno trabajar en un ambiente donde te quieren, donde a todos es una armonía, porque la selección se debía a eso, era una armonía con todo dirigente, con todas las personas que tenía que salir a hablar... pero hoy pareciera que se rompió”.
El técnico consideró que la ausencia de Renato Tapia resulta llamativa, dado que el equipo no cuenta con un gran número de alternativas en su posición, aunque admitió que la situación deberá aclararse en algún momento. “Renato ha dicho la verdad, no me llama en cómo voy a ir”, añadió.
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Respecto al trabajo de Mano Menezes, el DT opinó que el entrenador debe continuar observando jugadores durante esta fase. Sin embargo, enfatizó que cuando lleguen los partidos oficiales, será necesario recurrir a los futbolistas con mayor experiencia y jerarquía. “Yo creo que cuando uno va construyendo un equipo, hay que tratar de aprovechar a los mejores”, concluyó.
Próximos desafíos de Perú
La selección peruana prepara una serie de amistosos internacionales previos al inicio de las Eliminatorias 2030. El entrenador Mano Menezes anunció que el equipo disputará partidos en septiembre y octubre, principalmente en Estados Unidos, aunque aún no están confirmados todos los rivales.
Menezes también contempla la opción de jugar uno de esos encuentros en Lima, con el objetivo de fortalecer el rendimiento del equipo como local y ajustar detalles tácticos en casa. La intención es aprovechar la preparación para mejorar aspectos propios del juego en condición de anfitrión.
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Para noviembre, la planificación incluye dos partidos en Asia, donde Perú enfrentará a selecciones de Corea y Japón. El propósito de esta gira es que el equipo sume experiencia internacional midiéndose ante estilos de juego diferentes y en escenarios poco habituales, afinando así la preparación antes del arranque oficial del proceso clasificatorio.
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