El río Piura desbordado, con el puente Sánchez Cerro parcialmente sumergido y estructuras edilicias afectadas por el "Meganiño" de 1983 en la región de Piura, Perú. (Universidad de Piura)

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El último pronóstico de la Comisión ENFEN estima una probabilidad de 38% de que El Niño Costero alcance una magnitud fuerte y de 33% de que sea extraordinario durante el verano de 2027. Este escenario, sumado a la reciente actividad sísmica, evidencia la exposición de viviendas, colegios, carreteras y áreas agrícolas ante distintos desastres. Frente a las elecciones regionales y municipales de octubre, será clave elegir autoridades capaces de priorizar y ejecutar oportunamente las medidas de prevención.

Brechas en prevención y ejecución

A junio de 2026, 19.9 millones de peruanos —el 57.5% de la población— estaban expuestos a un riesgo alto o muy alto de inundaciones por lluvias asociadas al Fenómeno El Niño (FEN), según el Cenepred. Pese a esta exposición, al 2025, el 24% de gobiernos regionales, el 43% de las municipalidades provinciales y el 75% de las distritales no tenían un plan de prevención aprobado. Además, a julio de 2026, 16 regiones habían ejecutado menos de la mitad de sus recursos para reducir vulnerabilidades y atender emergencias.

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La percepción de los especialistas confirma estas limitaciones. Según la encuesta del IPE a un conjunto de los principales economistas del país, el 59% de ellos considera que el Perú está menos preparado para afrontar el FEN que en 2017 y el 94% señala que el gobierno saliente no adoptó las medidas necesarias. Además, el 84% advirtió que el cambio de autoridades (nacionales y subnacionales) está dejando poco tiempo para completar la preparación.

Casi 20 millones de peruanos están expuestos a riesgo de inundaciones por el Fenómeno El Niño

Piura: amenazas por FEN y Sismos

Piura es una de las regiones más expuestas ante el FEN. Según el Cenepred, 1.7 millones de piuranos —el 77.0% de su población— enfrentan un riesgo alto o muy alto de inundaciones. Esto convierte a Piura en la segunda región con más habitantes expuestos, solo después de Lima y Callao (6.2 millones). La amenaza también comprende 502 mil viviendas y 415 mil hectáreas agrícolas. Ante este escenario, desde el 2 de julio los 65 distritos de Piura se encuentran en estado de emergencia por 60 días.

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A este escenario se suma el riesgo sísmico, evidenciado por los tres movimientos registrados el 11 de agosto, de magnitudes 4.9, 4.0 y 4.1. Ambos peligros coexisten en un contexto de infraestructura vulnerable: el 66.4% de las viviendas de Piura es informal, proporción superior al 61.7% nacional. De estas viviendas, el 88.7% no contó con asistencia de un ingeniero o arquitecto, el 89.9% presenta pisos inadecuados y el 84.3%, techos de calamina o fibra de cemento. La infraestructura pública también enfrenta serias deficiencias: el 40.4% de los colegios públicos de Piura requiere una sustitución total, pues la mayor parte de su área techada se encuentra en muy alto riesgo de colapso.

Recomendaciones

Las elecciones regionales y municipales de octubre son una oportunidad para exigir propuestas concretas frente a los desastres naturales. Los gobernadores conducen la gestión regional del riesgo de desastres, priorizan obras preventivas, activan los centros de operaciones de emergencia y coordinan la atención y rehabilitación de las poblaciones afectadas. En Piura, el Ejecutivo anunció S/140 millones para descolmatar el río Piura e intervenir 60 puntos críticos. Sin embargo, disponer de recursos no garantiza resultados. Los candidatos deben plantear metas verificables para transformar oportunamente el presupuesto en defensas ribereñas, sistemas de drenaje y alerta, y otros servicios que protejan a la población y la actividad productiva.

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Elaborado por Ana Lucía Del Río, economista del IPE