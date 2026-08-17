Perú
Agregar Infobae enGoogle

Usan bote inflable para rescatar a vecinos atrapados por inundación en Villa El Salvador

La acumulación de agua bloqueó accesos y alcanzó las primeras plantas de varias viviendas, mientras decenas de familias permanecieron en los segundos pisos a la espera de ser evacuadas hacia zonas seguras

Vecinos fueron evacuados de zonas inundadas ante el incremento del nivel del agua tras la lluvia registrada en el distrito
Guardar

Un bote inflable fue utilizado la madrugada de este lunes para rescatar a vecinos que quedaron atrapados en sus viviendas tras la inusual lluvia registrada la noche del domingo en distritos del sur de Lima, principalmente en el sector 1 de Villa El Salvador, donde el agua superó el metro de altura en algunos puntos.

La acumulación provocó inundaciones, el colapso de alcantarillas y cortes de electricidad por razones de seguridad. Además, bloqueó las puertas de varias viviendas e ingresó a las primeras plantas, lo que obligó a algunas familias a permanecer en los segundos pisos hasta su evacuación hacia zonas altas.

PUBLICIDAD

El bote recorrió varios metros de la avenida Central para trasladar a los afectados, mientras durante la mañana aún había grandes cantidades de agua y barro en las calles y el interior de algunos inmuebles, según un informe de la radio Exitosa.

Un vecino afirmó que el sector ya había sufrido inundaciones por el colapso de los desagües, aunque aseguró que ninguna había alcanzado una magnitud similar. El residente atribuyó el episodio al colapso del sistema de desagüe y explicó que el agua avanzó durante varias cuadras hasta llegar a una zona sin un punto de desfogue.

La acumulación de agua provocó el colapso de desagües, inundaciones y cortes de electricidad, además de bloquear accesos e ingresar a las primeras plantas de varias casas
La acumulación de agua provocó el colapso de desagües, inundaciones y cortes de electricidad, además de bloquear accesos e ingresar a las primeras plantas de varias casas

“En esta vez creo que el error ha sido de Sedapal (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima), porque ha colapsado los desagües y esa agua se ha salido y ha venido bajando casi cuatro, cinco manzanas, ha venido bajando, bajando y acá es el punto crítico porque no tiene dónde desfogar, se ha inundado”, dijo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con su testimonio, el nivel del agua alcanzó unos 70 centímetros y se aproximó al metro en algunos sectores. Varias viviendas quedaron completamente anegadas en sus primeras plantas.

El vecino contó que permaneció en el primer piso durante la madrugada, mientras su hija se encontraba en el segundo nivel, por lo que no necesitó utilizar el bote desplegado para la evacuación. También señaló que personal de las autoridades acudió al lugar para retirar el agua y que, aunque las condiciones habían mejorado, aún quedaban trabajos de limpieza.

La emergencia dejó 143 familias damnificadas y afectó 62 viviendas y tres escuelas en Villa El Salvador, además de un mercado en Chorrillos, según el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas
La emergencia dejó 143 familias damnificadas y afectó 62 viviendas y tres escuelas en Villa El Salvador, además de un mercado en Chorrillos, según el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas

“Era una piscina, ahora sí está un poco más accesible, pero aún todavía falta”, dijo al precisar que pudo proteger sus artefactos eléctricos al trasladarlos al segundo piso. Advirtió, sin embargo, que otras familias perdieron prácticamente todas sus pertenencias.

Las calles quedaron cubiertas de agua y barro, mientras vecinos colocaron sacos para contener las filtraciones que afectaron a familias con niños y mascotas. El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, declaro que hasta el momento se reportan 143 familias damnificadas, así como la afectación en 62 casas y 3 escuelas en Villa El Salvador, así como de 1 mercado, en Chorrillos.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) señaló que la lluvia tuvo características “intensas y persistentes”, ya que Lima es una ciudad ubicada en medio de un desierto y registra escasas precipitaciones, especialmente durante el invierno austral.

Sin embargo, en esta ocasión “se registraron acumulados de precipitación” que causaron daños en viviendas y servicios básicos, principalmente en ambas jurisdicciones.

