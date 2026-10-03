Cédula de sufragio de las Elecciones municipales y regionales 2026: así será la papeleta que recibirán los votantes este domingo 4 de octubre

Un presentador del Jurado Nacional de Elecciones explica los distintos modelos de cédula de votación aprobados para las elecciones regionales y municipales de 2026 en Perú. El video muestra gráficas con los formatos de votación según la ubicación del elector, incluyendo capitales de provincia, Lima Metropolitana y casos correspondientes a ciudadanos extranjeros.

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) diseñó seis modelos de cédula de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán este domingo 4 de octubre. El documento que recibirá cada elector dependerá de la circunscripción consignada en su Documento Nacional de Identidad (DNI), por lo que no todos los ciudadanos encontrarán las mismas columnas ni elegirán el mismo número de autoridades.

La papeleta reunirá las elecciones regionales, provinciales y distritales que correspondan a cada lugar. Los votantes podrán marcar organizaciones políticas diferentes en cada sección, siempre que coloquen una cruz (+) o un aspa (X) cuyo punto de intersección quede dentro del recuadro del símbolo o de la agrupación elegida. Una marca fuera de ese espacio puede provocar la nulidad del voto.

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La cédula de sufragio para las elecciones municipales y regionales de 2026 organiza las opciones políticas en columnas de colores para facilitar la emisión del voto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo es la cédula de sufragio de las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) elaboró seis modelos de cédula para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para el domingo 4 de octubre. Cada elector recibirá una papeleta según la ubicación geográfica que figure en su Documento Nacional de Identidad (DNI), por lo que el diseño no será idéntico en todo el país.

La cédula reunirá las elecciones de autoridades regionales y municipales que correspondan a cada jurisdicción. Su presentación estará dividida en columnas y secciones diferenciadas por colores, con el fin de que los ciudadanos identifiquen qué cargo eligen en cada espacio antes de realizar la marca.

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Un ciudadano marca la cédula de sufragio sobre una mesa escolar durante la jornada de votación para las elecciones regionales y municipales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas columnas tiene la cédula electoral?

La cantidad de columnas dependerá de si el elector reside en una región, provincia o distrito que es capital de otra circunscripción. El formato más amplio tendrá cuatro columnas y será utilizado en regiones y distritos que no sean capitales, donde el votante deberá elegir autoridades regionales, provinciales y distritales.

En cambio, la papeleta tendrá una sola columna en el Cercado de Lima. Entre ambos extremos habrá modelos con dos o tres columnas, definidos de acuerdo con los cargos que se sometan a elección en cada lugar. Además, la ONPE prevé diseños especiales para ciudadanos extranjeros habilitados para votar en elecciones municipales y para una eventual segunda vuelta regional.

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Una cédula de sufragio de 2026 presenta el recuadro del movimiento Fuerza Regional marcado con una cruz azul dentro de la casilla de voto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué autoridades se eligen en cada columna?

En los modelos con cuatro secciones, una columna estará destinada a la fórmula de gobernador y vicegobernador regional. Otra corresponderá a los consejeros regionales. Las dos restantes permitirán votar por alcalde y regidores provinciales, así como por alcalde y regidores distritales.

La presencia de cada columna variará según la jurisdicción. En una capital regional, por ejemplo, pueden coincidir elecciones regionales, provinciales y distritales bajo una distribución distinta a la de un distrito alejado de la capital. El elector deberá concentrarse solo en las secciones que figuren en la cédula entregada por los miembros de mesa.

¿Cómo identificar los símbolos de las organizaciones políticas?

La cédula de sufragio no incluirá fotografías de candidatos. En cada columna aparecerán los nombres y símbolos de las organizaciones políticas que participan en la elección respectiva. La ubicación de los emblemas permitirá al ciudadano reconocer la alternativa que desea respaldar antes de emitir su voto.

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Los partidos políticos estarán ubicados en la parte superior de cada sección, mientras que los movimientos regionales figurarán en la parte inferior. El orden responderá a la disposición establecida para el proceso electoral. Por esa razón, la recomendación es revisar con atención el nombre, el símbolo y la columna donde se encuentra cada agrupación.

