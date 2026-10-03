Jugó en la selección de Francia, metió más de 360 goles y estuvo alentando a Boca Juniors ante Unión en La Bombonera

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El delantero francés André-Pierre Gignac apareció en uno de los palcos de La Bombonera con una camiseta de Boca Juniors en el partido ante Unión de Santa Fe por la fecha 11 del Torneo Clausura. El jugador de 40 años, que tuvo un paso reciente por Tigres de México, ha manifestado públicamente su admiración por el Xeneize y se lo vio disfrutando del partido del equipo que dirige el Vasco Arruabarrena. Antes de dirigirse a la cancha, compartió una foto en sus redes sociales con una camiseta del club y luego subió videos desde el estadio en sus historias de Instagram.

El vínculo de Gignac con Boca es notorio. El propio delantero nacionalizado mexicano reconoció que en 2019 el club argentino, entonces conducido por Daniel Angelici con Nicolás Burdisso como mánager, le hizo una propuesta formal que igualaba su salario en Tigres e incluía la posibilidad de disputar la Copa Libertadores. Sin embargo, el goleador la rechazó por lealtad a los hinchas. “Era una traición para ellos que me han apoyado desde el inicio”, declaró el francés.

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El goleador francés André Pierre Gignac fue a ver el partido entre Boca y Unión a La Bombonera (Instagram)

Su fanatismo se hizo viral en diciembre de 2025, cuando el delantero fue fotografiado jugando un partido de fútbol informal en Monterrey con la camiseta retro de Boca Juniors, la azul y oro con el número 10 que usó Juan Román Riquelme en su última temporada como jugador. Las imágenes recorrieron el mundo y despertaron reacciones masivas entre los fanáticos argentinos y mexicanos. Su compañero en Tigres, Juan Brunetta, explicó el origen de la prenda en declaraciones a ESPN: “El Gordo es muy fanático de Riquelme; él es de Marsella, pero sí es muy fanático de Román. Esa (camiseta) se la mandó Riquelme porque creo que habla de vez en cuando con él”.

Gignac, delantero nacido el 5 de diciembre de 1985 en Martigues, al sur de Francia, construyó una de las carreras más extensas y prolíficas del fútbol europeo y latinoamericano de las últimas dos décadas. Su recorrido comenzó en los clubes amateur de su región natal antes de dar el salto profesional al Lorient, donde debutó en agosto de 2004 y anotó su primer gol a los pocos segundos de ingresar al campo.

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El futbolista francés se consolidó como el máximo artillero histórico de Tigres UANL con más de 220 goles. (REUTERS/Raquel Cunha)

El salto de calidad llegó en Toulouse, donde arribó en 2007 tras una polémica disputa de mercado con Lille. En la temporada 2008-09, Gignac se consagró como el goleador más efectivo del campeonato francés al marcar 24 goles en la Ligue 1, cifra que lo catapultó a la selección nacional. Acumuló 34 tantos en total con el club, récord que no fue superado hasta septiembre de 2014.

En agosto de 2010, Olympique de Marsella pagó su traspaso y lo convirtió en pieza central de su ataque durante cinco temporadas. Con la camiseta del club provenzal marcó 77 goles en 186 partidos —59 de ellos en Ligue 1— y conquistó dos títulos de la Copa de la Ligue y el Trofeo de Campeones en 2011. En el plano internacional, acumuló 36 partidos con la selección francesa, con participaciones en los Mundiales de 2010 y la Eurocopa 2016, donde llegó hasta la final.

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Gignac disputó 36 partidos con la selección de Francia y acumula más de 360 goles en su carrera profesional. (REUTERS/Hannah Mckay)

En julio de 2015, Gignac sorprendió al fútbol mundial al rechazar ofertas de clubes europeos y firmar con Tigres UANL de México. La apuesta resultó histórica: el francés se transformó en el máximo artillero de la institución azteca con más de 220 goles en todas las competencias, superando en agosto de 2019 la marca histórica del club. Ganó cinco títulos de la Liga MX, dos Campeones Cups y la CONCACAF Champions League 2020, además de disputar la final del Mundial de Clubes 2021. Su contrato finalizó en junio de 2026 y actualmente es agente libre. En toda su carrera, que acumula más de 800 partidos profesionales, el francés lleva 363 goles.