Temas Relacionados

Villa El Salvadorperu-noticiasLluvias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Franco Velazco presume por la reconstrucción de Universitario en Torneo Clausura 2026: “Tenemos uno de los mejores planteles del fútbol peruano”

El administrador de la institución ‘crema’ logró rehacer al equipo con incorporaciones aplaudidas como las representadas por Gianluca Lapadula y Piero Quispe, quienes ofrecen una garantía resolutiva en ofensiva

Franco Velazco presume por la reconstrucción de Universitario en Torneo Clausura 2026: “Tenemos uno de los mejores planteles del fútbol peruano”

Ministro de Economía tras reprimenda de Keiko Fujimori: “Pido mil disculpas (a damnificados); fue una expresión poco feliz”

Elmer Cuba reconoció que su comentario sobre las lluvias en Lima generó malestar y aclaró que su intención era referirse a las diferencias en la intensidad de las precipitaciones según la zona del país

Ministro de Economía tras reprimenda de Keiko Fujimori: “Pido mil disculpas (a damnificados); fue una expresión poco feliz”

Vecinos de Villa El Salvador lanzan piedras y barro contra alcalde durante reclamos por colapso de diez buzones de desagüe

El burgomaestre acudió a supervisar los trabajos, pero la protesta escaló con gritos, empujones y lanzamiento de piedras y barro, por lo que fue retirado por agentes del GIR

Vecinos de Villa El Salvador lanzan piedras y barro contra alcalde durante reclamos por colapso de diez buzones de desagüe

Clima por la DANA Aníbal tendrá máxima intensidad hoy lunes 17 de agosto y mañana: especialista advierte nieve, granizo y lluvias

El fenómeno atmosférico se ubicará sobre el Pacífico, al norte de Chile, y tendrá mayor incidencia en la sierra centro y sur. Su máxima intensidad se espera entre el lunes 17 y martes 18 de agosto

Clima por la DANA Aníbal tendrá máxima intensidad hoy lunes 17 de agosto y mañana: especialista advierte nieve, granizo y lluvias

Gisela Valcárcel también quedaría fuera de Teletón tras retiro de Ethel Pozo: “Va a salir a hablar”

Ethel Pozo se refirió al tema en su programa ‘Sin +Que decir’ donde dejó entrever que su madre corrió con su misma suerte respecto a su presencia en el evento benéfico

Gisela Valcárcel también quedaría fuera de Teletón tras retiro de Ethel Pozo: “Va a salir a hablar”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Economía tras reprimenda de Keiko Fujimori: “Pido mil disculpas (a damnificados); fue una expresión poco feliz”

Ministro de Economía tras reprimenda de Keiko Fujimori: “Pido mil disculpas (a damnificados); fue una expresión poco feliz”

Ministro de Economía indigna por minimizar lluvias y pedir a damnificados no exagerar “por un poco de agua en la rodilla”

Keiko Fujimori cuestionó al ministro Elmer Cuba tras afirmar “exageración” por lluvias: “No está viendo la magnitud”

Keiko Fujimori visita Villa El Salvador y anuncia declaratoria de emergencia a distritos y regiones del sur del país

Ministro afirma que obras contra El Niño no estarán listas a fin de año porque “no hay presupuesto ni tiempo”

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel también quedaría fuera de Teletón tras retiro de Ethel Pozo: “Va a salir a hablar”

Gisela Valcárcel también quedaría fuera de Teletón tras retiro de Ethel Pozo: “Va a salir a hablar”

Menor rechaza regalo de tiktoker por el Día del Niño y termina llorando: “Por eso no tengo hijos”

Tony Succar sorprende al aparecer con moretones en el rostro y explica la verdadera razón

Hija de María Pía Copello se pronuncia tras accidente y detalla su estado de salud: “Me caí y me doblé el tobillo”

Janet Barboza se pronuncia y niega haber pedido que veten a Ethel Pozo de Teletón: “Ni siquiera tengo confirmada mi participación”

DEPORTES

Franco Velazco presume por la reconstrucción de Universitario en Torneo Clausura 2026: “Tenemos uno de los mejores planteles del fútbol peruano”

Franco Velazco presume por la reconstrucción de Universitario en Torneo Clausura 2026: “Tenemos uno de los mejores planteles del fútbol peruano”

Administrador del IPD asegura que fumigación en la Videna sí fue programada y comunicada: “Fue una mala intervención”

DT de Botafogo reveló el duro sentir de sus jugadores de cara al duelo ante Cienciano en Brasil: “El estado anímico no es el mismo”

Alianza Lima vs Melgar: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 6 del Torneo Clausura 2026

‘Chiquito’ Flores lapidó a Christian Cueva por comentario en contra de que Perú juegue en la altura: “Tiene que bajar de peso”