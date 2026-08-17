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Usuarios peruanos responden en TikTok a una influencer que dice que el anticucho es “típico” de Bolivia

La discusión se multiplicó en redes, tras la publicación de una creadora boliviana, y varios comentarios pidieron revisar la historia del platillo, mientras otros ironizaron sobre apropiaciones culturales y la nacionalidad de comidas

La controversia en plataformas digitales muestra cómo una receta puede convertirse en símbolo de identidad compartida, disputas nacionales y memoria culinaria entre dos países vecinos
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Una reciente controversia se instaló en TikTok tras la afirmación de Anita Infinita, una joven influencer boliviana, quien sostuvo que el anticucho es “típico” de su país.

Su declaración, realizada en un video difundido en sus cuentas oficiales, generó una ola de reacciones, principalmente entre usuarios peruanos, que defendieron el carácter nacional del conocido platillo. Su publicación reavivó el debate sobre el origen de esta preparación, considerada emblemática en la gastronomía de Perú.

La grabación de Anita Infinita muestra su experiencia en un popular puesto de comida callejera en la ciudad de Cochabamba, donde describe el anticucho como un “plato típico de Bolivia”.

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“El anticucho es típico de Bolivia. Hoy conocí uno de los lugares más conocidos de comida callejera nocturna de la ciudad de Cochabamba donde sirven los famosos anticuchos hechos a base de corazón de vaca. También podrás encontrar alitas, chorizo parrillero y mollejas acompañada de papa hervida recostada en la parrilla”, manifestó la influencer en el video.

La influencer boliviana Anita Infinita afirmó en redes sociales que los anticuchos son originarios de Bolivia y reactivó la controversia sobre el plato.
La influencer boliviana Anita Infinita afirmó en redes sociales que los anticuchos son originarios de Bolivia y reactivó la controversia sobre el plato.

La respuesta del público no se hizo esperar. Decenas de usuarios peruanos respondieron en redes sociales, subrayando que los anticuchos son parte fundamental de la cultura culinaria de Perú.

Algunos comentarios ironizaron sobre la supuesta apropiación de otras expresiones culturales y gastronómicas, mientras otros pidieron a la influencer que revisara la historia del platillo antes de emitir opiniones públicas.

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Entre las frases más repetidas en las plataformas digitales se encuentran: “Anticucho es un plato tradicional de la gastronomía peruana” y “Estudia un poco de historia antes de hablar”, además de bromas sobre la nacionalidad de otros platos y lugares emblemáticos.

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El video viral de Anita Infinita fue grabado en Cochabamba y presentó al anticucho como un plato típico de Bolivia hecho con corazón de vaca.

El debate

El origen de los anticuchos no es una discusión nueva. La controversia se intensificó en 2023 tras la publicación de la guía gastronómica internacional TasteAtlas, que clasificó al anticucho como parte de los “10 mejores platos bolivianos” y lo ubicó en el primer puesto de esa lista. Esta decisión provocó la indignación de numerosos peruanos, quienes consideran el plato un estandarte nacional.

Infobae Perú, en un análisis reciente, consultó a Tulio Frasson Lindley, cónsul de la Accademia Italiana di Gastronomia Storica y docente especializado en historia de la alimentación. Sostiene que la historia del anticucho es más compleja de lo que sugiere la discusión binacional.

Perspectivas históricas

De acuerdo con Frasson, el anticucho comparte más elementos con prácticas culinarias mediterráneas que con tradiciones exclusivamente andinas o afrodescendientes.

El investigador resalta la influencia del mundo mediterráneo, en particular de las costumbres españolas, italianas y portuguesas, donde el consumo de vísceras es una práctica extendida.

Los deliciosos y tradicional anticucho. (Taste Atlas)
Los deliciosos y tradicional anticucho. (Taste Atlas)

“El aporte español es incalculable y más que español, mediterráneo”, afirmó en diálogo con Infobae. Según el experto, la técnica de ensartar carne en varillas y asarla al fuego está presente en diferentes culturas, desde los pinchos morunos de España hasta el kebab en Asia.

Frasson también remarca la falta de consenso sobre la etimología del término “anticucho”. Ni las fuentes históricas ni los estudios lingüísticos han logrado determinar con precisión el origen de la palabra, postura que comparte la lingüista peruana Martha Hildebrandt. Ambos coinciden en que la práctica de preparar carnes en espetón se encuentra en múltiples tradiciones culinarias y no puede atribuirse a una única región.

El anticucho y su consolidación

Durante el periodo colonial en Perú, la disponibilidad y consumo de vísceras respondían a necesidades de conservación y acceso a los alimentos. Según Frasson, la falta de sistemas de refrigeración obligaba a consumir rápidamente las partes más perecibles de los animales, como el corazón, mientras los cortes más duraderos se reservaban para otras preparaciones. El uso de vísceras no se limitaba a las clases populares, sino que también formó parte de la dieta de sectores coloniales.

La historia y el origen de los anticuchos en Perú
El anticucho, uno de los platos que se forjó desde las cocinas más humildes en el Perú. (Andina)

El platillo atravesó un periodo de menor visibilidad en el siglo XIX, para resurgir con fuerza en el siglo XX con la expansión de la vida nocturna urbana. La llegada de la luz de gas y, posteriormente, de la electricidad, facilitó la instalación de puestos de comida en las calles, consolidando al anticucho como un alimento emblemático de la vida en la ciudad.

Tradición y fuentes literarias

La obra de Ricardo Palma, Tradiciones peruanas, menciona los anticuchos como tradición ligada a los esclavos africanos en las costas peruanas, describiéndolos como “bistec al palito”. Sin embargo, según advierte Frasson en declaraciones a Infobae, la obra de Palma debe leerse con precaución, ya que su carácter literario y romántico no siempre coincide con la realidad histórica documentada.

La controversia sobre la procedencia de los anticuchos, reactivada por la declaración de Anita Infinita y la respuesta de los usuarios en redes, revela la complejidad detrás de la construcción de las tradiciones culinarias y la importancia del debate público en torno a la identidad gastronómica de Perú y Bolivia.

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