Carla Cueva, vocera de la ONPE, detalla las características y el diseño de las cédulas de sufragio para las elecciones regionales y municipales. Durante la explicación se muestran los modelos de cédulas con diferentes columnas según la jurisdicción del elector, señalando que solo figuran nombres y símbolos de las organizaciones políticas sin fotografías, e indicando la manera correcta de marcar el recuadro para emitir un voto válido.

¿Dónde se marca el voto para gobernador y vicegobernador regional?

El voto para gobernador y vicegobernador regional se realiza en la columna destinada a la fórmula regional. Ambos cargos integran una misma candidatura, por lo que el elector no deberá efectuar una marca individual para cada postulante. Una sola señal válida en el recuadro correspondiente definirá la opción escogida.

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La marca debe ser una cruz (+) o un aspa (X). El punto donde se cruzan las líneas tiene que ubicarse dentro del recuadro que contiene el símbolo o el nombre de la organización política. Si el cruce queda fuera de ese espacio, la mesa de sufragio podría considerar inválido el voto en esa elección.

¿Cómo se vota por alcalde provincial y distrital?

El elector que tenga habilitadas ambas elecciones municipales encontrará una columna para alcalde y regidores provinciales y otra para alcalde y regidores distritales. En cada una deberá marcar el símbolo de la organización política elegida. Es válido escoger agrupaciones distintas para cada nivel de gobierno local.

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Por ejemplo, un ciudadano puede votar por una lista para la alcaldía provincial y por otra para la alcaldía distrital. También puede elegir una agrupación diferente para las autoridades regionales. La ONPE permite esa combinación porque cada columna corresponde a una elección independiente, con candidatos y listas propias.

Especialistas de la ONPE capacitan a miembros de mesa en un aula con material electoral para las Elecciones Regionales y Municipales en Perú. (ONPE)

¿Cómo se marca el voto para consejeros y regidores?

Los consejeros regionales y los regidores municipales se eligen mediante las listas presentadas por las organizaciones políticas. Para votar, el ciudadano debe colocar una cruz o un aspa en el recuadro de la agrupación de su preferencia dentro de la columna que corresponda a consejeros, regidores provinciales o regidores distritales.

La marca principal respalda a la organización y a su lista de candidatos. El elector debe evitar realizar señales sobre más de un símbolo dentro de la misma columna, ya que esa acción puede anular el voto. Antes de doblar la papeleta, conviene verificar que haya una sola opción claramente identificable en cada sección.

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Un votante deposita una cédula de sufragio en una urna transparente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales durante un proceso electoral en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es el voto preferencial y cómo se utiliza?

El voto preferencial permite que el ciudadano manifieste su respaldo a uno o más candidatos dentro de la lista de una organización política. Para usarlo, primero debe marcar el símbolo de la agrupación escogida y luego escribir el número del postulante en el espacio habilitado en la cédula.

El número consignado debe pertenecer a la misma lista que recibió la marca. El voto preferencial no sustituye la selección de la organización política: si el elector anota únicamente un número, sin marcar el símbolo, puede afectar la validez de su decisión. Tampoco corresponde escribir números de candidatos de otra agrupación.

Los adultos mayores de 70 años pueden votar de forma facultativa en las elecciones; si deciden acudir a las urnas, tienen derecho a atención preferencial en su mesa de sufragio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo evitar que tu voto sea declarado nulo?

La principal recomendación es colocar una cruz o un aspa cuyo cruce quede dentro del recuadro del símbolo o nombre de la organización elegida. No es necesario que todas las líneas de la marca permanezcan dentro del espacio, pero sí debe hacerlo el punto de intersección que identifica la voluntad del elector.

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También es necesario no marcar más de una alternativa en la misma columna, no escribir frases ni realizar señales que generen dudas y verificar que el voto preferencial coincida con la organización marcada. Los ciudadanos podrán revisar y descargar el modelo de cédula que corresponde a su circunscripción en el portal de la ONPE antes de acudir a votar el 4 de octubre.