Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 3 de octubre de 2026

La jornada incluyó seis movimientos en La Libertad, Ucayali, Amazonas y Lima, con un evento de magnitud 4,1 cerca de Otuzco como el de mayor registro

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó una serie de seis sismos registrados el 2 de octubre en La Libertad, Ucayali, Amazonas y Lima, con magnitudes entre 3,3 y 4,1. El movimiento de mayor magnitud ocurrió a 28 kilómetros al suroeste de Otuzco, en la región La Libertad.

La actualización sobre el temblor hoy en Perú reúne los últimos reportes sísmicos disponibles, con datos sobre hora local, epicentro, profundidad e intensidad. Los eventos registrados no implican por sí mismos una alerta de tsunami, aunque las autoridades recomiendan mantener medidas de prevención, en especial en las zonas cercanas al litoral.

Mapa satelital de Perú con cuatro puntos rojos marcados, el logotipo del Instituto Geofísico del Perú y la fecha 3 de octubre de 2026.
Un mapa satelital del Instituto Geofísico del Perú ubica puntos de interés en La Libertad, Ucayali, Amazonas y Lima con fecha 3 de octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:21 hsHoy

El sismo de magnitud 4,1 ocurrió cerca de Otuzco

El evento de mayor magnitud correspondió al reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0705. Se produjo a la 01:14:44 del 2 de octubre, tuvo una magnitud de 4,1 y se originó a 106 kilómetros de profundidad. El epicentro se ubicó a 28 kilómetros al suroeste de Otuzco, en la provincia del mismo nombre, región La Libertad.

El IGP consignó una intensidad de entre II y III en Otuzco. Esa escala describe una percepción leve a moderada del movimiento en determinados sectores, sin que el reporte proporcionado detalle daños materiales o personas afectadas. La profundidad del sismo puede modificar la forma en que se percibe en las localidades próximas al epicentro.

Infografía con mapas del sur del Perú, diagramas de subducción de placas tectónicas y textos explicativos sobre el riesgo sísmico.
Una infografía detalla las zonas de acoplamiento sísmico y las fallas tectónicas identificadas por el IGP y el Ingemmet en el sur del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:58 hsHoy

Trujillo, Atalaya, Santa María de Nieva y Ricardo Palma también registraron movimientos

A las 05:13:19 se registró otro movimiento de magnitud 4,0, a 39 kilómetros al oeste de Trujillo, en La Libertad. El reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0706 indicó una profundidad de 56 kilómetros y una intensidad de entre II y III en la ciudad. Horas más tarde, a las 07:33:08, un sismo de la misma magnitud se localizó a 27 kilómetros al noroeste de Atalaya, en Ucayali, a 121 kilómetros de profundidad.

La actividad también incluyó un temblor de magnitud 3,5 al norte de Santa María de Nieva, en Amazonas, y dos movimientos en el entorno de Ricardo Palma, provincia de Huarochirí, en Lima. El primero de estos últimos alcanzó una magnitud de 3,3 y el segundo llegó a 3,6, con intensidad III en Ricardo Palma.

Un mapa físico del Perú con marcas rojas de epicentros, una mano que sostiene un bolígrafo y el logotipo del Instituto Geofísico del Perú.
Un mapa sísmico del Instituto Geofísico del Perú indica los epicentros de sismos recientes en Lima, Ucayali, Callao y Moquegua señalados por un bolígrafo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:11 hsHoy

Los reportes difundidos corresponden a los siguientes eventos:

  • Magnitud 4,1: 01:14:44, a 28 kilómetros al suroeste de Otuzco, La Libertad. Profundidad de 106 kilómetros e intensidad II-III en Otuzco.
  • Magnitud 4,0: 05:13:19, a 39 kilómetros al oeste de Trujillo, La Libertad. Profundidad de 56 kilómetros e intensidad II-III en Trujillo.
  • Magnitud 4,0: 07:33:08, a 27 kilómetros al noroeste de Atalaya, Ucayali. Profundidad de 121 kilómetros.
  • Magnitud 3,5: 10:27:09, a 32 kilómetros al norte de Santa María de Nieva, Amazonas. Profundidad de 20 kilómetros e intensidad II en la localidad.
  • Magnitud 3,3: 11:54:59, a seis kilómetros al norte de Ricardo Palma, Lima. Profundidad de 97 kilómetros e intensidad II.
  • Magnitud 3,6: 18:05:53, a 18 kilómetros al norte de Ricardo Palma, Lima. Profundidad de 111 kilómetros e intensidad III.
Mapa físico de Perú con círculos rojos concéntricos, una mano con bolígrafo y un folleto con el logotipo del Instituto Geofísico del Perú.
Un mapa físico del Instituto Geofísico del Perú señala los epicentros de la actividad sísmica registrada en diversas regiones del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:38 hsHoy

