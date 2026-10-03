Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 3 de octubre de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó una serie de seis sismos registrados el 2 de octubre en La Libertad, Ucayali, Amazonas y Lima, con magnitudes entre 3,3 y 4,1. El movimiento de mayor magnitud ocurrió a 28 kilómetros al suroeste de Otuzco, en la región La Libertad.

La actualización sobre el temblor hoy en Perú reúne los últimos reportes sísmicos disponibles, con datos sobre hora local, epicentro, profundidad e intensidad. Los eventos registrados no implican por sí mismos una alerta de tsunami, aunque las autoridades recomiendan mantener medidas de prevención, en especial en las zonas cercanas al litoral.