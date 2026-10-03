Precios del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, sábado 3 de octubre de 2026

Un teléfono inteligente con la aplicación Facilito muestra precios de combustibles frente a un surtidor en una estación de servicio de Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los precios de los combustibles en Lima presentan diferencias entre estaciones de servicio, según los valores declarados en Facilito, la plataforma del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). La herramienta permite revisar tarifas de gasohol, diésel B5, Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) antes de acudir a un grifo.

En una consulta general de establecimientos de la capital, el gasohol regular figuró entre S/ 19,75 y S/ 22,29 por galón. El gasohol premium tuvo valores desde S/ 20,79 hasta S/ 24,99, mientras que el diésel B5 S-50 UV apareció en un rango de S/ 23,19 a S/ 26,99 por galón.

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Cada operador declara sus precios en la plataforma, por lo que los montos pueden variar durante el día. Por ese motivo, los usuarios deben realizar una nueva búsqueda antes de iniciar el recorrido, revisar la condición operativa del establecimiento y confirmar que el producto requerido se encuentre disponible.

Una estación de servicio en Lima exhibe las tarifas de combustibles como GNV, GLP y gasohol mientras diversos automóviles se reabastecen en los surtidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 S-50 UV mostró una diferencia de S/ 3,80 por galón

La mayor diferencia dentro de la consulta general correspondió al diésel B5 S-50 UV. Entre el valor más bajo y el más alto hubo una brecha de S/ 3,80 por galón, una variación que puede tener incidencia en el gasto de vehículos que requieren cargas frecuentes o utilizan tanques de mayor capacidad.

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En el caso del gasohol regular, la distancia entre los dos extremos fue de S/ 2,54 por galón. El producto se ubicó desde S/ 19,75 hasta S/ 22,29. Para el gasohol premium, el rango fue más amplio: desde S/ 20,79 hasta S/ 24,99 por galón.

La diferencia puede trasladarse al costo final de una carga. Un conductor que compre 12 galones de gasohol regular podría pagar más de S/ 30 adicionales si elige una estación con la tarifa más elevada de la muestra frente a otra con el precio menor. El ahorro, de todos modos, debe contrastarse con la distancia hasta el grifo y el combustible que se utilizará para llegar.

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Una mano sostiene un teléfono móvil con la aplicación de Osinergmin frente a un panel de precios de combustibles en una estación de servicio de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Villa El Salvador, Los Olivos y Comas registraron montos menores en algunos productos

Los registros por distrito muestran valores inferiores para determinados combustibles. En Villa El Salvador, el gasohol regular fue declarado desde S/ 18,79 por galón, mientras que el gasohol premium apareció desde S/ 20,09. Esos montos corresponden a establecimientos específicos y pueden modificarse conforme los operadores actualicen la información.

En Los Olivos, el gasohol regular figuró desde S/ 19,09 por galón. San Juan de Lurigancho registró precios desde S/ 19,40 para el mismo combustible. Para el gasohol premium, una de las referencias más bajas se ubicó en San Miguel, donde el valor inicial fue de S/ 20,99 por galón.

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El diésel también presentó diferencias entre zonas. En Comas se encontraron registros desde S/ 22,79 por galón, seguido por Carabayllo, con S/ 22,99. En el Rímac, el valor de referencia fue de S/ 23,99. La estación con la tarifa más baja no siempre es la alternativa más conveniente para cada usuario, sobre todo cuando el traslado supone desvíos, congestión o un consumo adicional.

Un letrero en Lima detalla las tarifas digitales de gasohol, diésel y GLP según la información del aplicativo Facilito de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV se vende por metro cúbico y el GLP vehicular por galón

La plataforma de Osinergmin también permite buscar GNV y GLP vehicular. A diferencia de las gasolinas y el diésel, estos combustibles tienen unidades de comercialización distintas. El GNV se vende en soles por metro cúbico, mientras que el GLP vehicular se expende en soles por galón.

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Esta diferencia resulta relevante al comparar presupuestos de abastecimiento. Los conductores deben considerar el tipo de combustible que utiliza su vehículo y la unidad con la cual se publica cada tarifa. También conviene revisar si la estación ofrece el producto, pues no todos los grifos disponen de GNV o GLP.

La consulta previa adquiere importancia para quienes realizarán viajes interprovinciales o recorrerán zonas con pocos puntos de venta. En esos casos, identificar estaciones formales y operativas puede reducir la necesidad de desviarse de la ruta o abastecerse con una tarifa distinta a la prevista. Facilito permite ordenar el listado por precio, distancia y ubicación.

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La herramienta digital Facilito de Osinergmin permite consultar los precios actualizados del gasohol y el diésel en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Facilito permite ordenar las estaciones por distancia, precio y disponibilidad

Para consultar los montos, el usuario debe ingresar a la web o aplicación de Facilito y elegir el departamento, la provincia y el distrito donde espera abastecer el vehículo. Luego debe seleccionar el producto requerido para acceder al listado de grifos registrados en la zona.

El sistema muestra la ubicación de cada establecimiento, los combustibles ofrecidos, el precio declarado y su condición operativa. Los conductores pueden ordenar los resultados por cercanía o tarifa, una función que permite comparar opciones próximas al punto de partida, al lugar de trabajo o al destino de un viaje.

Antes de dirigirse a una estación, conviene verificar que el grifo aparezca como operativo y que el combustible elegido figure disponible. Si el valor mostrado en el surtidor no coincide con el monto declarado en la plataforma, el usuario puede comunicar la diferencia mediante los canales de atención habilitados por el organismo regulador.

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Cuatro surtidores de GNV, GLP, diésel y gasohol integran una composición sobre el control y la consulta de precios de combustibles a cargo de Osinergmin y Facilito en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mantenimiento del vehículo también incide en el gasto de combustible

El precio por galón o por metro cúbico es solo uno de los factores que determina el gasto mensual de un vehículo. El consumo también depende del estado del motor, los filtros, el sistema de inyección, la presión de los neumáticos, el peso transportado y la forma de conducción.

Planificar los recorridos permite concentrar diligencias en un mismo trayecto y evitar desplazamientos innecesarios. También es recomendable reducir las aceleraciones repentinas y las frenadas bruscas, revisar el nivel de combustible antes de emprender un viaje largo y retirar objetos que añadan peso sin ser necesarios.

Un teléfono móvil despliega la aplicación Facilito de Osinergmin para consultar precios frente a los surtidores de una estación de servicio en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener los neumáticos con la presión indicada por el fabricante y cumplir el mantenimiento periódico puede contribuir a moderar el consumo. Los conductores también pueden evitar que el motor permanezca encendido durante periodos extensos mientras el vehículo está detenido, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

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