Un plan familiar permite responder sin improvisaciones ante un temblor

Las familias deben definir con anticipación cómo actuar durante una emergencia. El plan puede incluir la identificación de zonas de protección dentro de la vivienda, la revisión de rutas de salida y la elección de un punto de encuentro fuera del inmueble para los casos en los que resulte necesaria una evacuación.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda considerar las necesidades de cada integrante del hogar. Niños, adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidad, pacientes que requieren medicación permanente y mascotas requieren medidas específicas. También corresponde revisar posibles riesgos dentro de la casa, como grietas, cables expuestos, conexiones de gas deterioradas o muebles pesados ubicados en altura.

Dos adultos y dos niños arrodillados en el suelo se cubren la cabeza con los brazos cerca de una mochila roja.
Una familia realiza la postura de protección sobre el suelo de una sala durante un simulacro de sismo en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:16 hsHoy

La mochila de emergencia debe cubrir las primeras 24 horas

La mochila de emergencia debe permanecer en un sitio de fácil acceso y reunir insumos para afrontar las primeras 24 horas posteriores a un desastre. Durante ese lapso pueden producirse interrupciones en los servicios de agua, electricidad, telefonía, internet o transporte, según la magnitud del evento y los daños que se registren en cada zona.

Entre los artículos sugeridos se encuentran agua potable, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, pilas, cargador externo, botiquín, mascarillas, abrigo y productos de higiene. Los documentos personales, las llaves, el dinero en efectivo y los teléfonos de emergencia pueden guardarse dentro de una bolsa impermeable. Quienes tengan bebés, mascotas o familiares que requieran asistencia deben incorporar artículos adaptados a esas necesidades.

  • Agua y alimentos no perecibles.
  • Linterna, radio portátil, pilas y batería externa.
  • Botiquín con gasas, vendas, antiséptico y medicamentos personales.
  • Documentos, llaves, dinero en efectivo y teléfonos de emergencia.
  • Ropa abrigada, manta, mascarillas y productos de higiene.
  • Pañales, fórmula, alimentos para mascotas, lentes, audífonos, bastones u otros elementos de apoyo.
Mochila roja abierta vista desde arriba con agua, radio, linterna, botiquín, mascarillas, ropa y latas de comida distribuidas en un piso claro.
Una mochila de emergencia reúne insumos de primera necesidad como agua, alimentos no perecederos, abrigo y un botiquín para hacer frente a situaciones de desastre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:01 hsHoy

Evitar ventanas y ascensores reduce riesgos durante y después del movimiento

Cuando empieza un sismo, la prioridad es alejarse de ventanas, espejos, estantes, lámparas y objetos que puedan caer. Si no es seguro salir mientras dura el movimiento, las personas deben ubicarse en una zona de protección previamente identificada y cubrirse la cabeza con los brazos o con un objeto resistente. Mantener la calma reduce el riesgo de golpes y evita empujones.

Edificio moderno con escaleras de metal y señales de evacuación verdes. Varias personas, algunas con mochilas, se desplazan siguiendo las indicaciones.
Participantes de un simulacro de evacuación practican las rutas de salida en un edificio residencial moderno de una ciudad peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se deben utilizar ascensores durante un temblor ni inmediatamente después. Una vez que termine el movimiento, la evacuación debe realizarse por las escaleras si no hay daños visibles. En exteriores, se aconseja tomar distancia de fachadas, postes, cables, carteles y puentes. Tras el sismo, se debe verificar si hay heridos y evitar reingresar a inmuebles con daños en columnas, paredes, techos, escaleras, instalaciones eléctricas o conexiones de gas.

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