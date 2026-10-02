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El tenso ida y vuelta entre Brenda Asnicar y Andy Kusnetzoff: "¿Para eso me trajiste?"

La actriz estuvo como invitada en Perros de la Calle para hablar del show que hace junto a Laura Esquivel en el que reviven la gloria de Patito Feo, pero no pareció pasarla bien

La actriz estuvo como invitada para hablar del show que hace junto a Laura Esquivel en el que reviven la gloria de Patito Feo (Video: Perros de la Calle-Urbana Play)
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Un clima tenso marcó la visita de Brenda Asnicar a Perros de la calle (Urbana Play) este viernes, en una entrevista que terminó en un fuerte cruce con Andy Kusnetzoff y parte de su equipo. La actriz llegó al estudio junto a Laura Esquivel para presentar “Amigas del corazón World Tour”, el espectáculo que ambas presentarán el 14 de octubre en el Gran Rex con las canciones de la tira Patito Feo.

El tono distendido no llegó a instalarse. Kusnetzoff abrió la charla con un comentario sobre lo raro que le resultaba verlas juntas, ya que, según dijo, se odiaban, en referencia a la rivalidad entre los personajes que ambas interpretaban en la ficción de Ideas del Sur. Asnicar respondió sin dudar: “Eso es solo en la ficción, querido.” El clima volvió a tensarse cuando el conductor señaló que Brenda desconocía que el programa, además de la radio, se transmitía por streaming. Trascendió en la charla que la actriz se había quejado porque su aspecto no era el adecuado para aparecer en cámara.

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Durante buena parte de la entrevista, Asnicar sostuvo una expresión seria y una actitud distante, y los cruces con Andy y Cayetano se repitieron a través de indirectas y respuestas cortantes. Un repaso por su historia familiar, vinculada a sus abuelos radicados en Venezuela, derivó en una nueva chicana: Cayetano preguntó “¿Tu abuelo dejó a tu abuela?”, a lo que Brenda respondió: “¿Qué te importa? Ah re.

Pantalla dividida con Brenda Asnicar a la izquierda y Andy Kusnetzoff con auriculares a la derecha, ambos frente a micrófonos de estudio
La actriz Brenda Asnicar y el conductor Andy Kusnetzoff conversan frente a sus respectivos micrófonos en un estudio de radio.

La actriz expresó su fastidio por las interrupciones constantes del equipo, que según ella le impedían desarrollar sus ideas. “Tengo problemas de atención y estos no paran de hablar”, lanzó. Ante esa queja, Kusnetzoff respondió de manera desafiante: “¿Querés que nos vayamos?”, y agregó una advertencia: “Me lo decís una vez más, nos levantamos y nos vamos.” Asnicar buscó entonces explicar su malestar con la dinámica del programa: “¿Sabés qué me está pasando? Que quiero contestarles”, dijo, en alusión a que las interrupciones no le permitían completar sus respuestas.

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Laura Esquivel se sumó a la conversación y explicó por qué prefería mantenerse al margen. “Siento que le corto la alegría a todos porque yo respondo de manera ordenada y el chiste se corta”, indicó. Fue entonces cuando Asnicar planteó una diferencia de trato hacia las mujeres en el estudio: “Porque no puede hablar ni Rochi (Igarzábal), ni Laura, ni yo”, afirmó, al cuestionar la forma en que se desarrollaba la charla con las invitadas.

Más tarde, la actriz se puso unos lentes oscuros mientras hablaba, un gesto que generó un nuevo intercambio. “¿Quién me habla, Audrey Hepburn?”, lanzó Kusnetzoff, y Asnicar respondió: “Y no sé, bancátela.” La tensión se repitió cuando una productora intentó participar de la charla y Asnicar volvió a apuntar contra las interrupciones: “Viste que cuando empieza a hablar una mujer, estos empiezan…”, dijo. Andy intervino con una advertencia dirigida a su compañero de equipo: “Uy callate Caye porque terminas cancelado.”

Con el correr de los minutos, Cayetano bajó su participación en la charla, algo que Kusnetzoff señaló al aire: “Brenda, se deprimió el Caye.” La actriz respondió que también percibía algo extraño en el estudio, al que describió como una “energía rara”. Cayetano retomó la palabra para marcar su posición: “Igual para mí la trajiste vos, no es que estaba.” Asnicar reaccionó de inmediato: “¿A vos te parece, Andy? ¿Para eso me trajiste?”, y volvió a remarcar que los hombres del equipo interrumpían de manera constante. Cayetano justificó la dinámica con una frase que resumió el estilo del programa: “Hace 25 años que interrumpimos y el programa siempre funcionó.” Kusnetzoff intentó bajar la tensión y cambiar de tema, pero los cruces y los reproches se mantuvieron hasta el cierre de la entrevista.

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