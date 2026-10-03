¿Dónde votar en las Elecciones municipales y regionales 2026? Consulta tu local de votación y mesa de sufragio en Perú

Un video informativo animado de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) explica los pasos para consultar el local de votación. A través de gráficos y la presencia de un intérprete de lengua de señas, la pieza muestra el procedimiento para ingresar el número de DNI en la plataforma digital del organismo y obtener la dirección de la sede, el número de mesa y la ubicación en el mapa.

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Los ciudadanos habilitados para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 podrán verificar su local de votación, mesa de sufragio y número de orden antes de acudir a las urnas este domingo 4 de octubre. La consulta se realiza en línea con el número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

La jornada electoral se desarrollará entre las 7:00 y las 17:00. Los electores designados como miembros de mesa deberán presentarse a las 6:00 para instalar las mesas de sufragio. Quienes cumplan esa función recibirán una compensación económica de S/ 165, según la información difundida para estos comicios.

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En esta cápsula informativa, una representante de la ONPE explica el procedimiento para consultar el local de votación y la mesa de sufragio a través de su plataforma digital. En las imágenes se observa el uso de computadoras y teléfonos móviles para verificar los datos de los electores, así como exteriores de recintos electorales con listas públicas de votantes.

¿Cómo consultar mi local de votación para las Elecciones 2026?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó la plataforma Consulta Electoral para que cada ciudadano conozca la información asignada para la votación. El procedimiento requiere ingresar a Consulta electoral y colocar los ocho dígitos del DNI.

Una persona utiliza la plataforma en línea de la ONPE desde un teléfono móvil para verificar su centro de votación en Perú junto a su documento de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras completar la búsqueda, el sistema muestra los datos registrados para el elector. Allí figuran el nombre del local, la dirección, el número de mesa de sufragio, el orden dentro del padrón y la condición de miembro de mesa, si corresponde. Conviene realizar la consulta antes del domingo para evitar confusiones el día de la elección.

Un ciudadano utiliza la plataforma digital de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú en un teléfono móvil para consultar sus datos de votación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde revisar la dirección exacta de mi centro de votación?

La dirección del centro de votación aparece en el resultado de la consulta electoral de la ONPE. La plataforma identifica el establecimiento asignado y proporciona la ubicación que debe tomar como referencia el ciudadano para acudir a emitir su voto.

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Los electores deben revisar estos datos con anticipación, en especial si no votan desde el último proceso electoral. El local de votación puede variar respecto de elecciones anteriores, incluso para personas que mantienen la misma dirección registrada en el DNI. Tener anotada la dirección permite prever el traslado y calcular el tiempo necesario para llegar.

Varios ciudadanos ingresan a un colegio habilitado como local de votación con la señalización oficial de la ONPE en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo saber cuál es mi número de mesa de sufragio?

El número de mesa se visualiza en el mismo resultado de la búsqueda con DNI. No es necesario realizar un trámite adicional ni acudir previamente a una oficina electoral. Junto con ese dato, el sistema informa el número de orden que corresponde al elector dentro de la relación de votantes.

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Un ciudadano verifica su número de mesa en una lista impresa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales pegada en una pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conocer la mesa de sufragio antes de salir de casa permite ubicar con mayor rapidez el aula o espacio que corresponda dentro del local. El dato resulta relevante porque un mismo colegio, instituto o recinto puede concentrar varias mesas, cada una con listas de electores distintas.

Un elector ubica su mesa de sufragio en la lista impresa de la ONPE para las Elecciones Generales 2026 en Miraflores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Puedo votar en un local distinto al que me asignaron?

No. El sufragio debe realizarse en el local y en la mesa que figuran en la consulta electoral vinculada al DNI de cada ciudadano. Los miembros de mesa solo pueden atender a los electores incluidos en el padrón de esa mesa, por lo que no corresponde votar en otro centro por cercanía, comodidad o traslado.

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Antes de dirigirse al recinto, se recomienda volver a ingresar a la plataforma y confirmar la información. La verificación cobra importancia si el elector consultó el portal varios días antes, ya que la autoridad electoral puede comunicar cambios excepcionales por motivos operativos o situaciones que afecten la disponibilidad de un local.

Votantes ingresan a la Institución Educativa Mariano Melgar durante una jornada electoral coordinada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hago si no recuerdo dónde me toca votar?

Quien no recuerde su local asignado debe ingresar nuevamente a la herramienta digital de la ONPE. Solo necesita contar con su DNI para recuperar los datos de votación. La consulta no exige claves personales ni la descarga de una aplicación específica.

La página también permite verificar si el ciudadano fue elegido como miembro de mesa titular o suplente. Esa información debe revisarse antes de la jornada electoral, dado que las personas designadas tienen obligaciones vinculadas con la instalación y el funcionamiento de las mesas desde las primeras horas del domingo 4 de octubre.

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¿Cómo consultar mi local de votación desde el celular?

La plataforma de Consulta Electoral puede abrirse desde un teléfono móvil con acceso a internet. El ciudadano debe utilizar el navegador de su preferencia, ingresar al portal oficial y escribir su número de DNI en el campo de búsqueda. El resultado se mostrará en pantalla con los datos necesarios para acudir al local.

Una vez obtenida la información, es recomendable conservar el nombre del establecimiento, la dirección y el número de mesa en una nota del teléfono o una captura de pantalla. Esa medida puede facilitar el ingreso al local el día de las elecciones, aunque el DNI continúa como el documento necesario para acreditar la identidad ante los miembros de mesa.

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Una infografía de Infobae detalla los elementos necesarios para realizar la consulta electoral en la plataforma digital de la ONPE en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pasa si mi local de votación está en otro distrito?

La asignación del local responde a la organización electoral y al padrón vigente, por lo que el elector debe acudir al recinto indicado aunque esté ubicado en otro distrito. No existe una opción para escoger un centro diferente el mismo día de la votación ni trasladar la mesa a otro establecimiento.

Ante esa situación, conviene planificar el recorrido con tiempo. Los ciudadanos deben considerar la distancia, el medio de transporte y la posible demanda en las vías durante la mañana. Las mesas estarán habilitadas hasta las 17:00, pero esperar hasta el final de la jornada puede dificultar el desplazamiento si el local se encuentra lejos del domicilio.

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Integrantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales acondicionan un aula para el proceso de votación en Perú. (Fuente: ONPE) (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde consultar la información oficial de la ONPE?

La fuente principal para revisar los datos individuales de votación es la Consulta Electoral de la ONPE. En ese sitio se concentra la información sobre el local, la mesa, el orden del elector y la eventual designación como miembro de mesa.

También se puede acceder a los contenidos institucionales desde el portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La Defensoría del Pueblo cuenta, además, con la iniciativa Click Electoral 2026 como vía complementaria de orientación ciudadana. La recomendación central es verificar siempre la información en canales oficiales antes de acudir a votar.