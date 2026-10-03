¿Cómo se vota en las Elecciones Municipales y Regionales 2026? Así será el proceso en Lima, Callao y regiones

Elecciones municipales complementarias en Cajamarca. (Foto: Agencia Andina)

Guardar

Este domingo 4 de octubre, más de 26 millones de electores acudirán a las urnas para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La jornada permitirá elegir a las autoridades que asumirán funciones durante el periodo 2027-2030 y tendrá algunas diferencias según la jurisdicción donde esté registrado cada ciudadano.

La cédula de sufragio no será igual para todos los electores. Mientras que quienes votan en Lima Metropolitana elegirán únicamente autoridades municipales, en el resto del país se incorporan las elecciones regionales, con diseños de cédula que incluyen los diferentes cargos que corresponden a cada circunscripción. El JNE fiscalizó el diseño de estos documentos y la ONPE habilitó materiales de simulación para que los ciudadanos puedan familiarizarse con ellos antes de acudir a su local de votación.

PUBLICIDAD

¿Qué autoridades se elegirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

En estos comicios se elegirán autoridades regionales, provinciales y distritales para el periodo 2027-2030.

A nivel regional se elegirán 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales. La elección regional comprende a los 24 departamentos y a la Provincia Constitucional del Callao; Lima Metropolitana tiene un régimen especial y no elige gobernador regional.

En el ámbito municipal se elegirán 196 alcaldes provinciales y 1.724 regidores provinciales, además de 1.696 alcaldes distritales y 9.118 regidores distritales. En total, el proceso comprende 13.148 autoridades.

La elección se realiza en una sola jornada, pero los cargos que aparecen en la cédula dependen del lugar donde el elector tiene asignado su voto.

PUBLICIDAD

¿Qué se vota en Lima Metropolitana y sus distritos?

Limeños deberán escoger al alcalde de Lima entre más de 20 candidatos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los electores de Lima Metropolitana no votarán por gobernador ni consejeros regionales. Debido al régimen especial de la capital, la Municipalidad Metropolitana de Lima cumple funciones de gobierno local provincial.

Por ello, en Lima Metropolitana se votará por las autoridades municipales correspondientes: alcalde provincial metropolitano y regidores, además del alcalde y regidores del distrito donde está registrado el elector.

El diseño de la cédula para esta jurisdicción contempla dos cuerpos: Municipal Provincial y Municipal Distrital. Es decir, el elector de Lima Metropolitana encontrará en su cédula las opciones correspondientes a ambos niveles municipales.

¿Qué autoridades se eligen en las elecciones provinciales y distritales?

En la elección municipal provincial se elige al alcalde provincial y a los regidores del concejo municipal provincial. En la elección distrital se elige al alcalde distrital y a los regidores del concejo municipal distrital.

PUBLICIDAD

El elector no debe marcar individualmente a cada regidor. La votación se realiza sobre la organización política correspondiente a cada elección municipal. La distribución posterior de las regidurías se determina de acuerdo con las reglas electorales aplicables a las listas.

Por ello, no se debe confundir esta elección con las Elecciones Generales, en las que sí se utilizó el voto preferencial para determinados cargos del Congreso.

¿Qué se vota en las elecciones regionales?

En las circunscripciones donde corresponde elegir autoridades regionales, el elector encontrará dos partes vinculadas al gobierno regional: Gobernador y Vicegobernador Regional y Consejero Regional.

La elección de gobernador y vicegobernador se realiza mediante una fórmula regional. Si ninguna fórmula obtiene al menos el 30 % de los votos válidos, se realizará una segunda elección regional entre las dos fórmulas que hayan obtenido las mayores votaciones, de acuerdo con las reglas establecidas para este proceso.

PUBLICIDAD

El JNE fijó el 29 de noviembre de 2026 como fecha para una eventual Segunda Elección Regional en las circunscripciones donde ninguna fórmula alcance ese porcentaje.

¿Cuántas cédulas de sufragio recibirán los electores?

Ciudadanos peruanos estudian una extensa cédula electoral con 35 opciones presidenciales para las elecciones de 2026, expresando incertidumbre y reflexión ante la silueta de un candidato genérico en una plaza pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El elector no recibirá una cédula diferente por cada cargo. La cantidad de cuerpos o secciones que tendrá el documento depende de la jurisdicción.

