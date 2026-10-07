Perú

BTS realizó su soundcheck de su primer show en Lima: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook saludaron en español al ARMY

Seguidores con acceso especial, así como estudiantes y residentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siguieron parte de la presentación.

BTS realizó su esperado soundcheck en el Estadio San Marcos antes de su primer concierto en Lima. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook interpretaron temas de su gira por Latinoamérica ante el entusiasmo del ARMY.
Guardar

BTS realizó el esperado soundcheck en el Estadio San Marcos antes de su primer concierto en Lima. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook subieron al escenario de 360 grados e interpretaron algunas de las canciones que formarán parte de su presentación ante el público peruano.

El grupo surcoreano ofreció esta prueba de sonido poco antes de las 16:00, como se había anunciado. Además de los seguidores que adquirieron el beneficio del soundcheck, estudiantes y residentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos pudieron escuchar parte de la presentación desde los alrededores del recinto.

PUBLICIDAD

Un grupo de estudiantes y asistentes observa y graba con sus teléfonos móviles la prueba de sonido de la agrupación musical BTS.

Los siete integrantes aparecieron con atuendos casuales y saludaron al público con frases en español como “Hola”, “Hola a todos, ¿cómo están?” y “Mucho gusto”. Antes de retirarse del escenario, también expresaron: “Las amo, Lima”.

Durante el soundcheck, BTS interpretó 2.0, SWIM y FYA, temas que el grupo viene presentando en su gira por Latinoamérica. Entre los detalles que llamaron la atención de los asistentes estuvo el cambio de imagen de j-hope, quien apareció con el cabello rubio.

La prueba de sonido elevó la expectativa de los seguidores que ya se encontraban en el Estadio San Marcos para el primero de los tres conciertos programados en Lima. El show está previsto para las 20.00 y reunirá nuevamente a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook sobre el escenario.

PUBLICIDAD

Los miembros de BTS volverán a presentarse juntos ante el público peruano después de sus fechas en Colombia, realizadas el dos y tres de octubre. Esos conciertos permiten anticipar parte del repertorio que podría escuchar el ARMY durante las presentaciones en la capital.

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook saludaron en español a los seguidores presentes durante el soundcheck.
RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook saludaron en español a los seguidores presentes durante el soundcheck.

Las canciones que podrían integrar los conciertos de BTS

El setlist para Perú no ha sido confirmado de manera oficial y puede presentar cambios entre una fecha y otra. Sin embargo, las canciones interpretadas por BTS en sus recientes conciertos ofrecen una referencia sobre el repertorio que podría llegar al Estadio San Marcos.

La lista reúne temas de distintas etapas de la carrera del grupo surcoreano. El repertorio incluiría canciones de ARIRANG, su producción de 2026, junto con sencillos y títulos de álbumes que consolidaron su trayectoria internacional.

I Need U, Fire, Not Today, MIC Drop, IDOL y Mikrokosmos formarían parte del bloque dedicado a los éxitos previos de la agrupación. En paralelo, las canciones de ARIRANG tendrían una presencia predominante en el repertorio de la gira.

La expectativa entre los seguidores peruanos también se centra en la posibilidad de que BTS ajuste el orden de las canciones o incorpore variaciones para las tres noches. Por ahora, los conciertos de Colombia constituyen la principal referencia sobre el posible repertorio de BTS en Perú.

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook saludaron en español a los seguidores presentes durante el soundcheck.
RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook saludaron en español a los seguidores presentes durante el soundcheck.

Horarios y accesos para los conciertos en el Estadio San Marcos

El ingreso al Estadio San Marcos tendrá horarios diferenciados según la ubicación de cada asistente. Las personas que cuenten con acceso al soundcheck deberán completar su registro hasta las 14:00, de acuerdo con la información difundida por Ticketmaster Perú.

El público de campo podrá ingresar desde las 16:00. Una hora después, a las 17;00, se habilitará el acceso para las tribunas. La organización recordó que los asientos de estas zonas son numerados y recomendó a los asistentes no llegar antes de las 16:00.

El inicio del show de BTS está previsto para las 20.00. La empresa organizadora precisó que el horario podría modificarse por motivos de fuerza mayor.

Quienes tengan entradas para Campo A deberán ingresar por la puerta uno, ubicada en la avenida Venezuela. Los asistentes de Campo C tendrán acceso por la puerta tres, a la que se llega desde la avenida Universitaria.

