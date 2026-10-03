Perú Deportes

Partidos de hoy, sábado 3 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada estará cargada de duelos imperdibles: Perú se medirá con Canadá, Brasil lo hará frente India, España chocará con República Checa, Universitario buscará el título con Fluminense de la Copa Brasilia, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 4 de octubre de 2026
Partidos de hoy, sábado 4 de octubre de 2026
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Hoy, sábado 3 de octubre, la agenda deportiva estará cargada de partidos emocionantes: Perú se medirá con Canadá, Argentina tendrá acción con Burkina Faso, Brasil chocó con India, España hará lo suyo con República Checa, Universitario de Deportes luchará por el título frente Fluminense de la Copa Brasilia, y mucho más.

La selección peruana tendrá su tercera presentación en la fecha FIFA y lo hará frente los canadienses con la misión de celebrar su primer triunfo en la jornada. Mano Menezes seguirá probando a los jugadores y pondrá una sorpresiva alineación con André Carrillo como titular. Será el primer cotejo de la ‘Culebra’ en la gira en Norteamérica, y sumará minutos después de superar lesión.

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Perú se enfrentará a Canadá por la fecha FIFA 2026.
Perú se enfrentará a Canadá por la fecha FIFA 2026.

Por otro lado, la ‘U’ avanzó a la final de la Copa Brasilia de vóley 2026 tras una actuación firme frente a Gerdau Minas, vigente subcampeón de la Superliga de Brasil.

Las dirigidas por Paco Hervás vencieron por 3-0, con parciales de 25-22, 25-20 y 25-23. El equipo crema se apoyó en su juego colectivo, el orden defensivo y las variantes en ataque para imponerse ante el conjunto brasileño.

Universitario disputará la definición ante Fluminense, que cuenta con Facundo Morando, exentrenador de Alianza Lima y una figura conocida dentro del voleibol peruano. La clasificación dejó al cuadro crema ante la posibilidad de cerrar el torneo con un título, luego de superar a un rival de peso en Brasil.

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Las 'pumas' se llevaron el juego en tres sets corridos. El último terminó 25-23. Créditos: Metrópoles.

Partidos amistosos internacionales

- India vs Brasil (09:00 horas / ESPN 2, Disney Plus)

- Rusia vs Namibia (10:00 horas / ESPN 2, Disney Plus)

- Canadá vs Perú (13:00 horas / Disney Plus)

- Costa de Marfil vs Camerún (14:00 horas / Disney Plus)

- Argentina vs Burkina Faso (19:00 horas / ESPN, Disney Plus)

- Estados Unidos vs México (21:00 horas / Disney Plus)

Partidos de Copa Brasilia

- Brasilia Vôlei vs Gerdau Minas (14:00 horas / Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal / canal de YouTube de Metrópoles Esportes)

- Universitario de Deportes vs Fluminense (16:30 horas / Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal / canal de YouTube de Metrópoles Esportes)

Partidos de Nations League UEFA

- Finlandia vs Albania (08:00 horas / ESPN 2, Disney Plus)

- Croacia vs Inglaterra (11:00 horas / ESPN 2, Disney Plus)

- Bielorrusia vs San Marino (11:00 horas / Disney Plus)

- Estonia vs Luxemburgo (11:00 horas / Disney Plus)

- Islandia vs Bulgaria (11:00 horas / ESPN, Disney Plus)

- Macedonia del Norte vs Escocia (13:45 horas / Disney Plus)

- Suiza vs Eslovenia (13:45 horas / Disney Plus)

- España vs República Checa (13:45 horas / Disney Plus)

Partidos de Liga de Naciones de Concacaf

- Sint Maarten vs San Vicente / Granadinas (16:00 horas / Youtube, CONCACAF GO)

- Belice vs Guayana Francesa (21:00 horas / Youtube, CONCACAF GO)

Partidos de fútbol argentino

- Defensa y Justicia vs San Lorenzo (12:45 horas / TyC Sports)

- Atlético Tucumán vs Barracas Central (15:00 horas / Disney Plus)

- Newell’s Old Boys vs Lanús (15:00 horas / TyC Sports)

Partidos de fútbol colombiano

- Rionegro Águilas vs Jaguares de Córdoba (14:00 horas / Win+ Fútbol, Win Play, Sport TV)

- Deportes Tolima vs Boyacá Chicó (16:95 horas / Win+ Fútbol, Win Play, Sport TV)

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