Franco Velazco presume por la reconstrucción de Universitario en Torneo Clausura 2026: “Tenemos uno de los mejores planteles del fútbol peruano”

Franco Velazco se rehace con Universitario al meterse de lleno en la reforma del club en Liga 1. - Crédito: Difusión

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Franco Velazco respira más aliviado. No es para menos. Universitario de Deportes viene al alza después de encontrar el funcionamiento esperado con Héctor Cúper toda vez que un gran porcentaje de los refuerzos sumados a la disciplina deportiva han encajado de una manera plausible. De esa cuestión, precisamente se ha encargado el administrador de la institución.

Consciente de que su primera incursión en el mercado de contrataciones fue deplorable —salvo una honrosa excepción con el fichaje del argentino Caín Fara— Velazco Imparato subsanó muy buena parte de su error impulsando llegadas de mayor calibre como las representadas por Gianluca Lapadula y Piero Quispe, efectivos ofensivos que vienen dando qué hablar en las últimas semanas.

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Gianluca Lapadula ha caído de pie en Universitario. - Crédito: Olenka Valencia

Con las operaciones de entrada y salida resueltas en el actual ejercicio liguero, el directivo principal de Universitario ha logrado mejorar un poco su desalineada imagen frente a la afición, aunque su mayor satisfacción pasa por la reforma hecha en Ate.

“Esta segunda mitad del año hemos hecho muy buenas contrataciones. Tenemos uno de los mejores planteles del fútbol peruano”, dijo Franco Velazco en un contacto al paso con los medios de comunicación tras el desembarco de la delegación ‘crema’ procedente de la ciudad de Cajamarca.

El administrador 'crema' ha logrado rehacerse del mal paso inicial en su intervención en el mercado de fichajes del Torneo Clausura 2026. | VIDEO: Jax Latin Media

Precisamente, en esa localidad, Universitario de Deportes ha cosechado un triunfo importante, no exento de algunos errores menores en el aspecto defensivo que deberán ser atendidos durante los entrenamientos de la semana, que le ha permitido trepar hasta los primeros lugares del Torneo Clausura 2026, asomándose a la cúspide.

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Claro está que lo conseguido vislumbra un futuro interesante para la estructura de Odriozola, aunque Velazco prefiere ir con pies de plomo hasta que la ‘U’ exhiba una regularidad impresionante, tal y como ha sucedido en las campañas pasadas: “Siento que todavía no se ha retomado el camino. Lo haremos cuando los triunfos empiecen a llegar, uno tras otro, pero si hoy hemos retomado un orden en el equipo”.

Detrás de cada partido hay una historia que la cancha no cuenta. Para César Inga, esa historia incluyó llamadas familiares, el aguante del vestuario y una figura clave que lo ayudó a sostenerse. (Liga 1)

Universitario convence

Aunque Universitario había logrado salir adelante en las dos primeras fechas del Clausura 2026, con una gran triunfo incluido contra ADT en la ciudad de Tarma, su libreto de juego no cuajaba y mucho menos convencía al aficionado de a pie. De ahí que surgieran críticas a la gestión de Héctor Cúper.

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En parte la idea no lograba cerrar por la necia insistencia de variar el sistema matriz del elenco ‘crema’. Así, se pasó del 3-5-2 al 4-4-2 en un periodo no menor de un mes. Vista la irregularidad con esa formación, el entrenador argentino echó marcha atrás, volvió a la estructura primigenia, pero cambiando algunos intérpretes.

El cuadro 'crema' se impuso 3-2 en Cajamarca por la jornada 5 del segundo torneo del año - Crédito: L1MAX.

Hubo un acercamiento a la mejora con la igualada a uno contra Sporting Cristal y la recuperación parcialmente total llegó en la victoria, a domicilio, 3-2 sobre un corajudo FC Cajamarca. Los goles del lance fueron anotados por César Inga, Gianluca Lapadula y Alex Valera.

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Toca que la ‘U’ maneje adecuadamente su grato momento y confirme que no es una casualidad. En la siguiente jornada enfrentará a Los Chankas, en el estadio Monumental, en un partido bisagra por dos razones: por la conquista momentánea del segundo lugar de la Tabla Acumulada y la lucha de la cima del Torneo Clausura.

Fuerte enfrentamiento entre Yoshimar Yotún y Jairo Concha en Universitario vs Sporting Cristal. (Liga 1)

Universitario se descarrilló de una manera impactante en el Apertura 2026, cediendo mucho terreno a otros contrincantes toda vez que se alejó de la pelea de la primera plaza, que acabó en manos de su contrincante Alianza Lima.

Las correcciones sobre la marcha, dándole salida a fichajes infructuosos y enmendando la plana con incorporaciones de otro corte, permiten que el equipo vaya en ascenso y mantenga vivo el sueño del tetracampeonato en Perú.

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