El JNE fiscalizó cuatro diseños para las elecciones municipales y regionales. La cédula destinada a los electores de los distritos del país, con excepción de Lima Metropolitana, contempla cuatro secciones: Gobernador y Vicegobernador Regional, Consejero Regional, Municipal Provincial y Municipal Distrital.

Para Lima Metropolitana, el diseño contempla dos cuerpos: Municipal Provincial y Municipal Distrital. También existe un diseño regional-municipal provincial de tres cuerpos para las circunscripciones donde corresponda.

PUBLICIDAD

¿Cómo identificar las columnas y organizaciones políticas en la cédula?

Las secciones de la cédula están diferenciadas de acuerdo con el tipo de elección. Dentro de cada una aparecerán las organizaciones políticas que participan en esa circunscripción, con sus respectivos símbolos.

El JNE fiscalizó además el sorteo de ubicación de los bloques de las organizaciones políticas. En el diseño de la cédula, los partidos políticos se ubican en la parte superior, mientras que los movimientos regionales aparecen en la parte inferior. Las alianzas se colocan en el bloque que corresponde según su alcance.

Un punto importante es que el elector no debe guiarse por una fotografía del candidato. Para las ERM 2026, la elección se realiza identificando el símbolo de la organización política correspondiente.

PUBLICIDAD

La ONPE también ha advertido sobre imágenes de supuestas cédulas que circulan en redes sociales y que no corresponden al material oficial. Para conocer el diseño y practicar, recomienda utilizar únicamente sus canales institucionales.

¿Cómo marcar correctamente el símbolo o fotografía del candidato?

En las ERM 2026, el elector debe marcar con una cruz (+) o un aspa (X) dentro del recuadro que corresponde al símbolo de la organización política de su preferencia.

No es necesario escribir el nombre del candidato ni colocar números. Tampoco corresponde marcar fotografías, porque la cédula de estas elecciones está diseñada alrededor de los símbolos de las organizaciones políticas.

Un votante deposita una cédula de votación en una urna de cartón durante un proceso electoral en el distrito de Chosica, en Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La marca debe permitir identificar con claridad la voluntad del elector. Por ello, lo recomendable es realizar una sola cruz o aspa en el recuadro correspondiente, evitando añadir palabras, dibujos, firmas u otros trazos.

PUBLICIDAD

La ONPE cuenta con cédulas de simulación para que los ciudadanos puedan revisar previamente cómo está distribuida la papeleta que utilizarán el día de la elección.

¿Qué ocurre si marcas más de una opción en una misma elección?

Si el elector marca dos o más organizaciones políticas dentro de una misma sección de la cédula, el voto correspondiente a esa elección será considerado nulo.

Sin embargo, las elecciones que aparecen en las demás secciones son independientes. Por ejemplo, una persona puede escoger una organización política para la elección regional y otra diferente para la municipal. Eso no convierte automáticamente en nulos los demás votos correctamente emitidos.

De igual manera, si una de las secciones queda en blanco o resulta anulada, las otras pueden conservar su validez siempre que hayan sido correctamente marcadas.

PUBLICIDAD

¿Cómo se emite el voto preferencial, cuando corresponda?

En las Elecciones Regionales y Municipales 2026 no se utiliza voto preferencial.

Esta es una diferencia importante respecto de las Elecciones Generales de abril de 2026, cuando los electores pudieron utilizar el voto preferencial para determinadas elecciones del Congreso.

En los comicios regionales y municipales, el elector debe marcar el símbolo de la organización política que elige en la sección correspondiente. No debe escribir el número de un candidato a consejero o regidor ni añadir un número para expresar una preferencia individual.

En el caso de los regidores y consejeros, la conformación de los órganos correspondientes se determina posteriormente de acuerdo con las reglas de asignación de escaños y el orden de las listas.

¿Qué debes hacer después de depositar tu voto?

Una vez que hayas marcado la cédula, debes doblarla de acuerdo con las indicaciones y depositarla en el ánfora correspondiente.

Después, regresa a la mesa de sufragio para completar el registro de tu participación. El elector debe firmar y colocar su huella digital en la lista de electores. Finalmente, recibe su DNI y puede retirarse del local de votación.

Antes de salir, es recomendable verificar que tienes nuevamente tu documento de identidad y tus pertenencias.

Para evitar contratiempos, Reniec recuerda que el DNI es el documento obligatorio para votar y que, por disposición excepcional, en estas elecciones también se permite sufragar con DNI vencido. La medida comprende el DNI azul, el electrónico y el DNI amarillo de ciudadanos que ya alcanzaron la mayoría de edad.