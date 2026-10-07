BTS realizó su soundcheck de su primer show en Lima: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook saludaron en español al ARMY

BTS realizó su esperado soundcheck en el Estadio San Marcos antes de su primer concierto en Lima. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook interpretaron temas de su gira por Latinoamérica ante el entusiasmo del ARMY.

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BTS realizó el esperado soundcheck en el Estadio San Marcos antes de su primer concierto en Lima. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook subieron al escenario de 360 grados e interpretaron algunas de las canciones que formarán parte de su presentación ante el público peruano.

El grupo surcoreano ofreció esta prueba de sonido poco antes de las 16:00, como se había anunciado. Además de los seguidores que adquirieron el beneficio del soundcheck, estudiantes y residentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos pudieron escuchar parte de la presentación desde los alrededores del recinto.

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Un grupo de estudiantes y asistentes observa y graba con sus teléfonos móviles la prueba de sonido de la agrupación musical BTS.

Los siete integrantes aparecieron con atuendos casuales y saludaron al público con frases en español como “Hola”, “Hola a todos, ¿cómo están?” y “Mucho gusto”. Antes de retirarse del escenario, también expresaron: “Las amo, Lima”.

Durante el soundcheck, BTS interpretó 2.0, SWIM y FYA, temas que el grupo viene presentando en su gira por Latinoamérica. Entre los detalles que llamaron la atención de los asistentes estuvo el cambio de imagen de j-hope, quien apareció con el cabello rubio.

La prueba de sonido elevó la expectativa de los seguidores que ya se encontraban en el Estadio San Marcos para el primero de los tres conciertos programados en Lima. El show está previsto para las 20.00 y reunirá nuevamente a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook sobre el escenario.

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Los miembros de BTS volverán a presentarse juntos ante el público peruano después de sus fechas en Colombia, realizadas el dos y tres de octubre. Esos conciertos permiten anticipar parte del repertorio que podría escuchar el ARMY durante las presentaciones en la capital.

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook saludaron en español a los seguidores presentes durante el soundcheck.

Las canciones que podrían integrar los conciertos de BTS

El setlist para Perú no ha sido confirmado de manera oficial y puede presentar cambios entre una fecha y otra. Sin embargo, las canciones interpretadas por BTS en sus recientes conciertos ofrecen una referencia sobre el repertorio que podría llegar al Estadio San Marcos.

La lista reúne temas de distintas etapas de la carrera del grupo surcoreano. El repertorio incluiría canciones de ARIRANG, su producción de 2026, junto con sencillos y títulos de álbumes que consolidaron su trayectoria internacional.

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I Need U, Fire, Not Today, MIC Drop, IDOL y Mikrokosmos formarían parte del bloque dedicado a los éxitos previos de la agrupación. En paralelo, las canciones de ARIRANG tendrían una presencia predominante en el repertorio de la gira.

La expectativa entre los seguidores peruanos también se centra en la posibilidad de que BTS ajuste el orden de las canciones o incorpore variaciones para las tres noches. Por ahora, los conciertos de Colombia constituyen la principal referencia sobre el posible repertorio de BTS en Perú.

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook saludaron en español a los seguidores presentes durante el soundcheck.

Horarios y accesos para los conciertos en el Estadio San Marcos

El ingreso al Estadio San Marcos tendrá horarios diferenciados según la ubicación de cada asistente. Las personas que cuenten con acceso al soundcheck deberán completar su registro hasta las 14:00, de acuerdo con la información difundida por Ticketmaster Perú.

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El público de campo podrá ingresar desde las 16:00. Una hora después, a las 17;00, se habilitará el acceso para las tribunas. La organización recordó que los asientos de estas zonas son numerados y recomendó a los asistentes no llegar antes de las 16:00.

El inicio del show de BTS está previsto para las 20.00. La empresa organizadora precisó que el horario podría modificarse por motivos de fuerza mayor.

Quienes tengan entradas para Campo A deberán ingresar por la puerta uno, ubicada en la avenida Venezuela. Los asistentes de Campo C tendrán acceso por la puerta tres, a la que se llega desde la avenida Universitaria.

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Para Campo B se utilizará la puerta ocho, situada en el lado de la avenida Óscar R. Benavides, antes conocida como avenida Colonial. Los asistentes con boletos para tribunas deberán ingresar por las puertas cinco y seis, ubicadas en la avenida Amézaga. Esos accesos corresponden a las zonas de Occidente, Norte y Sur para los conciertos de BTS en Lima.

La Municipalidad de Lima detalla los accesos y puertas de ingreso al Estadio San Marcos para los conciertos de BTS programados en octubre. (Municipalidad de Lima)