Para Campo B se utilizará la puerta ocho, situada en el lado de la avenida Óscar R. Benavides, antes conocida como avenida Colonial. Los asistentes con boletos para tribunas deberán ingresar por las puertas cinco y seis, ubicadas en la avenida Amézaga. Esos accesos corresponden a las zonas de Occidente, Norte y Sur para los conciertos de BTS en Lima.

Infografía de la Municipalidad de Lima con mapa de accesos, números de puerta y fechas para el concierto de BTS en el Estadio San Marcos
La Municipalidad de Lima detalla los accesos y puertas de ingreso al Estadio San Marcos para los conciertos de BTS programados en octubre. (Municipalidad de Lima)

Temas Relacionados

BTSBTS en LimaArmyArmy Perúperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La ‘blanquirroja’ intentará dar el primer golpe en Maracaibo contra el elenco ‘sureño’ en el torneo internacional. Sigue las incidencias del compromiso

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Keiko Fujimori: “Vamos a expulsar en tiempo récord a extranjeros que llegaron para romper la ley y atacar a peruanos”

La mandataria sostuvo que el país atraviesa una situación de inseguridad que mantiene a la población “desesperada” y anunció la creación de un comando unificado entre FFAA y Policía

Keiko Fujimori: “Vamos a expulsar en tiempo récord a extranjeros que llegaron para romper la ley y atacar a peruanos”

BTS en Lima EN VIVO: últimas noticias, setlist y todo lo que debes saber del concierto de hoy miércoles 7 de octubre en el Estadio San Marcos

BTS ya está en Perú y hoy, 7 de octubre, inicia su esperado concierto en Lima. Revisa aquí las últimas noticias, horarios de ingreso, accesos, recomendaciones, setlist, transporte, novedades y todos los detalles de los shows que ofrecerán en el Estadio San Marcos

BTS en Lima EN VIVO: últimas noticias, setlist y todo lo que debes saber del concierto de hoy miércoles 7 de octubre en el Estadio San Marcos

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú antes de jugar con Chile por fecha 1

El equipo de Martín Escudero inicia la competencia en Maracaibo con la firme intención de hacerse con uno de los tres boletos a la Copa del Mundo de la categoría

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú antes de jugar con Chile por fecha 1

Resultados del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial

Perú, Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Venezuela comenzarán la disputa por clasificar al Mundial. Conoce la programación de los partidos que incluirán la participación de la ‘bicolor’

Resultados del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori: “Vamos a expulsar en tiempo récord a extranjeros que llegaron para romper la ley y atacar a peruanos”

Keiko Fujimori: “Vamos a expulsar en tiempo récord a extranjeros que llegaron para romper la ley y atacar a peruanos”

Keiko Fujimori crea comando unificado de FF. AA. y Policía: “Ha llegado la hora de una ofensiva total” contra el crimen

PPK tiene “varias enfermedades crónicas”, pero “está bien”, informa su entorno y desmiente bulo sobre su muerte

Rafael Vela, Víctor Zúñiga y Marita Barreto en mira de la JNJ: Magistrados son convocados a ratificación

Resultados ONPE en Comas: dos candidatos se disputan la alcaldía voto a voto

ENTRETENIMIENTO

BTS en Lima EN VIVO: últimas noticias, setlist y todo lo que debes saber del concierto de hoy miércoles 7 de octubre en el Estadio San Marcos

BTS en Lima EN VIVO: últimas noticias, setlist y todo lo que debes saber del concierto de hoy miércoles 7 de octubre en el Estadio San Marcos

Army llegó vestida de novia al Estadio San Marcos para una boda simbólica con BTS: “Me estoy casando con los 7″

BTS en Lima: maquillaje, merchandising, colas kilométricas y reventa marcaron la espera de las ARMY en San Marcos

Gia Meier, hija de Christian Meier, responder tras ser captada en aparente estado de ebriedad

BTS en Lima: Este es el posible setlist de la boy band para sus tres conciertos en el Estadio San Marcos

DEPORTES

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú antes de jugar con Chile por fecha 1

Resultados del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial

La dura autocrítica de Piero Magallanes tras su debut con la selección peruana: “No estoy conforme con mi rendimiento, puedo dar más”

Adrián Ugarriza lamenta el desastroso rendimiento de Perú en última ventana de selecciones: “No queríamos terminar así, nos duele los resultados”