Hija de María Pía Copello se pronuncia tras accidente y detalla su estado de salud: “Me caí y me doblé el tobillo”

La hija de María Pía Copello posa con su madre y muletas tras sufrir una lesión, y se somete a una radiografía de tobillo en un centro médico.

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La hija menor de María Pía Copello se convirtió en noticia luego de sufrir un accidente que generó preocupación tanto en su entorno familiar como entre sus seguidores. El incidente ocurrió el lunes pasado, mientras la adolescente se encontraba en su centro de estudios.

En un primer momento, la falta de información precisa sobre su estado de salud aumentó la inquietud, ya que su madre, la conocida presentadora, recibió la noticia mientras conducía su podcast en directo. El episodio se viralizó rápidamente y alimentó diversas conjeturas en redes sociales.

El panorama se aclaró cuando la propia María Pía Copello decidió aparecer junto a su hija en un video difundido a través de sus plataformas digitales. Allí, la menor explicó que tras la caída por las escaleras fue diagnosticada con un esguince de ligamento. Por recomendación médica, debe usar una férula y apoyarse en muletas durante algunos días. A pesar de la alarma inicial, la menor aseguró que se encuentra estable y fuera de peligro.

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La influencer apareció con su hija menor en sus redes sociales para aclarar cómo se encuentra tras su caída | Instagram

Hija de María Pía habló de su accidente y la razón de su reacción

La adolescente, de nombre Catalina, relató que el accidente ocurrió cuando descendía las escaleras del colegio acompañada de unas amigas. Según su propio testimonio, en ese instante el dolor no fue significativo, aunque el malestar se intensificó conforme transcurrieron las horas.

“Estaba en mi colegio, todo normal, y estaba bajando las escaleras con unas amigas. Me caí como del tercer escalón y me doblé el tobillo. En ese momento, el pie no me dolía tanto, pero ya cuando estaba en la salida me empezó a doler que no podía pisar”, afirmó la adolescente en el video, donde también agradeció las muestras de apoyo recibidas.

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La intervención de María Pía Copello resultó clave para esclarecer los hechos. La conductora relató que recibió una llamada urgente durante la grabación de su programa en YouTube. Al llegar a casa, detectó la gravedad de la situación al ver que su hija tenía dificultades para caminar y experimentaba un dolor considerable.

María Pía Copello entrevista a su hija, quien tiene una pierna enyesada y se apoya en muletas, para hablar sobre su accidente y la lesión de tobillo.

“Cuando la vi, supe que no era algo sencillo, así que decidí llevarla a una clínica para que la evaluaran”, relató la presentadora. Tras una radiografía, los médicos confirmaron el diagnóstico de esguince y recomendaron el uso de férula y muletas.

La reacción de la conductora no solo estuvo enfocada en la salud de su hija, sino también en responder a las críticas que surgieron en redes sociales. Diversos usuarios especularon sobre la posibilidad de que el accidente hubiera sido una estrategia para captar mayor audiencia en su podcast.

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“Para la gente que ve todo mal, que critica y que dice: ‘¿Por qué la expones?’, quiero decirles que estas cosas no son planeadas. Estaba en un programa en vivo y me llamaron de la nada”, expresó Copello en el mismo video.

La presentadora recordó cómo durante el programa debió interrumpir la transmisión para atender la emergencia, hecho que quedó registrado en las imágenes y generó todo tipo de especulaciones. A pesar de la controversia, tanto madre como hija optaron por compartir la información de manera transparente a través de sus redes, buscando tranquilizar a sus seguidores y evitar malentendidos.

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La hija de María Pía Copello posa con su madre y muletas tras sufrir una lesión, y se somete a una radiografía de tobillo en un centro médico.

Actualmente, Catalina sigue las indicaciones médicas y permanece en reposo. La joven manifestó su gratitud por los mensajes de apoyo y expresó su deseo de recuperarse pronto para retomar sus actividades habituales.