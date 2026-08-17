Ministro de Economía indigna por minimizar lluvias y pedir a damnificados no exagerar “por un poco de agua en la rodilla”

Cuba afirma que las obras públicas se arreglan, restando importancia a la gravedad de las inundaciones al mencionar "un poco de agua en las rodillas"

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El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, generó críticas este lunes por minimizar los efectos de la inusual lluvia que dejó al menos 298 afectados en distritos del sur de Lima, donde se reportaron inundaciones, colapso de alcantarillas y cortes de energía eléctrica por razones de seguridad.

En diálogo con Exitosa, el titular del portafolio pidió no exagerar ante la situación y señaló que existen distintas autoridades responsables de intervenir frente a este tipo de emergencias, declaraciones que posteriormente merecieron un llamado de atención de la presidenta Keiko Fujimori.

“No nos desesperemos. En todo el planeta hay lluvias y ocurre lo mismo. Hasta París se inunda, hasta Madrid se inunda. Santiago de Chile, que está acostumbrado a lluvias, se inunda. Lo importante es salvar las vidas”, dijo.

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“La gente no se puede morir por un fenómeno del Niño, no puede perder su casa por un fenómeno del Niño. Las obras públicas se arreglan, tampoco nos exageremos con un poco de agua en la rodilla, así pasa”, acotó.

La presidenta Keiko Fujimori cuestionó la postura del ministro. Señaló que Cuba no veía “la magnitud del daño, de las pérdidas y del dolor de las familias” afectadas

De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la lluvia tuvo características “intensas y persistentes”, ya que Lima es una ciudad en medio de un desierto en la que llueve muy poco, sobre todo en la actual temporada de invierno austral.

En esta ocasión, sin embargo, “se registraron acumulados de precipitación” que provocaron daños en viviendas y servicios básicos, principalmente en el sector 1 de Villa El Salvador y en el distrito de Chorrillos.

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Según información oficial, hasta el momento hay 143 familias damnificadas y 62 viviendas afectadas, además de tres escuelas en ambas jurisdicciones.

Consultada por las declaraciones de Cuba, la jefa de Estado consideró que el funcionario no veía “la magnitud del daño, de las pérdidas y del dolor de las familias” damnificadas.

“Están teniendo esta tristeza tan grande porque, en muchos casos, han perdido todo. Mi solidaridad con ellos. Pero acá lo importante, además de atender la emergencia, es corregir las fallas estructurales”, avanzó.

El ministro sostuvo que no quiso minimizar la situación de los damnificados y explicó que pretendía referirse a las diferentes magnitudes de las lluvias según cada región

Poco después, Cuba reconoció que fue “poco feliz” su expresión y mencionó que su intención era explicar que las lluvias tienen distinta magnitud según la zona del país.

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“Jamás me voy a expresar directamente así sobre esos compatriotas. Si alguien se ha sentido ofendido, le pido mil disculpas el caso y pasemos a un tema más importante: cómo nos ayudamos”, siguió.

Las autoridades elevaron el pasado viernes de “fuerte” a “fuerte y extraordinario” su pronóstico sobre la intensidad del fenómeno de El Niño Costero en el país, caracterizado por un inusitado incremento de la temperatura del mar del litoral de Perú y Ecuador que causa lluvias torrenciales en la costa.

El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) advirtió que se prevé la continuidad de El Niño Costero “con una magnitud más probable entre fuerte y extraordinaria hasta el verano (diciembre) en el centro y norte del país”.

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El organismo también señaló que el Fenómeno de El Niño, que se caracteriza por una mayor temperatura del mar en el centro ecuatorial del océano Pacífico, y cuyas ondas que llegan hasta la costa de Sudamérica pueden intensificar El Niño Costero, se extienda hasta marzo de 2027.

De acuerdo con el Enfen, El Niño tendría una magnitud “fuerte” de agosto a septiembre y de “fuerte a muy fuerte” entre octubre y febrero de 2027.