Perú Deportes

Nolberto Solano cuestionó la ausencia de Renato Tapia y evidenció el ambiente negativo en la selección peruana: “Se perdió la armonía”

El técnico nacional se mostró sorprendido de la decisión del Mano Menezes por no convocar al ‘capitán del futuro’ y recordó el paso de Ricardo Gareca por la ‘bicolor’

Guardar
Google icon
El popular 'Ñol' mostró su rechazo por la no convocatoria del 'capitán del futuro' en la lista del Mano Menezes. (Nada que no sepa)

Nolberto Solano, actual entrenador de Pakistán y exasistente de Ricardo Gareca, compartió su análisis sobre el presente de la Selección Peruana tras los recientes amistosos ante Haití y España. El técnico expresó su sorpresa por la ausencia de Renato Tapia en las listas de Mano Menezes, considerando la experiencia del mediocampista en el equipo nacional.

Solano reconoció que el combinado peruano atraviesa una etapa complicada, aunque destacó la aparición de nuevos talentos en el plantel. No obstante, advirtió que los resultados siguen sin respaldar el proceso liderado por el técnico brasileño.

El extécnico asistente también abordó la relación entre algunos jugadores y la dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol. En ese sentido, mencionó el caso de Tapia, quien ha manifestado en varias ocasiones su desacuerdo con decisiones tomadas por la FPF.

PUBLICIDAD

“Es algo muy evidente que si yo como entrenador, como seleccionador, tengo un jugador que tiene más de 100, 90 partidos con la selección, la experiencia de Renato llama mucho la atención. Un ejemplo, siempre Ricardo lo mencionaba y gracias a Dios nos fue todo bien. Si no trabajas en un ambiente de selección, ¿qué fue parte del éxito que logró Ricardo?. Es que toda una comitiva que lo rodeaba a Édwin Oviedo, era gente de fútbol, que había estado antes en el fútbol, pero era como una comisión que lo dejaban trabajar tranquilamente”, afirmó en entrevista con el programa ‘Nada que no sepa’.

Mano Menezes se refirió al no convocatoria de Renato Tapia a la selección peruana. YouTube Horacio Zimmermann

“Parece que la armonía se rompió”

Nolberto Solano subrayó la relevancia del entorno en el que se desenvuelve una selección nacional. Según relató, la armonía interna fue determinante en la etapa más exitosa de la Selección Peruana bajo la conducción de Ricardo Gareca.

PUBLICIDAD

Solano recordó que “Ricardo siempre dijo, es bueno trabajar en un ambiente donde te quieren, donde a todos es una armonía, porque la selección se debía a eso, era una armonía con todo dirigente, con todas las personas que tenía que salir a hablar... pero hoy pareciera que se rompió”.

El técnico consideró que la ausencia de Renato Tapia resulta llamativa, dado que el equipo no cuenta con un gran número de alternativas en su posición, aunque admitió que la situación deberá aclararse en algún momento. “Renato ha dicho la verdad, no me llama en cómo voy a ir”, añadió.

Respecto al trabajo de Mano Menezes, el DT opinó que el entrenador debe continuar observando jugadores durante esta fase. Sin embargo, enfatizó que cuando lleguen los partidos oficiales, será necesario recurrir a los futbolistas con mayor experiencia y jerarquía. “Yo creo que cuando uno va construyendo un equipo, hay que tratar de aprovechar a los mejores”, concluyó.

Nolberto Solano se refirió a la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana. Crédito: difusión.
Nolberto Solano se refirió a la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana. Crédito: difusión.

Próximos desafíos de Perú

La selección peruana prepara una serie de amistosos internacionales previos al inicio de las Eliminatorias 2030. El entrenador Mano Menezes anunció que el equipo disputará partidos en septiembre y octubre, principalmente en Estados Unidos, aunque aún no están confirmados todos los rivales.

Menezes también contempla la opción de jugar uno de esos encuentros en Lima, con el objetivo de fortalecer el rendimiento del equipo como local y ajustar detalles tácticos en casa. La intención es aprovechar la preparación para mejorar aspectos propios del juego en condición de anfitrión.

Para noviembre, la planificación incluye dos partidos en Asia, donde Perú enfrentará a selecciones de Corea y Japón. El propósito de esta gira es que el equipo sume experiencia internacional midiéndose ante estilos de juego diferentes y en escenarios poco habituales, afinando así la preparación antes del arranque oficial del proceso clasificatorio.

