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Gisela Valcárcel también quedaría fuera de Teletón tras retiro de Ethel Pozo: “Va a salir a hablar”

Ethel Pozo se refirió al tema en su programa ‘Sin +Que decir’ donde dejó entrever que su madre corrió con su misma suerte respecto a su presencia en el evento benéfico

Ethel Pozo se refirió al tema en su programa ‘Sin Que decir’ donde dejó entrever que su madre corrió con su misma suerte respecto a su presencia en el evento benéfico | Sin Que decir
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Ethel Pozo reapareció en su programa digital ‘Sin +Que decir’ en donde no pudo evitar referirse a su retiro inesperado de Teletón. La exfigura de América TV había anunciado en sus redes sociales que el último fin de semana le habían informado que los directivos de canal 4 tomaron la decsión de retirarla debido a que hablaba mal del canal en su espacio digital y por la incomodidad que sentirían los conductores de Améria Hoy con su presencia.

Sin embargo, en medio de su relato, surgió la pregunta si es que su madre, Gisela Valcárcel, también dejaría de ser parte del evento, ya que ella tuvo problemas con los directivos de América TV y Teletón se transmite por ese canal.

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Lejos de negar un posible retiro, Ethel sorprendió al dejar entrever que su madre también se pronunciaría como ella para confirmar su ausencia. “Yo no me quisiera adelantar al comunicado que mi mami va a dar”, dijo en un inicio.

Pantalla de televisión dividida muestra a siete personas posando en evento Teletón, rodeadas por cuatro presentadores y texto sobre Ethel Pozo
Un programa de televisión emite imágenes de Gisela Valcárcel en un evento de Teletón mientras aborda la controversia de Ethel Pozo con la organización.

Ante ello, le consultaron que hasta el momento no se sabe nada de la participación de Valcárcel y tras lo que le pasó a su hija, creen que correría con la misma suerte. Ethel prefirió contar cómo fue que le contó que emitiría un comunicado.

“Yo ya le comuniqué a mi mamá: “¿sabes qué? Quiero hacer un comunicado”. De repente yo a veces soy más vehemente, pero dije: Finalmente voy a llegar acá el lunes, no puedo ocultar algo que me está pasando y quería que sea un comunicado para que se entienda bien. Se entienda bien lo que, lo que se me ha comunicado en todo caso, y es la pura verdad. Y además lo he conversado también con la gente de Teletón. Me han dicho: Todo tu derecho, hay libertad de expresión, es la pura verdad", dijo sobre su caso.

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Pero, antes de terminar con el tema, insistió que su madre haría un pronunciamiento público: “Y mi mami va a salir a hablar de su lado, porque ella es ancla treinta años en Teletón”, resaltó.
Una mujer con auriculares y micrófono frente a una mesa con una botella, una taza, una barra de chocolate y un cartel luminoso que dice Elige Sonreír
La presentadora Ethel Pozo aborda su polémica con la Teletón durante la emisión del programa Sin Que Decir.

Ethel Pozo anunció que fue vetada de Teletón

La conductora de televisión Ethel Pozo confirmó públicamente que no participará en la Teletón 2026 tras recibir una notificación directa de la dirección de la organización. Según comunicó la presentadora, la decisión fue informada el día anterior, en el que se le indicó que no podrá conducir ni estar presente en la jornada benéfica de este año. “El día de ayer fui informada por la dirección de Teletón que este año no podré conducir ni participar en la jornada de Teletón 2026”, transmitió Pozo en un comunicado difundido por sus canales oficiales.

La presentadora, reconocida por su participación constante en la causa, relató su sorpresa y descontento ante la medida. “Desde hace muchos años participo activamente en Teletón, una causa a la que le tengo un profundo cariño y con la que siempre he estado comprometida y absolutamente dispuesta a sumar”, sostuvo Pozo en su mensaje.

De acuerdo con la información difundida, la exclusión estaría vinculada a comentarios realizados por la conductora en su programa de streaming acerca de algunos integrantes de América Hoy, espacio televisivo en el que trabajó varios años. Según detalló, la organización señaló que su presencia podría generar incomodidad entre algunos de los conductores actuales del programa matutino.

“Esta decisión estaría relacionada con comentarios que habría realizado sobre ellos en mi programa de streaming y con la incomodidad que, según se me informó, generaría mi presencia entre algunos conductores de América Hoy, programa del que formé parte durante varios años”, explicó la presentadora.

Pozo agradeció la franqueza de la comunicación recibida y manifestó que mantiene su disposición para colaborar con la Teletón en futuras oportunidades, independientemente de su rol en la edición de este año.

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