Elecciones en Perú: ¿Cuáles son las multas y penas por incumplir las prohibiciones previas a la votación?

Reportaje informativo sobre las elecciones regionales y municipales. Se muestran los distintos modelos de cédula presentados por la ONPE para la jornada de votación. Además, se informan las restricciones previas al día de los comicios, como la ley seca y la prohibición de difundir encuestas o propaganda, junto con las multas y medidas de fiscalización a cargo del Jurado Nacional de Elecciones.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) prohibió la publicación y difusión de encuestas sobre intención de voto en los días previos a las elecciones regionales y municipales que se realizarán este domingo 4 de octubre en Perú. La medida comenzó a regir a las 00:00 del lunes 28 de septiembre y forma parte de las restricciones previstas para la etapa final de la campaña.

La norma alcanza a los sondeos, proyecciones y estudios electorales que se divulguen a través de medios de comunicación. La prohibición se mantendrá hasta la jornada electoral, cuando solo podrán difundirse proyecciones basadas en el muestreo de actas después del primer conteo rápido de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) o desde las 22:00, según lo que ocurra primero.

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Las organizaciones políticas, empresas encuestadoras o responsables de publicaciones que incumplan la disposición pueden recibir multas de entre 10 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Para este proceso, la sanción equivale a un rango de entre S/ 55.000 y S/ 550.000.

Transmisión informativa de Andina Canal Online sobre las restricciones vigentes previas a una jornada electoral. Un vocero del Jurado Nacional de Elecciones detalla las prohibiciones sobre la difusión de propaganda política en viviendas y la comercialización de bebidas alcohólicas, además de las multas para los infractores. El reporte incluye imágenes de operativos de fiscalización realizados por personal oficial en locales de votación y en la vía pública.

Los mítines políticos quedarán prohibidos desde este viernes

La siguiente restricción entrará en vigencia a las 00:00 del viernes 2 de octubre. Desde ese momento, las agrupaciones políticas y sus candidatos no podrán realizar reuniones ni manifestaciones públicas de carácter electoral. La medida incluye los cierres de campaña, mítines, caravanas y concentraciones vinculadas con postulaciones regionales o municipales.

La legislación electoral establece que la prohibición rige desde dos días antes de la votación. El objetivo es evitar actividades proselitistas durante el tramo final de un proceso que definirá a gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros, alcaldes y regidores en distintas jurisdicciones del país.

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Quienes organicen o participen en actos políticos prohibidos se exponen a una pena privativa de libertad de entre tres meses y dos años. El JNE fiscalizará el cumplimiento de la disposición mediante sus jurados electorales especiales y personal desplegado en las regiones y municipios donde se desarrollarán los comicios.

Una urna electoral del JNE con la palabra 'MULTA' y una moneda de un sol ilustran el costo de no votar en Perú, con siluetas de votantes al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propaganda electoral se suspenderá 24 horas antes de la votación

A las 00:00 del sábado 3 de octubre comenzará la veda para la propaganda política. Desde esa hora quedará suspendida la difusión de mensajes electorales por cualquier medio, incluidos la televisión, la radio, los diarios, las plataformas digitales, la publicidad exterior y otras formas de comunicación pública.

La medida también restringe la aparición de candidatos en actividades destinadas a pedir el voto o promover sus listas. La campaña podrá mantenerse hasta las 23:59 del viernes 2 de octubre, pero desde el inicio del sábado las organizaciones deberán retirar o suspender toda acción propagandística que pueda influir en la decisión de los electores.

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El incumplimiento de esta prohibición puede derivar en una pena de prisión no menor de dos años, de acuerdo con la normativa electoral. Las autoridades podrán recibir denuncias y verificar infracciones durante las horas previas al sufragio, con especial atención sobre publicidad política visible en espacios públicos y mensajes difundidos en canales de comunicación.

Un afiche informativo detalla que las multas por no votar o no cumplir como miembro de mesa en las Elecciones 2026 de Perú pueden superar los 700 soles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ley seca se extenderá hasta el lunes 5 de octubre

La venta, compra y consumo de bebidas alcohólicas quedarán restringidos desde las 08:00 del sábado 3 de octubre. La denominada ley seca estará vigente hasta las 08:00 del lunes 5 de octubre, un día después de las elecciones regionales y municipales.

Durante ese período no se podrá comercializar alcohol de ninguna clase. Los establecimientos dedicados exclusivamente a la venta de bebidas alcohólicas deberán permanecer cerrados, mientras que los negocios que cuenten con otros rubros tendrán prohibido ofrecer esos productos a sus clientes.

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Las sanciones por vulnerar la ley seca pueden llegar a seis meses de prisión y una multa de S/ 3.390. La restricción forma parte de las medidas previstas para garantizar el orden público en torno a la jornada electoral y reducir situaciones que puedan afectar el normal desarrollo de la votación.

La Municipalidad de Lima, junto a la PNP, clausuró establecimientos que operaban como discotecas en el Jirón de la Unión por detectar diversas infracciones administrativas y de seguridad, previo a la Ley Seca. (Foto: Municipalidad de Lima)

El domingo habrá restricciones cerca de los locales de votación

El domingo 4 de octubre, los centros de votación abrirán entre las 07:00 y las 17:00. Durante ese lapso, no se permitirán reuniones de electores dentro de un radio de 100 metros de los locales donde funcionen las mesas de sufragio.

La prohibición también alcanzará a los espectáculos públicos, las funciones teatrales y cinematográficas, las actividades populares al aire libre o en recintos cerrados y cualquier reunión pública. Las medidas regirán mientras las mesas permanezcan abiertas para evitar concentraciones que puedan obstaculizar el acceso de los votantes.

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La negativa a integrar una mesa de sufragio como sustituto en las ERM 2026 se sanciona con una multa de 275 soles, cuyo cobro corresponde al JNE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas sorteadas como miembros de mesa recibirán una compensación de S/ 165 por cumplir esa función. La autoridad electoral pidió a los titulares y suplentes presentarse con anticipación para instalar las mesas a tiempo y permitir que la votación se desarrolle dentro del horario previsto.

La jornada definirá las nuevas autoridades regionales y municipales para el próximo período de gestión. Una vez concluida la votación, comenzará el escrutinio en cada mesa y la ONPE difundirá los primeros resultados conforme avance el procesamiento de actas.