Perú

Efemérides del 3 de octubre en Perú: A casi seis décadas del golpe de estado de Juan Velasco Alvarado contra el gobierno de Fernando Belaunde Terry

El levantamiento ocurrido en el Callao en 1948, la destitución de Fernando Belaúnde Terry y la historia provincial de la sierra limeña integran la fecha

Soldados de espalda y camiones militares frente al edificio iluminado del Palacio de Gobierno con tres banderas peruanas.
Soldados y vehículos militares resguardan el Palacio de Gobierno del Perú en Lima durante el golpe de Estado de 1968. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El calendario peruano reúne el 3 de octubre hechos vinculados con la organización territorial, los conflictos entre el poder civil y las Fuerzas Armadas, y la proyección internacional de una de las principales figuras del fútbol nacional. Yauyos fue reconocida como villa en 1836, una sublevación naval sacudió al Callao en 1948 y el golpe militar de 1968 puso fin al gobierno de Fernando Belaúnde Terry. La fecha también corresponde al nacimiento de Claudio Pizarro.

En la provincia de Yauyos, situada en el sureste del departamento de Lima, el 3 de octubre de 1836 quedó asociado con el reconocimiento de su capital como villa. Ese episodio se sumó a una trayectoria institucional iniciada el 4 de agosto de 1821, cuando el general José de San Martín estableció la creación política de la provincia durante los primeros meses de la independencia.

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Yauyos tiene una superficie de 6.901,58 km² y está formada por 33 distritos. Sus límites alcanzan a Huarochirí por el norte; Junín y Huancavelica por el este; Ica por el sur, y Cañete por el oeste. La capital provincial, que lleva el mismo nombre, se ubica a 2.887 metros sobre el nivel del mar y registró 27.501 habitantes en el censo de 2007.

Yauyos combina patrimonio histórico, agricultura andina y áreas protegidas

La condición de villa reconocida en 1836 representó un paso dentro de la consolidación administrativa de Yauyos, cuya geografía se extiende entre los Andes centrales y las cuencas vinculadas a los ríos Cañete y Pachacayo. El territorio conserva rutas, comunidades y formas de producción agrícola que expresan la adaptación de las poblaciones andinas a una geografía de altura.

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Entre sus áreas naturales se encuentra la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas, creada en 2001 para proteger sectores de las cuencas altas de los ríos Cañete y Pachacayo. El espacio comprende territorios de Lima y Junín, con lagunas, cascadas, ríos, bofedales, montañas y zonas utilizadas por comunidades campesinas para actividades ganaderas y agrícolas.

El patrimonio de la provincia también incluye vestigios arqueológicos como Huamanmarca y sistemas de andenes en Laraos, Vitis y Carania. Estas obras permitieron aprovechar las laderas mediante terrazas de cultivo y canales de riego. Su conservación ofrece una referencia sobre las técnicas agrícolas desarrolladas antes de la formación de la República y sostenidas por comunidades locales a lo largo de generaciones.

Terrazas agrícolas en semicírculo, casas blancas con tejados rojos, montañas verdes, un río en el fondo y cielo azul con nubes.
Terrazas agrícolas tradicionales y casas de campo ocupan una ladera en la provincia de Yauyos, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rebelión naval de 1948 anticipó el quiebre del gobierno de Bustamante y Rivero

El 3 de octubre adquirió otro significado más de un siglo después. En 1948, una rebelión de marinos en el Callao, con apoyo de militantes de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), buscó desplazar al presidente José Luis Bustamante y Rivero. El levantamiento se produjo en un escenario de enfrentamiento entre el gobierno, sectores de las Fuerzas Armadas y la dirigencia aprista.

