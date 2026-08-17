Cecilia Tait, protagonista en la premiación del Mundial Sub 17 de Vóley: entregó medallas y trofeo a la selección campeona

Cecilia Tait entregó medallas y trofeo a la selección campeona del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Captura CNN Chile

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​Cecilia Tait, una de las grandes leyendas del vóley peruano y sudamericano, volvió a ser protagonista en una competencia internacional. La recordada ‘Zurda de Oro’ fue la encargada de entregar las medallas y el trofeo durante la ceremonia de premiación del Mundial Femenino Sub 17 de Vóley Chile 2026, que tuvo lugar en Santiago.

La exvoleibolista peruana, medallista olímpica y miembro del Salón de la Fama de la FIVB, fue invitada a participar en uno de los momentos más importantes del certamen juvenil. Su presencia volvió a resaltar el legado de una deportista que marcó una época en la historia del vóley nacional.

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Tras la gran final entre Estados Unidos y Turquía, Tait fue la encargada de colocar las medallas de oro a las integrantes del seleccionado norteamericano, que se consagró campeón mundial de la categoría Sub 17 tras imponerse en sets corridos.

Una a una, la ‘Zurda de Oro’ entregó las preseas a las jóvenes campeonas en Santiago. Luego, protagonizó otro momento especial al entregar el trofeo a la capitana estadounidense, quien lo levantó para cerrar los festejos por el título.

De esta manera, Tait compartió escenario con las nuevas campeonas mundiales y acompañó una celebración que premió la campaña perfecta del conjunto norteamericano. Su participación añadió un significado especial a la ceremonia, al reunir a una leyenda del vóley sudamericano con las nuevas figuras que buscan construir su propia historia en este deporte.

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El video muestra la ceremonia de premiación del Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub 17. La exvoleibolista peruana Cecilia Tait coloca medallas de oro a jugadoras de Estados Unidos. (Video: CNN Chile)

Estados Unidos, campeón con campaña perfecta

La selección de Estados Unidos cerró una actuación impecable en el Mundial Sub 17 disputado en Chile. El conjunto norteamericano superó con autoridad la fase eliminatoria, donde dejó en el camino a rivales como Argentina, Italia y China, y avanzó con paso firme hasta la gran final.

Su dominio se mantuvo durante todo el certamen: ganó cada uno de sus partidos y no cedió un solo set, una muestra de la contundencia que exhibió desde su debut. En la definición por el título, se midió ante Turquía y volvió a imponer condiciones. Las norteamericanas se llevaron la victoria por 3-0, resultado que les permitió celebrar el campeonato mundial de manera invicta.

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Así, el seleccionado estadounidense completó una campaña perfecta en Chile, con victorias en todos sus encuentros y ningún parcial perdido. Un rendimiento que convirtió su consagración en una de las actuaciones más contundentes del torneo.

Una leyenda peruana en la escena internacional

La presencia de Cecilia Tait en la ceremonia de premiación también representó un reconocimiento a una trayectoria que trascendió las fronteras del Perú. La exvoleibolista es medallista olímpica y forma parte del Salón de la Fama de la FIVB, además de haber tenido participación en organismos vinculados al movimiento olímpico y al voleibol sudamericano.

Este video presenta la ceremonia de premiación del Mundial de Vóley Sub-17. La selección de Estados Unidos, identificada como campeona, recibe el trofeo de las manos de Cecilia Tait, exatleta y figura deportiva. (Video: CNN Chile)

Tait fue una de las grandes figuras de la generación que llevó al vóley peruano a competir en la élite mundial y dejó una huella imborrable en la historia de este deporte. Su legado permanece vigente y continúa inspirando a las nuevas generaciones de voleibolistas.

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Esta vez, la recordada ‘Zurda de Oro’ volvió a compartir escenario con jóvenes talentos internacionales, aunque desde un papel diferente al que la hizo famosa: premiar a las nuevas campeonas mundiales de la categoría Sub 17.

La entrega de las medallas y el trofeo a las integrantes de Estados Unidos marcó así una significativa aparición internacional para Tait, quien volvió a estar cerca de la cancha y de una nueva generación de protagonistas del vóley mundial.