Erick Noriega – Selección Peruana – Perú – deportes – 11 junio
El volante dijo sentirse afianzado y destacó la ayuda de los referentes, mientras proyecta continuidad desde su club para sostener su aporte, en una convocatoria marcada por el recambio y la competencia interna (Selección Peruana)

Temas Relacionados

Nolberto SolanoRenato TapiaSelección peruanaAgustín LozanoFPFperu-deportes

Más Noticias

Resultados de la fecha 1 de la Copa de la Liga peruana 2026 HOY: así van los partidos de la Liga 1 y Liga 2

La primera jornada sigue su curso: Universitario tropezó ante Piratas FC. Sporting Cristal visita a Comerciantes FC en Iquitos. Alianza Lima hará lo suyo con César Vallejo el domingo 14 de junio

Resultados de la fecha 1 de la Copa de la Liga peruana 2026 HOY: así van los partidos de la Liga 1 y Liga 2

Sporting Cristal vs Comerciantes FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 2026

Los ‘cerveceros’ se estrenarán ante el cuadro selvático en Iquitos por el Grupo J del torneo nacional. Sigue las incidencias del emocionante duelo

Sporting Cristal vs Comerciantes FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 2026

Haití vs Escocia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo C del Mundial 2026

Haitianos y escoceses pondrán en marcha su participación en la Copa del Mundo con un partido clave para sus aspiraciones. Revisa todos los detalles y sigue las incidencias en directo

Haití vs Escocia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo C del Mundial 2026

Qatar vs Suiza EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo B del Mundial 2026

El conjunto árabe intentará debutar con un triunfo en la cita mundialista, aunque delante tiene a una peligroso cuadro ‘helvético’. Sigue las incidencias

Qatar vs Suiza EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo B del Mundial 2026

Dónde ver Qatar vs Suiza en Perú HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Mundial 2026

El conjunto árabe intentará obtener su primer triunfo frente a los suizos en California. Los aficionados podrán consultar las opciones de transmisión para no perderse este duelo

Dónde ver Qatar vs Suiza en Perú HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

¿Se pueden recontar los votos de las 92 mil mesas como pide Roberto Sánchez? Esto dice el JNE

¿Se pueden recontar los votos de las 92 mil mesas como pide Roberto Sánchez? Esto dice el JNE

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.327 % ONPE termina el conteo de actas quedando pendientes las enviadas al JEE

Alfredo Torres confirma que hay data que asegura que Keiko Fujimori ganaría las elecciones 2026 y envía mensaje a Roberto Sánchez: “Yo no soy ONPE ni JNE”

ONPE 100% de actas procesadas: ¿Por qué sería inviable que se aplique el pedido de Roberto Sánchez para iniciar el reconteo de votos?

Congreso promulga la Ley ‘Anti Delia Espinoza’: Inhabilitados no podrán dirigir colegios profesionales

ENTRETENIMIENTO

Gerardo Pe habría tenido gesto obsceno con reportero de ‘Amor y Fuego’ y Rodrigo González responde furioso: “Desubicado”

Gerardo Pe habría tenido gesto obsceno con reportero de ‘Amor y Fuego’ y Rodrigo González responde furioso: “Desubicado”

Fabio Agostini revela sus planes tras ganar 200 mil dólares en ‘La Casa de los Famosos’: ¿Qué hará con la importante suma?

‘La Granja VIP’ confirma entrega de S/100 mil al ganador tras rumores y anuncia sorteos de premios de S/1,000 para el público

Pablo Heredia rompe en llanto al ver clasificar a Shirley Arica en la final de ‘La Granja VIP’

Brunella Horna y Richard Acuña disfrutaron a lo grande la inauguración del Mundial 2026 en México

DEPORTES

Haití vs Escocia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo C del Mundial 2026

Haití vs Escocia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo C del Mundial 2026

Qatar vs Suiza EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo B del Mundial 2026

Dónde ver Qatar vs Suiza en Perú HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Mundial 2026

Resultados de la fecha 1 de la Copa de la Liga peruana 2026 HOY: así van los partidos de la Liga 1 y Liga 2

La tajante postura de Sporting Cristal sobre trueque con Universitario: “Cada uno tiene su filosofía”