La sublevación comenzó en instalaciones navales del Callao y derivó en combates, detenciones y una respuesta represiva del Estado. Entre los arrestados estuvo el capitán de fragata Aguila Pardo. El episodio dejó cientos de muertos y detenidos, según los recuentos históricos sobre una de las crisis más graves del gobierno de Bustamante y Rivero.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 10 junio
Aunque obtuvo la mayor votación en las elecciones de 1962, Víctor Raúl Haya de la Torre no llegó al poder debido a una crisis política que alteró el proceso. (El Peruano)

Después de la rebelión, el APRA quedó proscrito y varios de sus dirigentes pasaron a la clandestinidad o solicitaron asilo. Su líder, Víctor Raúl Haya de la Torre, permaneció durante cinco años en la embajada de Colombia en Lima, donde buscó protección ante la persecución política. La crisis profundizó la ruptura entre el Ejecutivo y parte de la estructura militar.

El 27 de octubre de 1948, menos de un mes después de la rebelión del Callao, el general Manuel A. Odría encabezó el golpe que derrocó a Bustamante y Rivero. El nuevo régimen instaló una junta militar y abrió un período de restricciones políticas. La secuencia convirtió a octubre de 1948 en un punto de quiebre para el sistema democrático peruano de la época.

Marinos en uniforme sobre un muelle de madera, varios buques de guerra al fondo y grúas portuarias bajo un cielo nublado.
Un grupo de marinos se congrega en un muelle del Callao en el contexto de la rebelión naval de 1948 frente a buques de guerra amarrados en el puerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El golpe de 1968 abrió una dictadura militar que impulsó reformas estructurales

Veinte años más tarde, el 3 de octubre volvió a quedar registrado como una fecha de ruptura institucional. En la madrugada de 1968, un grupo de oficiales dirigido por el general Juan Velasco Alvarado tomó el control del Palacio de Gobierno, destituyó al presidente Fernando Belaúnde Terry y asumió el poder mediante una junta militar.

Hombre de tez clara con traje oscuro, corbata a rayas y banda presidencial roja y blanca delante de una bandera de Perú y panel de madera
El presidente de Perú Fernando Belaúnde Terry posa en una fotografía oficial en el contexto de su gestión durante el Fenómeno El Niño de 1982-1983.

El operativo se desarrolló con rapidez y aseguró el control de la Marina, la Fuerza Aérea y otros puntos estratégicos. Las Fuerzas Armadas denominaron al nuevo régimen Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. El conflicto por los contratos petroleros y las acusaciones sobre el manejo del caso de La Brea y Pariñas estuvieron entre los factores que precedieron a la intervención militar.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 16 junio
Juan Velasco Alvarado, líder del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, nació un 16 de junio. Gobernó con autoritarismo, pero dejó huella con reformas sociales y económicas. (Andina)

El gobierno de Juan Velasco Alvarado promovió nacionalizaciones, una reforma agraria y una mayor intervención estatal en sectores considerados estratégicos. Las medidas modificaron la estructura de propiedad rural y el papel del Estado en la economía. El régimen se sostuvo hasta 1975, cuando Velasco fue reemplazado por el general Francisco Morales Bermúdez.

Fernando Belaúnde Terry — Página 11 — Juan Velasco Alvarado - golpe de Estado - escándalo - La Brea y Pariñas - petróleo - Perú - historias - 10 septiembre
Con la revelación de la desaparición de la Página 11, las acusaciones de corrupción y favoritismo contra el gobierno de Belaúnde aumentaron, pavimentando el camino hacia su derrocamiento. (El Peruano)

Nacimiento de Claudio Pizarro

La fecha también está ligada al deporte peruano. Claudio Pizarro nació en el Callao el 3 de octubre de 1978 y construyó una carrera que lo llevó a competir durante años en Alemania e Inglaterra. El delantero jugó en Deportivo Pesquero, Alianza Lima, Werder Bremen, Bayern Múnich y Chelsea, además de integrar la selección peruana durante casi dos décadas.

Claudio Pizarro entrenando al lado de José Guillermo del Solar. - Crédito: AFP
Claudio Pizarro entrenando al lado de José Guillermo del Solar. - Crédito: AFP

Pizarro se consolidó como uno de los futbolistas extranjeros con mayor cantidad de goles en la Bundesliga. Con Bayern Múnich obtuvo títulos locales e internacionales, mientras que en Werder Bremen mantuvo una relación prolongada con el club y su afición. Tras su retiro, asumió tareas vinculadas con la representación institucional y actividades como embajador futbolístico.

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