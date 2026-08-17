Héctor Cúper aseguró que seguirá con el 3-5-2 en Universitario y quedó encantado con 4 jugadores: “Estoy muy conforme”

El DT argentino opinó del triufo de la ‘U’ por la fecha 5 del Torneo Clausura. (Video: Universitario)

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El triunfo sufrido en su visita a FC Cajamarca, por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, marcó un punto de inflexión para Universitario de Deportes. El resultado, con goles de César Inga, Gianluca Lapadula y Alex Valera, permitió que la ‘U’ se reenganchara en la lucha por el segundo certamen doméstico de la temporada.

El técnico Héctor Cúper valoró especialmente el esfuerzo de sus jugadores. “Yo creo que el balance es positivo. Primero, porque se ganó y creo que Universitario hacía unos años que no ganaba en este campo”, afirmó en conferencia de prensa.

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Durante los últimos minutos, el partido se tornó tenso tras el descuento del conjunto ‘azul y oro’ vía penal. “Tal vez no hemos estado muy atentos en la jugada del penal, nos agarraron un poquito en línea, pero el partido estaba dado para que nosotros pudiéramos hacer un gol más a que tuviéramos los minutos finales que tuvimos”, explicó el DT.

De la misma manera, Cúper elogió la capacidad de adaptación táctica de su plantel. “Creo que el equipo hizo un gran esfuerzo. Hemos tenido que hacer cambios porque ya veíamos algunos jugadores que habían sentido el esfuerzo que hicieron”, comentó, justificando las variantes implementadas durante el encuentro.

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El cuadro 'crema' se impuso 3-2 en Cajamarca por la jornada 5 del segundo torneo del año - Crédito: L1MAX.

El entrenador ‘gaucho’ atificó su apuesta por el sistema 3-5-2, utilizado ya en el partido anterior. “Hemos hecho un cambio el partido anterior y dije que el equipo había mostrado cosas diferentes y por el momento no vamos a tocar nada. Siempre puede haber un cambio a último momento o hacer algún pequeño retoque, pero en principio el balance que hago en los últimos dos partidos, yo creo que este sistema estamos mejor que cuando estábamos jugando con línea de cuatro”, contó.

Héctor Cúper sobre Piero Quispe en Universitario

El ingreso de Piero Quispe fue uno de los aspectos que Héctor Cúper destacó con mayor entusiasmo. “Quispe entró muy bien. La verdad que todo lo que le hemos pedido lo ha hecho. Los minutos que jugó le ha dado bastante claridad al equipo, porque con la pelota juega muy bien”, detalló Cúper, resaltando el aporte del mediocampista en la generación de juego.

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El veterano estratega consideró que la clave estuvo en la ubicación táctica del joven futbolista. “Simplemente, era tratar de ubicarlo, que mantuviera una posición cuando no teníamos la pelota. La verdad que lo hizo bien y estoy muy conforme”, afirmó.

Piero Quispe recibiendo indicaciones del cuerpo técnico de Universitario previo a su ingreso a los 72 minutos ante FC Cajamarca. -créditos: L1 MAX

Héctor Cúper sobre César Inga

El desempeño de César Inga, autor del primer gol, también fue objeto de elogios por parte de Héctor Cúper. “Creo que ha hecho un buen partido, ha hecho un gol y eso es mérito absolutamente de él, porque lo que le pedimos normalmente es que llegue por el segundo palo”, explicó.

El técnico de 70 años valoró la disposición del jugador, quien parte con ventaja respecto al reciente fichaje, el panameño Jorge Gutiérrez. “Después, siempre hay una competencia interna que en su momento jugará el que está mejor, pero hoy podemos decir que Inga la verdad que está teniendo un rendimiento bueno”, sostuvo Cúper, dejando en claro que la meritocracia será la norma en su gestión.

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El golazo de taco de Alex Valera tras jugadón de César Inga en Universitario vs FC Cajamarca. - créditos: Liga 1

Héctor Cúper sobre la dupla Gianluca Lapadula y Alex Valera

La dupla ofensiva conformada por Gianluca Lapadula y Alex Valera fue determinante en el resultado y recibió una mención especial de Héctor Cúper. “Creo que Lapadula ya tiene un rendimiento físico bastante óptimo, que vamos de a poquito. Yo creo que se entienden muy bien”,comentó.

El DT remarcó la comprensión del sistema por parte de ‘Lapa’ y su aporte en ambas fases del juego. “Ha entendido lo que necesita el equipo al momento de atacar y de defender, porque también tiene sus responsabilidades cuando el equipo tiene que recuperar la pelota. Por lo menos hasta ahora, yo estoy muy conforme”, señaló.

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