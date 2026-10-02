Perú

Serenazgo de Miraflores intervino grabación de Pinky Show y streamer se negó a retirarse del lugar

El conductor de Exponiendo Infieles mantuvo un intercambio con los agentes municipales, quienes pidieron apoyo para despejar el área. El episodio generó opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales.

Pinky Show discutió con Serenazgo de Miraflores durante transmisión
Pinky Show discutió con Serenazgo de Miraflores durante transmisión
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Una intervención del Serenazgo de Miraflores durante la grabación de un capítulo del programa digital ‘Exponiendo Infieles’ derivó en un intercambio entre los agentes y el streamer Carlos Martos, conocido como Pinky Show, quien se negó inicialmente a abandonar el espacio en el que realizaba una transmisión en vivo junto con su equipo.

El hecho quedó registrado en videos que comenzaron a circular en TikTok. En las imágenes se observa a una integrante del Serenazgo que pide al conductor y a sus acompañantes continuar con la actividad mientras se desplazan por la vía pública, sin permanecer en un punto fijo.

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“Esta es vía pública. Caminando, hazlo”, se escucha decir a la agente. Pinky Show respondió que se encontraba en un lugar público y cuestionó que se le exigiera retirarse. “Estamos en vía pública”, insistió en más de una oportunidad.

La representante del Serenazgo aclaró que no le impedían grabar, pero le pidió movilizarse. “Hazlo caminando, nadie te prohíbe, camina”, reiteró. El creador de contenido respondió que no podía desplazarse y sostuvo que el espacio tampoco pertenecía a los agentes municipales.

El enfrentamiento verbal se prolongó durante varios minutos. Según el registro difundido, el conductor mantuvo la transmisión activa y pidió a los integrantes de su equipo que guardaran silencio, mientras cuestionaba las indicaciones de los miembros del Serenazgo.

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Pinky Show refutó a serenazgo

Durante el intercambio, el streamer afirmó que se encontraba en el lugar “como ciudadano” y solicitó que no intervinieran físicamente contra quienes lo acompañaban. “Muévanme si quieren. Estoy como ciudadano ahí”, expresó ante la agente.

En uno de los momentos de mayor tensión, Pinky Show pidió que aguardaran hasta que concluyera una revisión de celular que formaba parte de la dinámica de ‘Exponiendo Infieles’. El conductor señaló que no estaba entrevistando a personas de manera voluntaria, que son ellos los que desean ser entrevistados, y aseguró que dejaría el lugar después de terminar esa parte de la grabación.

El conductor de ‘Infieles’ sostuvo que realizaba una transmisión en un espacio público y cuestionó que los agentes le exigieran desplazarse. TikTok

La situación se alteró cuando algunos asistentes y miembros del equipo comenzaron a intervenir. En el video se escucha a la integrante de Serenazgo pedir que cerraran el área y solicitar apoyo a otros trabajadores municipales. “Compañeros, ya cierren acá. ¿Qué están esperando? Vamos a apoyarnos”, dijo.

La agente le pidió que no fomentara desorden ni bulla alrededor de la transmisión. Mientras que Pinky Show acusó a la funcionaria de atribuirle una conducta que, según él, no había cometido. Además, indicó que los gritos surgieron de otras personas y solicitó a sus seguidores que no reaccionaran.

Yo no estoy fomentando”, afirmó. Luego, frente a la cámara, intentó diferenciar entre su conducta y los gritos de quienes se encontraban alrededor. Tras hacer gritar al público, pidió: “Ahora, silencio todos, muchachos. No vuelvan a hablar”.

El streamer cuestionó una posible retención y el uso de esposas

El intercambio sumó otro momento de tensión cuando uno de los agentes advirtió que tenía esposas y que podía utilizarlas si la situación lo requería. Pinky Show rechazó esa posibilidad y preguntó cuál era el delito que justificaría una intervención de ese tipo.

Tengo marrocas y puedo usarlas, ah. Tranquilo”, se escucha decir a la integrante del Serenazgo. El conductor respondió que no habían cometido ningún delito y sostuvo que los agentes no podían actuar como efectivos policiales salvo ante una situación de flagrancia.

“¿Cuál es el delito acá?”, preguntó. También reclamó que no se amenazara a un integrante de su equipo y señaló que, a su entender, la presencia del Serenazgo debía tener un carácter preventivo.

En la transmisión, una representante del Serenazgo sostuvo que el conductor “lucra” a partir de las personas que aparecen en el espacio. Pinky Show comparó su trabajo con el de los medios de comunicación tradicionales. “Si viene Latina acá, si viene algún canal de televisión y cubre una noticia, ¿ellos sí pueden? ¿Cuál es la diferencia?”, expresó.

La agente señaló que existía una ordenanza y pidió al streamer que solicitara un permiso para realizar la actividad. Pinky Show rechazó esa exigencia y afirmó que una ordenanza municipal no podía estar por encima de la Constitución.

La ordenanza no está por encima de la Constitución”, repitió el creador de contenido. El conductor pidió que le indicaran qué norma le impedía grabar en ese lugar y cuestionó que se le ordenara retirarse.

La agente también le reprochó una posible afectación a la integridad de una mujer. Pinky Show negó haber atacado o perjudicado a alguna participante. “¿En qué momento he dañado a una mujer?”, preguntó durante la discusión, cada vez más airada.

En un tramo del video, uno de los acompañantes de Pinky Show le informó que había 164 mil personas viendo el contenido. En medio del enfrentamiento, el streamer celebró el alcance y pidió a su audiencia aumentar la interacción en la plataforma.

Discusión y enfrentamiento

La discusión continuó cuando Pinky Show afirmó que no se retiraría de ningún otro espacio de Miraflores por considerar que se trataba de un lugar público. “No nos vamos a mover, caballero. Parque del Amor, acá o lo que sea, sigue siendo un lugar público”, sostuvo.

Decomíseme las cosas si creen que soy un ambulante, si estoy vendiendo algo”, manifestó, indicando que los agentes ya lo han hecho en varias oportunidades con las personas que venden en las calles.

“Quieras o no quieras, sigo siendo comunicador”, afirmó.

Los videos del incidente generaron reacciones divididas en redes sociales: algunos usuarios respaldaron al streamer por grabar en un espacio público, mientras otros cuestionaron su negativa inicial a acatar las indicaciones del Serenazgo.

El creador de contenido mantuvo un intercambio con los agentes municipales, quienes pidieron apoyo para despejar el área. El episodio generó opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales. TikTok

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