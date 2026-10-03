Perú

Procesión del Señor de los Milagros, hoy 3 de octubre: primer recorrido, calles y avenidas por donde pasará la imagen del Cristo de Pachacamilla

La primera salida dará inicio a las cinco procesiones programadas para octubre y noviembre, con medidas especiales para el tránsito y transporte público

La Municipalidad Metropolitana de Lima aplicará el cierre total de calzada en las vías del circuito entre las 12:00 y las 21:00, sujeto al avance de la comitiva - Créditos: ANDINA/Vidal Tarqui.
La Municipalidad Metropolitana de Lima aplicará el cierre total de calzada en las vías del circuito entre las 12:00 y las 21:00, sujeto al avance de la comitiva - Créditos: ANDINA/Vidal Tarqui.
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La procesión del Señor de los Milagros realizará este sábado 3 de octubre su primera salida de 2026 por el Cercado de Lima. La imagen del Cristo de Pachacamilla partirá desde el Monasterio de las Nazarenas y volverá al santuario al finalizar la jornada.

La actividad marcará el inicio de las cinco salidas previstas para octubre y noviembre. Miles de fieles podrán acompañar el desplazamiento por las calles del centro histórico, donde se aplicarán restricciones de tránsito y cambios temporales en el transporte público.

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La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que las medidas regirán mientras avancen las andas. Conductores, pasajeros y peatones deberán tomar previsiones antes de trasladarse por las avenidas y jirones comprendidos en el circuito.

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros este sábado 3 de octubre?

Las andas saldrán al mediodía desde el monasterio de las Nazarenas, en el Cercado de Lima. El inicio de la jornada abrirá formalmente las actividades del mes morado.

El retorno a la misma iglesia está previsto para las 21:00. El horario podría variar según el avance de la comitiva religiosa a lo largo de las vías programadas.

Durante octubre, el santuario abrirá de 6:00 a 22:00. El capellán Francisco Chacón Sánchez comunicó esa disposición para recibir a los devotos que acudan al recinto.

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La procesión del Señor de los Milagros realizará este sábado 3 de octubre su primer recorrido de 2026 por las calles del Cercado de Lima - Créditos: Daniel Bracamonte.
La procesión del Señor de los Milagros realizará este sábado 3 de octubre su primer recorrido de 2026 por las calles del Cercado de Lima - Créditos: Daniel Bracamonte.

¿Cuál es la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros 2026?

La imagen avanzará por la avenida Emancipación, el jirón Chancay, el jirón Callao, el jirón Conde de Superunda y la av. Tacna. Ese será el trayecto oficial de la primera fecha.

En el circuito, las andas pasarán por el local de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas. En ese lugar, recibirán un homenaje del directorio y de los integrantes de la institución.

Después de esa parada, el Cristo de Pachacamilla continuará por la avenida Tacna. El desplazamiento concluirá con el ingreso al santuario de Las Nazarenas.

¿Dónde comenzará y dónde terminará el primer recorrido?

La salida tendrá lugar en el monasterio de las Nazarenas, situado en el Cercado de Lima. Desde ese punto partirá la imagen para iniciar el recorrido por el centro histórico. La jornada también terminará en el mismo complejo religioso.

¿Qué calles estarán cerradas por la procesión del Señor de los Milagros?

La Municipalidad Metropolitana de Lima aplicará un cierre total de calzada en las vías incluidas en la ruta. La restricción estará vigente entre las 12:00 y las 21:00.

Las andas partirán al mediodía desde el monasterio de las Nazarenas y tienen previsto retornar al santuario a las 21 horas - Créditos: Lino Chipana.
Las andas partirán al mediodía desde el monasterio de las Nazarenas y tienen previsto retornar al santuario a las 21 horas - Créditos: Lino Chipana.

Las medidas alcanzarán la avenida Emancipación, los jirones Chancay, Callao y Conde de Superunda. La avenida Tacna también tendrá limitaciones durante el retorno de la imagen al santuario.

La liberación de los tramos dependerá del paso de las andas. Por ello, quienes circulen por el Cercado de Lima deberán considerar interrupciones durante gran parte de la jornada.

¿Qué desvíos vehiculares habrá hoy por la procesión?

Los servicios 301, 303, 305, 336 y 412 de los corredores complementarios modificarán sus recorridos por el cierre de las calles incluidas en el trayecto religioso.

La comuna también anunció rutas alternativas para el transporte público regular. Sin embargo, no detalló los tramos exactos ni los horarios particulares que tendrá cada modificación.

Los pasajeros deberán revisar los avisos oficiales antes de salir. Los cambios afectarán los accesos a las avenidas y jirones incluidos en el circuito procesional del Cristo de Pachacamilla.

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