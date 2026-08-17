Usan bote inflable para rescatar a vecinos atrapados por inundación en Villa El Salvador

Vecinos fueron evacuados de zonas inundadas ante el incremento del nivel del agua tras la lluvia registrada en el distrito

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Un bote inflable fue utilizado la madrugada de este lunes para rescatar a vecinos que quedaron atrapados en sus viviendas tras la inusual lluvia registrada la noche del domingo en distritos del sur de Lima, principalmente en el sector 1 de Villa El Salvador, donde el agua superó el metro de altura en algunos puntos.

La acumulación provocó inundaciones, el colapso de alcantarillas y cortes de electricidad por razones de seguridad. Además, bloqueó las puertas de varias viviendas e ingresó a las primeras plantas, lo que obligó a algunas familias a permanecer en los segundos pisos hasta su evacuación hacia zonas altas.

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El bote recorrió varios metros de la avenida Central para trasladar a los afectados, mientras durante la mañana aún había grandes cantidades de agua y barro en las calles y el interior de algunos inmuebles, según un informe de la radio Exitosa.

Un vecino afirmó que el sector ya había sufrido inundaciones por el colapso de los desagües, aunque aseguró que ninguna había alcanzado una magnitud similar. El residente atribuyó el episodio al colapso del sistema de desagüe y explicó que el agua avanzó durante varias cuadras hasta llegar a una zona sin un punto de desfogue.

La acumulación de agua provocó el colapso de desagües, inundaciones y cortes de electricidad, además de bloquear accesos e ingresar a las primeras plantas de varias casas

“En esta vez creo que el error ha sido de Sedapal (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima), porque ha colapsado los desagües y esa agua se ha salido y ha venido bajando casi cuatro, cinco manzanas, ha venido bajando, bajando y acá es el punto crítico porque no tiene dónde desfogar, se ha inundado”, dijo.

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De acuerdo con su testimonio, el nivel del agua alcanzó unos 70 centímetros y se aproximó al metro en algunos sectores. Varias viviendas quedaron completamente anegadas en sus primeras plantas.

El vecino contó que permaneció en el primer piso durante la madrugada, mientras su hija se encontraba en el segundo nivel, por lo que no necesitó utilizar el bote desplegado para la evacuación. También señaló que personal de las autoridades acudió al lugar para retirar el agua y que, aunque las condiciones habían mejorado, aún quedaban trabajos de limpieza.

La emergencia dejó 143 familias damnificadas y afectó 62 viviendas y tres escuelas en Villa El Salvador, además de un mercado en Chorrillos, según el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas

“Era una piscina, ahora sí está un poco más accesible, pero aún todavía falta”, dijo al precisar que pudo proteger sus artefactos eléctricos al trasladarlos al segundo piso. Advirtió, sin embargo, que otras familias perdieron prácticamente todas sus pertenencias.

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Las calles quedaron cubiertas de agua y barro, mientras vecinos colocaron sacos para contener las filtraciones que afectaron a familias con niños y mascotas. El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, declaro que hasta el momento se reportan 143 familias damnificadas, así como la afectación en 62 casas y 3 escuelas en Villa El Salvador, así como de 1 mercado, en Chorrillos.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) señaló que la lluvia tuvo características “intensas y persistentes”, ya que Lima es una ciudad ubicada en medio de un desierto y registra escasas precipitaciones, especialmente durante el invierno austral.

Sin embargo, en esta ocasión “se registraron acumulados de precipitación” que causaron daños en viviendas y servicios básicos, principalmente en ambas jurisdicciones.