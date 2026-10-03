Dónde ver Brasil vs India HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Brasil se enfrentará este sábado 3 de octubre a India por la fecha FIFA 2026.

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La selección de Brasil enfrentará a India hoy, sábado 3 de octubre, en un amistoso por fecha FIFA. El encuentro se disputará desde las 09:00 horas de Perú en el estadio Salt Lake de Calcuta. Revisa cómo ver en vivo el partido.

Dónde ver Brasil vs India, amistoso por fecha FIFA 2026

El partido entre Brasil e India será transmitido en vivo a través de Ge Globo y SonyLIV. En Perú no se ha confirmado una señal de televisión abierta, por cable o plataforma digital que emita el encuentro.

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Los hinchas peruanos podrán seguir las principales incidencias mediante coberturas en línea y portales deportivos internacionales que informen sobre el desarrollo del partido como Infobae.

Horarios del Brasil vs India, amistoso por fecha FIFA 2026

El partido entre Brasil e India comenzará a las 09:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; a las 10:00 horas en Bolivia y Venezuela; y a las 11:00 horas en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

Brasil choca con India en condición de visitante por fecha FIFA.

¿Cómo llega Brasil?

Brasil llega al amistoso ante India luego de vencer por 4-2 a Australia en su anterior presentación por fecha FIFA. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti mostró eficacia ofensiva y capacidad de reacción, luego de que el conjunto oceánico tomara ventaja en el marcador.

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La ‘verdeamarela’ respondió con intensidad y revirtió el resultado gracias a las anotaciones de Vinícius Júnior, Bruno Guimarães, Raphinha y Vanderson. El triunfo permitió al seleccionado brasileño cerrar su último compromiso con mejores sensaciones y mantener alternativas en ataque de cara a los próximos encuentros internacionales.

Brasil derrotó a Australia en uno de sus amistosos en esta fecha FIFA. Créditos: MATT TAYLOR/AAP Image vía REUTERS.

¿Cómo llega India?

India afrontará el amistoso ante Brasil tras igualar 1-1 con Panamá en su última presentación internacional. Los ‘blue tigers’ buscarán apoyarse en el respaldo de su público en el estadio Salt Lake de Calcuta para competir ante una de las selecciones con mayor jerarquía del mundo y alcanzar un resultado que quedaría entre los más destacados de su historia.

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Ryan Williams se perfila como una de las principales referencias ofensivas del conjunto asiático. El atacante será una de las opciones de India para generar peligro ante la defensa brasileña. En tanto, el arquero y capitán Gurpreet Singh Sandhu tendrá una función determinante ante el poder ofensivo de la ‘verdeamarela’.

El equipo dirigido por Khalid Jamil ocupa el puesto 137 del ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), mientras que Brasil se encuentra en la quinta posición. La diferencia en la clasificación refleja el reto que enfrentará el combinado local, que intentará sostener el orden defensivo y aprovechar sus oportunidades ante el equipo de Carlo Ancelotti.

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India enfrentará a Brasil tras haber empatado 1-1 con Panamá.

Altas y bajas de Brasil para enfrentar a India

Brasil afrontará el amistoso ante India con Vinícius Júnior como una de sus principales cartas ofensivas. El delantero integra la convocatoria de Carlo Ancelotti para esta gira internacional y apunta a tener minutos junto con Endrick y Estêvão, quienes completan las principales alternativas de ataque de la ‘Verdeamarela’.

La baja más sensible será la de Raphinha. El atacante quedó fuera del encuentro a causa de un edema muscular en el muslo derecho, lesión que sufrió durante el partido frente a Australia.

Vinicius es la principal carta de gol de Brasil ante India.

Posibles alineaciones

India: Gurpreet Singh Sandhu; Abhishek Tekcham, Anwar Ali, Bijoy Varghese, Akash Mishra; Vikram Partap Singh, Lalengmawia Ralte, Ricky Shabong, Ashique Kuruniyan; Manvir Singh y Ryan Williams.

Brasil: Pedro Morisco; Matheuzinho, Marquinhos, Arthur Dias, Douglas Santos; Danilo, Andrey Santos, Gabriel Bontempo; Estêvão, Pedro (Endrick) y Vinícius Júnior.