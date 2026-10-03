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Dónde ver Perú vs Canadá HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

El equipo de Mano Menezes se medirá ante otro elenco mundialista luego de su empate 1-1 ante México. Conoce cómo sintonizar este compromiso en vivo

Perú se enfrentará a Canadá por la fecha FIFA 2026.
Perú se enfrentará a Canadá por la fecha FIFA 2026.
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La selección peruana afrontará su tercer amistoso de la gira por Norteamérica ante Canadá hoy, sábado 3 de octubre, desde las 13:00 horas de Perú. El encuentro se disputará en el Saputo Stadium, ubicado en Montreal. Conoce cómo verlo en vivo en esta nota.

Dónde ver Perú vs Canadá, amistoso por fecha FIFA 2026

El tercer amistoso de la selección peruana en su gira por Norteamérica será transmitido en exclusiva por América Televisión, canal que posee los derechos de transmisión de la ‘bicolor’. El encuentro también estará disponible vía internet a través de la aplicación América TVGO.

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Además, la nueva plataforma Bicolor+ ofrecerá la cobertura desde su propio espacio.

Por su parte, Infobae Perú seguirá todas las incidencias desde la previa, con el minuto a minuto, las declaraciones de los protagonistas y otros detalles del partido.

Información sobre el amistoso de Perú ante Canadá en octubre del 2026. - captura: FPF
Información sobre el amistoso de Perú ante Canadá en octubre del 2026. - captura: FPF

Horarios del Perú vs Canadá, amistoso por fecha FIFA 2026

El partido está pactado para las 13:00 horas de Perú y a las 14:00 horas de Canadá. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 12:00 horas de México; a las 13:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 14:00 horas de Estados Unidos, Bolivia, Venezuela y Chile; y a las 15:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

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Así le ha ido a Perú en esta fecha FIFA

Perú cerró los dos primeros amistosos de la fecha FIFA 2026 con una derrota y un empate en Estados Unidos. La selección dirigida por Mano Menezes cayó 4-1 ante el combinado local en Orlando, pero mostró una respuesta en su siguiente presentación al igualar 1-1 frente a México en Nueva Jersey.

Ante Estados Unidos, la ‘bicolor’ empezó con intensidad y encontró el empate parcial por medio de Gianluca Lapadula, luego del gol inicial de Justin Ellis. Sin embargo, el equipo peruano disminuyó su rendimiento en el segundo tiempo y recibió tres tantos más: Malik Tillman, Julian Hall y Sebastián Berhalter sellaron la victoria norteamericana.

Perú tuvo una mejor actuación ante México. Jairo Vélez abrió el marcador a los 26 minutos tras disputar el balón y definir ante el arquero rival. No obstante, Víctor Guzmán igualó de cabeza a los 49 minutos, luego de una desatención defensiva. La ‘bicolor’ enfrentará a Canadá en su próximo amistoso.

Resumen del partido amistoso de fútbol entre las selecciones de México y Perú, el cual finalizó con un marcador empatado 1-1. Las imágenes muestran jugadas destacadas en ambas áreas, llegadas al arco, cobros de tiro libre, disputas de balón en el campo y la gráfica final con las estadísticas del encuentro, incluyendo datos de posesión de balón, remates, faltas y tarjetas para cada equipo.

Así llega Canadá al amistoso

Canadá llegará al duelo ante Perú tras vencer 1-0 a Chile en un amistoso disputado en Toronto. El equipo dirigido por Jesse Marsch impuso condiciones desde el inicio y resolvió el encuentro con un gol de Jonathan David a los 12 minutos.

El delantero de Juventus aprovechó un balón suelto en el área, luego de un remate de Cyle Larin que bloqueó el arquero Lawrence Vigouroux, y definió de izquierda para establecer la diferencia.

Mathieu Choinière (i), de Canadá, disputa el balón con Lucas Cepeda, de Chile, durante un partido amistoso en el estadio BMO Field en Toronto (Canadá). EFE/Eduardo Lima
Mathieu Choinière (i), de Canadá, disputa el balón con Lucas Cepeda, de Chile, durante un partido amistoso en el estadio BMO Field en Toronto (Canadá). EFE/Eduardo Lima

La selección canadiense mantuvo el control del partido ante un rival que terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo. Pese a la superioridad numérica, los locales no ampliaron la ventaja y debieron sostener el resultado hasta el final.

Stephen Eustáquio y Liam Millar exigieron a Vigouroux en el complemento, mientras que Chile tuvo una última ocasión en el tiempo añadido, aunque el portero Dayne St. Clair detuvo un cabezazo de Francisco Salinas. Canadá conservó el 1-0 y llegará con un triunfo a su amistoso frente a la ‘bicolor’.

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